Изысканный кассероль с полентой и митболами – оригинальный рецепт запеканки от Григория Германа

Дополняет запеканку моцарелла

Запеканка с митболами - рецепт Григория Германа

Банош в Закарпатье, полента в Италии, мамалыга в Румынии, гоми в Грузии, томалито в Мексике – кукурузная крупа стала основой для кулинарных хитов по всему миру. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить оригинальную запеканку со сливочной кукурузной крупой и нежными митболами под щедрым слоем моцареллы. А если нужен оригинальный подарок и вы пока не можете его выбрать, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.

Чтобы приготовить запеканку по рецепту Григория Германа, вам понадобится:

Кукурузная крупа – 250 г

Вода – 400 мл

Сливки – 100 мл

Фарш – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Моцарелла – 200 г

Консервированная кукуруза – 100 г

Специи, соль, молотая горчица

Способ приготовления

Очищенные лук и чеснок измельчить и смешать с фаршем. Добавить соль и специи: итальянские травы, паприку и мускатный орех. Тщательно перемешать смесь и сделать небольшие митболы. Разогреть сковороду с добавлением растительного масла и обжарить шарики до золотистой корочки. На огонь поставить сотейник с водой и довести до кипения. В керамическую квадратную форму для запекания, которая называется кассероль, высыпать кукурузную крупу, сверху выложить сладкую кукурузу и посолить. Залить крупу кипятком, сверху выложить поджаренные митболы и залить сливками. Моцареллу порвать небольшими кусочками или натереть и выложить сверху на запеканку. Запекать блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15-20 минут.

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