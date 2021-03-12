ТОП-7 лучших рецептов блинов на Масленицу
Успейте вкусно подготовиться к празднику
До окончания Масленицы осталось не так много времени, поэтому важно понимать, что приготовить к праздничному столу. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Для очень требовательных – здесь же найдете рецепт шоколадного блинного торта, картофельных блинов и детских блинов с шоколадом и печеньем.
Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальную вещь к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников.
Дрожжевые блины на молоке
Ингредиенты:
- Свежие дрожжи – 20 г
- Сахар – 3 ч. л.
- Молоко – 1 л
- Мука – 550–600 г
- Яйца – 2 шт.
- Щепотка соли
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Растереть дрожжи с 1 ч. л. сахара до состояния кашицы.
- Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст. л. муки, размешать и оставить до появления пузырей.
- Отделить желтки от белков.
- В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать.
- Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое.
- В подошедшее тесто добавить растительное масло.
- Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой.
- Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.
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Розовые блины по рецепту Григория Германа
Ингредиенты
- Отварная свекла – 1 шт.
- Молоко – 120 мл
- Мука – 100 г
- Мак – 2 ч. л.
- Масло – 2 ст. л.
- Крем-сыр – 200 г
- Яйца перепелиные (или куриные) – 2 шт.
- Розовый лук – 1 шт.
- Сельдь – 1 шт.
- Уксус – 2 ст. л.
- Укроп и соль
Способ приготовления
- Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать.
- Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.
- Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.
- Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.
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Овсяные блинчики с маком
Ингредиенты (на 5 блинов)
- 50 г овсяных хлопьев
- 1 ст. л. мака
- 1 неполная ч. л. разрыхлителя
- 50 г мякоти яблока
- 50 г йогурта
- 1 яйцо
- щепотка корицы
Способ приготовления
- Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить.
- Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут.
- Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.
Шоколадный блинный торт
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 4 ст. л.
- Масло – 3 ст. л.
- Молоко – 700 мл.
- Мука – 200 г
- Какао – 40 г
Для крема
- Сливки 33% – 350 мл
- Сметана 20% – 250 мл
- Сахарная пудра – 100 г
- Ягоды, орехи по желанию
Способ приготовления
- Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао.
- Размешивать до исчезновения комочков, влить в оставшуюся массу молоко, перемешать.
- Выпекать блины.
- Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты.
- Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем.
- Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник.
- Украсить ягодами и орехами.
Картофельные блины
Ингредиенты
- 2 картофелины
- 1 зубок чеснока
- немного укропа
- 2 яйца
- 1 стакан муки
- 1 ч. ложка сахара
- 1,5 стакана молока
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. ложки растительного масла
- щепотка куркумы
- соль по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком.
- Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны.
- Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали.
- Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем.
- Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.
- К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте.
- Можете по желанию добавить и другие любимые специи.
- Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности.
- Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится.
- Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости.
- Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут.
- Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.
Тонкие блины на воде
Ингредиенты
- 600 мл воды
- 2 яйца
- 160 г пшеничной муки (стакан)
- 1/2 ч. ложки соли
- 2 ст. ложки сахарного песка
- 2 ст. ложки растительного масла
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения.
- Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина.
- Влить растительное масло и хорошо перемешать.
- Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону.
- Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.
Детские блины на Масленицу
Ингредиенты
Для блинов
- 100 г муки
- 1 ст. л. сахара
- 1-2 яйца
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 300 мл молока
Для начинки
- 2 банана
- 100 г нутеллы
- 4 средних печенья
Способ приготовления
- Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
- Взбить венчиком до получения однородной массы.
- Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
- Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
- Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
- Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
- Завернуть блины и сразу же подавать.
Здесь узнаете 6 способов красивой подачи блинов на Масленицу.
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