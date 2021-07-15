Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Номинанты на Эмми

Канны-2021

#FREEBRITNEY

Состояние МакSим

Співають всі

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Как хранить крупы, чтобы не допустить плесени, влаги, запаха и насекомых

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 июля, 12:19
Копировать ссылку
Опытные хозяйки прожаривают крупу несколько минут в духовке на сухой поверхности. Хранят ее в герметичной стеклянной или керамической таре, подальше от продуктов с резким запахом и там, где минимальная влажность
Как правильно хранить крупы
Как правильно хранить крупы / Фото: Depositphotos

Гречка, пшено, манка, горох и овсянка – это все в большем или меньшем количестве присутствует в каждом доме. Хранить крупы следует по такому же принципу, как и специи – они тоже не любят высокую влажность и сохраняются лучше в стеклянной или керамической таре в сухом месте. Важно – уже в магазине проверьте срок годности, он указан на упаковке. Итак, что нужно знать перед тем, как принести крупу домой, узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его достойно.

В какой таре правильно хранить крупу

Контейнеры для хранения круп должны быть удобными. Если в контейнере предусмотрена крышка с дозатором, вы легко насыплете нужное количество продукта, не прикасаясь к крупе. Чаще всего крышки-дозаторы ставят на пластиковые контейнеры и мы считаем такой вариант одним из самых гигиеничных. Итак, храните крупу и в пластиковых контейнерах, и в стеклянных, и в керамике, – главное, чтобы туда не проникал воздух, свет, загрязнения и вредители. Теперь о каждом виде тары конкретней.

Керамика. А именно – керамические сосуды с прорезиненной крышкой, которая плотно прилегает. Обычно у них привлекательный дизайн, который дополняет кухонный уют. Но есть один минус – керамика хоть и легко очищается, но тяжеловата и хрупка.

Пластик можно рассматривать как подходящую тару, если крышка хорошо закрывается. Пластиковая тара самая легкая, прочная и недорогая, однако очень быстро тускнеет и трескается.

Если выбираете металлическую тару, то нужно помнить, что со временем она ржавеет и не всегда обеспечивает герметичность. Выбирайте изделия из нержавеющей стали и следите, чтобы крупы не приобретали неприятный привкус.

Дерево впитывает запахи и влагу, крышки прилегают неплотно, поэтому такие емкости плохо подходят для сыпучих и круп.

Любая емкость должна быть тщательно вымыта, обработана кипятком и высушена перед добавлением каждой новой порции продукта.

Но идеальной тарой для хранения круп является стеклянная. Стекло прозрачное, вы видите, что происходит внутри. Имеется ввиду – есть ли там насекомые и не стала ли влажной крупа. Стекло химически нейтральное, не впитывает запахи, удобно в уходе. Такая тара позволяет хранить крупы максимально долго.

В тренде

Где правильно хранить крупы

Храните крупы в шкафу, а внутрь тары положите лавровый лист
Храните крупы в шкафу, а внутрь тары положите лавровый лист / Фото: Pixabay

Поставьте тару в шкаф, так вы защитите крупы от попадания солнечных лучей. Внутрь положите чеснок или лавровый лист, чтобы отпугнуть насекомых. А текстильный мешочек с солью вберет в себя лишнюю влагу и посторонние запахи.

Можно ли хранить крупу в холодильнике?

Конкретного ответа на это нет. Первое: есть риск образования конденсата, так крупы могут отсыреть. Еще это не совсем удобно – крупы будут занимать много места в холодильнике.

В морозилке советуют подержать крупы не более 4 дней для профилактики образования личинок, но не дольше.

А если в вашем холодильнике залежались огурцы, то их можно замариновать экспресс-методом, а потом приготовить из них салат. Подробности – в видео.

Здесь узнаете, как сохранить свежесть зелени.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Сольник звезды
Тина Кароль
16 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять