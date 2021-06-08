Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя
Классический рецепт требует наличия изюма и корицы, подавать десерт рекомендуется с мороженым
Это когда залежались яблоки, есть лаваш и хочется действительно изысканного десерта. Тогда нужно приготовить штрудель – классический десерт, проверенный временем. Это один из самых известных пирогов-рулетов с яблоками среди всех существующих. Конечно, чтобы все исполнить так, как того требует классический рецепт, нужны изюм и корица.
Штрудель из лаваша с яблоками
Ингредиенты для основы
- 2 листа лаваша (100 г)
- 30 г сливочного масла
- 3 песочных печенья (или сухари из белого хлеба)
Для начинки
- 400 г яблок (3 шт.)
- 30 г сливочного масла
- 30 г изюма
- 2-3 ст. л. сахара
- 2 ст. л лимонного сока
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 0,5 ч. л. корицы
Способ приготовления
- Яблоки очистить, порезать маленькими тонкими кусочками, перемешать с лимонным соком. Положить на сковороду с растопленным сливочным маслом.
- Всыпать сахар, ванильный сахар, корицу и жарить до мягкости яблок. Добавить изюм, перемешать.
- Собрать штрудель. Развернуть лаваш, смазать растопленным маслом.
- Выложить яблоки и измельченное печенье. Свернуть в рулет.
- Положить на противень, обязательно смазать сверху оставшимся растопленным маслом.
- Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, готовить 10-20 минут.
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