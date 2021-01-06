5 правил питания в гостях – для тех, кто устал праздновать

Не садитесь за стол голодными, ешьте медленно и научитесь говорить себе "стоп"

Январские праздники в разгаре. Вместе с удовольствием от сытных мясных блюд и всевозможной выпечки и сладостей, мы подвергаем наш организм в шок. И это действительно так. Ведь переедание – это всегда плохо. Мы расстраиваемся, что снова съели лишнего, а отсюда – очень быстро появляются ненужные килограммы, от которых мы так старательно избавлялись накануне праздников. Диетолог Наталья Самойленко назвала 5 правил, которые не стоит нарушать в Сочельник и на Рождество.

Как не переедать на праздники Фото: Depositphotos

Правило №1.Не нужно заранее голодать весь день перед походом в гости, чтобы потом выполнить программу "Съесть все". Съесть все все равно не получится! Пускай в течение дня у вас будут два полноценных приема пищи: завтрак и обед. Так вечером вы сможете контролировать свои соблазны за праздничным ужином, а вашему организму будет легче справиться с поглощаемой пищей.



Правило№2. Если вы проголодались, и чувствуете, что готовы проглотить слона, не кладите себе на тарелку все, что видите на столе. Попробуйте вначале всего парочку блюд и вы увидите, что смогли насытиться меньшим количеством еды, чем предполагали.

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. Ешьте медленно. Во-первых, это правило хорошего тона. Во-вторых, это полезно для вашего ЖКТ. Вашему мозгу нужно немного времени, чтобы понять, что вы сыты. Тщательно пережевывайте пищу, наслаждайтесь душевным общением с родными и вы услышите сигнал о насыщении раньше, чем успеете проглотить все, что положили в тарелку.. Умейте вовремя сказать "стоп". Даже если на тарелке еще осталась еда, совсем не обязательно ее вычищать до блеска. Чтобы не обидеть хозяйку, попросите ее запаковать оставшуюся часть еды "с собой".. Меньше мучного. Хлеб, булочки, багет содержат самые ненужные калории, которые к тому же вызывают аппетит. Будьте осторожными с постными варениками – такая еда не пойдет вам на пользу.

Здесь собраны еще 6 простых правил для того, чтобы начать правильно питаться.

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