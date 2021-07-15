Как хранить крупы, чтобы не допустить плесени, влаги, запаха и насекомых

Опытные хозяйки прожаривают крупу несколько минут в духовке на сухой поверхности. Хранят ее в герметичной стеклянной или керамической таре, подальше от продуктов с резким запахом и там, где минимальная влажность

Как правильно хранить крупы / Фото: Depositphotos

Гречка, пшено, манка, горох и овсянка – это все в большем или меньшем количестве присутствует в каждом доме. Хранить крупы следует по такому же принципу, как и специи – они тоже не любят высокую влажность и сохраняются лучше в стеклянной или керамической таре в сухом месте. Важно – уже в магазине проверьте срок годности, он указан на упаковке. Итак, что нужно знать перед тем, как принести крупу домой, узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его достойно.

В какой таре правильно хранить крупу

Контейнеры для хранения круп должны быть удобными. Если в контейнере предусмотрена крышка с дозатором, вы легко насыплете нужное количество продукта, не прикасаясь к крупе. Чаще всего крышки-дозаторы ставят на пластиковые контейнеры и мы считаем такой вариант одним из самых гигиеничных. Итак, храните крупу и в пластиковых контейнерах, и в стеклянных, и в керамике, – главное, чтобы туда не проникал воздух, свет, загрязнения и вредители. Теперь о каждом виде тары конкретней.

Керамика. А именно – керамические сосуды с прорезиненной крышкой, которая плотно прилегает. Обычно у них привлекательный дизайн, который дополняет кухонный уют. Но есть один минус – керамика хоть и легко очищается, но тяжеловата и хрупка.

Пластик можно рассматривать как подходящую тару, если крышка хорошо закрывается. Пластиковая тара самая легкая, прочная и недорогая, однако очень быстро тускнеет и трескается.

Если выбираете металлическую тару, то нужно помнить, что со временем она ржавеет и не всегда обеспечивает герметичность. Выбирайте изделия из нержавеющей стали и следите, чтобы крупы не приобретали неприятный привкус.

Дерево впитывает запахи и влагу, крышки прилегают неплотно, поэтому такие емкости плохо подходят для сыпучих и круп.

Любая емкость должна быть тщательно вымыта, обработана кипятком и высушена перед добавлением каждой новой порции продукта.

Но идеальной тарой для хранения круп является стеклянная. Стекло прозрачное, вы видите, что происходит внутри. Имеется ввиду – есть ли там насекомые и не стала ли влажной крупа. Стекло химически нейтральное, не впитывает запахи, удобно в уходе. Такая тара позволяет хранить крупы максимально долго.

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Где правильно хранить крупы

Храните крупы в шкафу, а внутрь тары положите лавровый лист / Фото: Pixabay

Поставьте тару в шкаф, так вы защитите крупы от попадания солнечных лучей. Внутрь положите чеснок или лавровый лист, чтобы отпугнуть насекомых. А текстильный мешочек с солью вберет в себя лишнюю влагу и посторонние запахи.

Можно ли хранить крупу в холодильнике?

Конкретного ответа на это нет. Первое: есть риск образования конденсата, так крупы могут отсыреть. Еще это не совсем удобно – крупы будут занимать много места в холодильнике.

В морозилке советуют подержать крупы не более 4 дней для профилактики образования личинок, но не дольше.

А если в вашем холодильнике залежались огурцы, то их можно замариновать экспресс-методом, а потом приготовить из них салат. Подробности – в видео.

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