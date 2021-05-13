Изысканный кассероль с полентой и митболами – оригинальный рецепт запеканки от Григория Германа
Дополняет запеканку моцарелла
Банош в Закарпатье, полента в Италии, мамалыга в Румынии, гоми в Грузии, томалито в Мексике – кукурузная крупа стала основой для кулинарных хитов по всему миру. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман предлагает приготовить оригинальную запеканку со сливочной кукурузной крупой и нежными митболами под щедрым слоем моцареллы. А если нужен оригинальный подарок и вы пока не можете его выбрать, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.
Чтобы приготовить запеканку по рецепту Григория Германа, вам понадобится:
- Кукурузная крупа – 250 г
- Вода – 400 мл
- Сливки – 100 мл
- Фарш – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Моцарелла – 200 г
- Консервированная кукуруза – 100 г
- Специи, соль, молотая горчица
Способ приготовления
- Очищенные лук и чеснок измельчить и смешать с фаршем. Добавить соль и специи: итальянские травы, паприку и мускатный орех. Тщательно перемешать смесь и сделать небольшие митболы.
- Разогреть сковороду с добавлением растительного масла и обжарить шарики до золотистой корочки.
- На огонь поставить сотейник с водой и довести до кипения. В керамическую квадратную форму для запекания, которая называется кассероль, высыпать кукурузную крупу, сверху выложить сладкую кукурузу и посолить.
- Залить крупу кипятком, сверху выложить поджаренные митболы и залить сливками.
- Моцареллу порвать небольшими кусочками или натереть и выложить сверху на запеканку.
- Запекать блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15-20 минут.
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