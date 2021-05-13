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Изысканный кассероль с полентой и митболами – оригинальный рецепт запеканки от Григория Германа

Сегодня, 17:18

Дополняет запеканку моцарелла

Запеканка с митболами - рецепт Григория Германа
Запеканка с митболами - рецепт Григория Германа

Банош в Закарпатье, полента в Италии, мамалыга в Румынии, гоми в Грузии, томалито в Мексике – кукурузная крупа стала основой для кулинарных хитов по всему миру. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить оригинальную запеканку со сливочной кукурузной крупой и нежными митболами под щедрым слоем моцареллы. А если нужен оригинальный подарок и вы пока не можете его выбрать, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.

Чтобы приготовить запеканку по рецепту Григория Германа, вам понадобится:

  • Кукурузная крупа – 250 г
  • Вода – 400 мл
  • Сливки – 100 мл
  • Фарш – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Моцарелла – 200 г
  • Консервированная кукуруза – 100 г
  • Специи, соль, молотая горчица

Способ приготовления

  1. Очищенные лук и чеснок измельчить и смешать с фаршем. Добавить соль и специи: итальянские травы, паприку и мускатный орех. Тщательно перемешать смесь и сделать небольшие митболы.
  2. Разогреть сковороду с добавлением растительного масла и обжарить шарики до золотистой корочки.
  3. На огонь поставить сотейник с водой и довести до кипения. В керамическую квадратную форму для запекания, которая называется кассероль, высыпать кукурузную крупу, сверху выложить сладкую кукурузу и посолить.
  4. Залить крупу кипятком, сверху выложить поджаренные митболы и залить сливками.
  5. Моцареллу порвать небольшими кусочками или натереть и выложить сверху на запеканку.
  6. Запекать блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15-20 минут.

Здесь найдете рецепт сочных шведских фрикаделек.

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