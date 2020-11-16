Как правильно есть пиццу: это не так просто, как кажется
Вам подали пиццу дома или в заведении. Узнайте, как с ней поступать
Давайте вспомним, как каждый из нас есть пиццу: дома, в пиццерии или во время сабантуя в офисе. Мы берем кусок, сворачиваем, как нам удобно и откусываем. Многие оставляют бортики теста в своей тарелке – это немного раздражает. Но не раздражаемся, ведь это вполне оправданно. Итак, как правильно нужно есть пиццу – эксперт светского и делового этикета Юлия Юдина расскажет.
Ответ на вопрос о поедании пиццы будет напрямую связан с вопросом – а где вы будете ее есть? Дома? В заведении? На приеме? Для каждого повода и места употребления пиццы правила разнятся.
- То ее едят с помощью приборов – вилки и ножа
- Возьмите с общей тарелки один кусок на свою тарелку
- Отрежьте кусочек и начинайте есть
Нюанс: часто люди не знают, как поступить с оливковым маслом со специями и травами, которые подают к пицце. Рассказываем.
- Им просто поливают пиццу, это добавляет дополнительный вкусовой оттенок
- Бортики пиццы можно оставлять в тарелке – это нормально. Ведь они выполняют функцию удобного держателя.
- Берем ее руками, сворачивая кусочек в треугольник
- Есть нужно начинать с узкого края
- Пользуемся салфеткой
В Италии вы также встретите оба способа употребления пиццы. Все зависит от заведения, региона и даже отдельно взятой семьи. Однако, обратите внимание, что использование приборов всегда будет уместно в любом формате и любом заведении.
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