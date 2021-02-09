Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что съесть, чтобы согреться: разбираемся с питанием в холодную погоду

Сегодня, 11:44

Постарайтесь перестроить меню, чтобы не получить лишние килограммы к весне

Холод и голод – для многих слова-синонимы. Именно зимой, когда на улице минусовая температура, хочется есть. И делать это бесконечно. В результате таких согреваний с помощью еды мы получаем лишние килограммы, от которых нужно избавляться. А зимой важно, чтобы ваша еда была теплой и имела минимум 3 разных вкуса: от солоноватого до перченого. Почему зимой хочется есть, почему невозможно угомонить чувство голода и как правильно питаться в холода – расскажет нутрициолог Яна Легеза.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Самое главное – это то, что вся ваша еда в зимнее время должна быть теплой. Если фрукты и овощи, то комнатной температуры. Нужно включить в рацион как можно больше овощей. Если вы считаете, что зимой нормальных овощей практически нет, то это не так. Обратите внимание на капусту (брюссельскую), всевозможные корнеплоды, авокадо. Опять же бобовые – прекрасный источник растительного белка и витамина В. Фасоль, нут, чечевица прекрасно насыщают. Важно – бобовые должны быть, только в случае если они хорошо переносятся вашим организмом", – говорит Яна Легеза.

Читайте также:
8 самых полезных фруктов зимы

Что еще необходимо есть зимой?

Фото: Depositphotos

Рыба

В холодное время года мы страдаем от недостатка витамина D. А отсюда – что наш организм не получает дофамин, гормон радости. Мы реагируем на это очень плохо: у нас мало мотивации к действиям, постоянная усталость, отсутствие энергии. А отсюда – переедание.

Смузи

Всего пару минут вашего времени – и вы получите смузи, который богат антиоксидантами и сложными углеводами. Они успокоят чувство голода и насытят витаминами. Прекрасный рецепт фруктового смузи – замороженные ягоды плюс банан. Если йогурт, то натуральный, и его можно употреблять вместе с семенами.

Читайте также:
Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Какао

О способности какао повышать настроение известно всем. А еще в какао содержатся антиоксиданты, которые способствуют улучшению липидного состава крови и оздоровлению кровеносных сосудов. После чашки какао, приготовленного на воде с минимальным добавлением молока или сливок, вы почувствуете насыщение и не будете тянуться к сладкому.

Читайте также:
Как есть сладкое и не поправляться

Специи

Специи обладают антибактериальным действием
Специи обладают антибактериальным действием
Фото: freepik.com

Каждое блюдо, а особенно зимой, должно содержать как можно больше разных специй. Желательно, чтобы 5 разных вкусов присутствовали при каждом приеме пищи. Если 5 вариантов придерживаться сложно, то хоты бы 2-3 разных вкуса должно быть. Соленый, сладковатый, чуть перченый и так далее. Хороши кардамон, куркума, мускатный орех успокаивают нервную систему. Меньше нервничаете – меньше тянетесь к еде.

Читайте также:
Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям

Меню в холодное время года

Фото: Depositphotos

Завтрак

Обязательно завтракайте сложными углеводами и животным белком. Это может быть цельнозерновой тост с рыбой или авокадо, яйца, каша с кусочками фруктов.

Читайте также:
От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему

Обед

Должен быть обязательным и полноценным, то есть включать в себя первое и второе. Например, суп и отварное мясо/рыба с овощами на гарнир. Постарайтесь готовить на обед крем-суп – это полезно и согреет в холодное время года.

Перекус

Можно съесть фрукт, немного орехов если обед был плотным.

Ужин

Его нужно всегда делать более белковым. Если вы контролируете свой вес или хотите похудеть, то это может быть белок (нежирное мясо) с овощным салатом. От супа на ужин лучше отказаться. Вы им не наедитесь и начнете тянуться к холодильнику.

А здесь узнаете о продуктах, которые вредят нашей печени.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
7 продуктов, которые прекрасно поддерживают молодость Что покупать на рынке в феврале Курага - в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт Украинский суперфуд - чай из шиповника: полезные свойства и рецепты Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить
диета овощи крем-суп правильное питание
Реклама

Новости партнеров

Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?

Популярные статьи

Вчера, 18:43Вкусно

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 18:15Здорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Вчера, 16:17Звездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

Вчера, 15:15Звездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

Вчера, 13:22Звездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

Вчера, 11:00Звездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

Вчера, 09:07Фаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

7 февраляЗвездно

Виктор Павлик посвятил трогательную песню покойному сыну (видео)

7 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

7 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

6 февраляЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраляМодно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

6 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

6 февраляЗвездно

Любовь в соцсети: как менялись посты Зеленских в Instagram

Новости партнеров

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Мишина похвасталась купальником, который едва прикрывает тело
Мишина похвасталась купальником, который едва прикрывает тело
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять