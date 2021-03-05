Икра на Масленицу: как выбрать качественную и не отравиться

Хотите без консервантов – тогда это икра шоковой заморозки

Блины и икра, пожалуй, главное, что возникает у нас в голове при слове – Масленица. Да, всю неделю старательные хозяйки будут печь вкусные блины, угощать ими тех, кто пока только ест, а не готовит. И если вы из числа последних, то в гости на блины нужно идти с подарком. В нашем специальном календаре вы найдете идеи для приятных сюрпризов на все мартовские праздники, среди которых есть и икра. Но как правильно выбрать икру, чтобы она была качественной, да и вообще, икра какого качества продается в наших магазинах – объяснил Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Фото: Максим Несмиянов

Можно ли в Украине купить хорошую икру?

"У нас фасуют икру из замороженного сырья. Вся икра в жестяных банках – с консервантами. Самый нежелательной из них – Е 239. Если хотите чистый продукт, то икра шоковой заморозки вам подойдёт, там ешок нет. Если покупаете икру на развес, знайте, что желательный срок годности такой икры до 48 часов, а я бы рекомендовал до 24 часов. Если икру на развес хранить дольше, что, к сожалению, часто бывает в наших супермаркетах, то можно купить заодно плесень и целые вселенные из кишечной палочки", – говорит Максим Несмиянов.

Уже по внешнему виду банки можно определить, что внутри

Банка должна быть не поврежденной. Если повреждения есть и она битая, то лучше такую икру не брать. Тоже самое касается и крышки на стеклянных банках. Если на ней есть повреждения, то под крышкой готовьтесь увидеть плесень. И через стекло видно: когда икра бледного цвета или есть перепады по цвету – она плохая.

Качество икры можно определить и по звуку

Все очень просто. Берете икру в жестяной банке, встряхиваете ее и слушаете. Когда есть звук, как будто "шайба гуляет", то покупать такую икру не стоит.

Что важно прочесть на банке с икрой

Первое – обращайте внимание на стоимость икры. Качественная не может стоить дешево. Выбирайте проверенного продавца: в точках продажи икры должны быть сертификаты на продукцию.

Второе – необходимо изучить информацию на банке или этикетке. Должно быть указано:

Название

Производитель

ГСТУ или технические условия на продукцию

Дата изготовления

Условия хранения

Срок годности

Код завода-изготовителя

Состав продукта

Дополнительная маркировка с указанием вида рыбы, из которой изготовлена икра

Третье – в составе хорошей икры должны быть:

Икра

Соль

Растительное масло

Может присутствовать консервант, который добавляется в минимальном количестве для увеличения срока годности

На что обращать внимание, когда банка с икрой уже открыта

Фото: Depositphotos

Икринки должны быть чистые, однородные по цвету и текстуре. Без пленок и сгустков крови. Также икринки должны быть упругие, со слегка влажной поверхностью, хорошо отделяться друг от друга.

Где лучше покупать икру

Ни в коем случае на стихийных точка на рынках – как правило такие "продавцы" некачественной, а порой и поддельной икры активизируются перед Новым годом и Масленицей. Не рекомендовал бы покупать икру в интернет-магазинах, так как вам мало кто даст гарантии, что вы купите хорошую.

Здесь узнаете, какая икра лучше всего подходит к блинам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться