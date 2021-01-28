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Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям

Сегодня, 12:15

Свежий имбирь полезней, а перед тем, как давать его детям, консультируйтесь с врачом

Имбирь – один из самых известных суперфудов в мире. Эта восточная пряность полна полезными микроэлементами и витаминами. Имбирь стал незаменимым помощником в борьбе с вирусными заболеваниями, он прекрасно поддерживает иммунитет. А польза имбиря для организма давно доказана. А вот как правильно, в каких дозах и с какими продуктами сочетать, вводить имбирь в рацион ребенка и как правильно хранить имбирь дома – рассказала консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Имбирь – одно из старейших растений, известных человеку. У него сильный вкус и запах, поэтому многие родители не уверены, нужно ли его давать детям. Что ж, имбирь безопасен даже для младенцев. Вы можете добавить его в еду вашего малыша, чтобы получить пользу. Идеальное время для того, чтобы начать добавлять имбирь в пищу вашего ребенка, – это после того, как он перешел на твердую пищу. Тем не менее вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять имбирь в рацион вашего ребенка", – говорит Вера Паламарь.

В каких случаях имбирь рекомендуется детям

Фото: Instagram_gastrodeni

Натуральное средство от боли в животе

При вздутиях, коликах, диспепсии смешать четверть чайной ложки имбирного сока с питьевой водой или добавить в еду.

Помогает повысить аппетит

Просто предложите ребенку съесть небольшой кусочек свежего имбиря перед едой, это поможет вернуть аппетит. Это важно, особенно если у вашего ребенка снижен аппетит и вес ниже нормы.

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Эффективное средство от тошноты и рвоты

Имбирь помогает справиться с тошнотой, вызванной укачиванием, морской болезнью или тошнотой после операции. Просто дайте ребенку съесть небольшой кусочек имбиря, когда он почувствует тошноту.

Для профилактики респираторных вирусных инфекций

Давать в виде чаев. Одна столовая ложка тертого имбиря на 250 г воды.

А еще регулярное употребление имбиря помогает восстановить здоровье кожи, уменьшить воспаление и даже обратить вспять болезни.

Меры предосторожности при назначении имбиря маленьким детям

  • Избегайте употребления слишком большого количества имбиря, потому что имбирь острый на вкус.
  • Избегайте добавления меда в имбирный сок, особенно когда вы даете его младенцам. Однако вы можете давать его малышам старше одного года.
  • Хотя имбирь помогает избежать аллергию, но когда вы начнете добавлять имбирь в пищу ребенка, обратите внимание на признаки аллергии. Нельзя полностью отрицать аллергию на имбирь.

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Как правильно хранить имбирь

Фото: Siala, Рixabay.com

Если имбирь свежий

Обращайте внимание на корень. Он должен быть твердым, без повреждений. Корни средней толщины – самые свежие. Имбирь храните в холодильнике, не очищенным, в пищевом пакете с зажимом или в бумажном пакете. Так он может храниться более 3 недель.

Если имбирь молотый

Хранить его нужно в герметичной таре, стараться без лишней надобности тару не открывать. Так имбирь сохранит свои свойства до полугода.

Как заморозить имбирь

Для этого вам понадобится герметичный морозильный мешок или контейнер. Храниться таким образом имбирь может до полугода. Но свои свойства замороженный имбирь теряет.

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