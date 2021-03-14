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Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

Сегодня, 17:04

Чтобы лук долго оставался свежим, нужно знать основные правила его хранения

Лук желательно хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. А если температура или влажность слишком высоки, они могут начать прорастать или гнить.

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Как хранить лук надежно и долго: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Оптимальным является хранение лука при температуре 4–10 ºC. При этих условиях луковицы лучше всего сохраняют свои свойства.
  • Лайфхак 2. Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки.
  • Лайфхак 3. Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха.
  • Лайфхак 4. Кроме этого, темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности.
  • Лайфхак 5. Не стоит хранить целый лук в холодильнике, поскольку он легко впитывает влагу. Это может привести к тому, что он станет мягким и быстрее испортится.

Как хранить разные виды лука

Как хранить лук: лайфхаки
Как хранить лук: лайфхаки
Фото: Depositphotos

Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются:

  • Очищенный целый лук нужно положить в воздухонепроницаемый контейнер и хранить при температуре 4 ºС не больше 10-14 дней.
  • Нарезанный лук можно завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник или заморозить.
  • Приготовленный лук (жареный, вареный, запеченный) будет храниться в герметичном контейнере 3-5 дней.
  • Маринованный лук будет оставаться свежим около 6 месяцев. Чтобы замариновать лук, поместите очищенный лук в стеклянную или керамическую банку, наполненную уксусом и смесью соли, сахара и специй.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить чеснок.

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Источник: Сегодня
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