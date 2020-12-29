Как не переедать на праздники: основные правила застолья

Сразу после застолья не ложитесь спать, а лучше прогуляйтесь на свежем воздухе

До Нового года остаются считанные дни, украинцы разметают продукты в магазинах и придумывают, чем порадовать своих домашних. Телеведущая Юлия Галушка с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" вспомнили, как после Нового года все вокруг жалеют о количестве съеденного, а часто – и выпитого.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

По одной из теорий, люди переедают из-за большого количества различных блюд на столе. А согласно другой теории – виной всему гормон голода, который может усиливаться различными запахами и видами еды на столе. Поэтому старайтесь контролировать себя, есть маленькими порциями, не запивать еду и сразу после застолья не ложиться спать, а лучше прогуляться на свежем воздухе.

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