Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым

Штрудель из лаваша с яблочной начинкой Фото: freepik.com

Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.

Штрудель из лаваша с яблоками

Ингредиенты для основы

2 листа лаваша (100 г)

30 г сливочного масла

3 песочных печенья (или сухари из белого хлеба)

Для начинки

400 г яблок (3 шт.)

30 г сливочного масла

30 г изюма

2-3 ст. л. сахара

2 ст. л лимонного сока

1 ч. л. ванильного сахара

0,5 ч. л. корицы

Способ приготовления

Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать. Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом. Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет. Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить 10-20 минут.

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