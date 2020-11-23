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Учимся правильно есть хинкали: краткая инструкция

Сегодня, 17:59

Есть хинкали с вилкой и ножом – дурной тон

Вот берешь в руку за плотный хвостик, подносишь ко рту и чувствуешь аромат… А дальше – абсолютное наслаждение. Ценителей хинкали в нашей стране абсолютное большинство. Даже те, кто не ест мяса, позволяют себе хинкали, например, с сулугуни. Но настоящие хинкали все-таки с мясом. Так вам скажет любой грузин. Как их правильно есть, чего категорически нельзя делать с этими "мешочками" рассказывает эксперт по этикету Мария Грицай.

Фото: Мария Грицай, эксперт по этикету

Как правильно есть хинкали

Во-первых, они должны остыть в течение 2-3 мин. Иначе вы рискуете обжечься. Но и долго смотреть на них не стоит, они остынут и будут не такими вкусными.

  • Большим и указательным пальцем берем за "хвостик" мешочком кверху
  • Осторожно подносим ко рту и надкусываем
  • Стараемся аккуратно выпить сок. Не издавая при этом громких звуков
  • Когда внутри осталась начинка, съедаем ее вместе с тестом
  • Содержимое "мешочка" можно съесть в несколько надкусов
  • Верхушку хинкали ("хвостик") аккуратно кладем на тарелку

Что мы делаем неправильно, когда едим хинкали

Фото: Freepik.com
  • Конечно же, используем приборы в помощь. Забудьте. Только руками!
  • Не пытаемся сдобрить хинкали соусом, это неприлично. Даже если на столе он есть, даже если он исконно грузинский (сацебели, ткемали) – их нельзя использовать
  • Допускается молотый перец. Можно им притрусить хинкалину, если бульон показался вам недостаточно острым
  • Под хинкали нужно пить чачу (грузинскую водку), но никак не вино

И еще, у грузин существует такая традиция: пригласив в гости друзей и угостив их хинкали, хозяин застолья подсчитывает "хвостики". Чем их больше, тем сильнее уважение испытывает гость к хозяину.

А в следующий раз мы расскажем вам, как правильно есть раков.

Здесь найдете советы эксперта о том, как по этикету правильно есть пиццу и что важно помнить, когда вам подали авокадо.

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