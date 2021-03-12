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ТОП-7 лучших рецептов блинов на Масленицу

Сегодня, 15:43

Успейте вкусно подготовиться к празднику

До окончания Масленицы осталось не так много времени, поэтому важно понимать, что приготовить к праздничному столу. Если будете готовить блины с начинкой, то прислушайтесь, что по этому поводу советуют звезды – здесь найдете 12 начинок для каждого знака зодиака. Для очень требовательных – здесь же найдете рецепт шоколадного блинного торта, картофельных блинов и детских блинов с шоколадом и печеньем.

Хотите сделать приятное близким и родным и подарить оригинальную вещь к Масленице – воспользуйтесь нашим мартовским календарем праздников.

Дрожжевые блины на молоке


Блины на дрожжах
Блины на дрожжах
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свежие дрожжи – 20 г
  • Сахар – 3 ч. л.
  • Молоко – 1 л
  • Мука – 550–600 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Растереть дрожжи с 1 ч. л. сахара до состояния кашицы.
  2. Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст. л. муки, размешать и оставить до появления пузырей.
  3. Отделить желтки от белков.
  4. В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать.
  5. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое.
  6. В подошедшее тесто добавить растительное масло.
  7. Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой.
  8. Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.

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Розовые блины по рецепту Григория Германа

Ингредиенты

  • Отварная свекла – 1 шт.
  • Молоко – 120 мл
  • Мука – 100 г
  • Мак – 2 ч. л.
  • Масло – 2 ст. л.
  • Крем-сыр – 200 г
  • Яйца перепелиные (или куриные) – 2 шт.
  • Розовый лук – 1 шт.
  • Сельдь – 1 шт.
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Укроп и соль

Способ приготовления

  1. Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать.
  2. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.
  3. Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.
  4. Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

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Овсяные блинчики с маком

Фото: instagram.com/yashyulya/

Ингредиенты (на 5 блинов)

  • 50 г овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. мака
  • 1 неполная ч. л. разрыхлителя
  • 50 г мякоти яблока
  • 50 г йогурта
  • 1 яйцо
  • щепотка корицы

Способ приготовления

  1. Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить.
  2. Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут.
  3. Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.

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Шоколадный блинный торт

Фото: instagram.com/nam_tut_vkusno/

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Масло – 3 ст. л.
  • Молоко – 700 мл.
  • Мука – 200 г
  • Какао – 40 г

Для крема

  • Сливки 33% – 350 мл
  • Сметана 20% – 250 мл
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Ягоды, орехи по желанию

Способ приготовления

  1. Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао.
  2. Размешивать до исчезновения комочков, влить в оставшуюся массу молоко, перемешать.
  3. Выпекать блины.
  4. Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты.
  5. Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем.
  6. Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник.
  7. Украсить ягодами и орехами.

Картофельные блины

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 картофелины
  • 1 зубок чеснока
  • немного укропа
  • 2 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 ч. ложка сахара
  • 1,5 стакана молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • щепотка куркумы
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

  1. Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком.
  2. Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны.
  3. Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали.
  4. Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем.
  5. Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.
  6. К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте.
  7. Можете по желанию добавить и другие любимые специи.
  8. Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности.
  9. Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится.
  10. Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости.
  11. Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут.
  12. Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.

Тонкие блины на воде

Блины на воде
Блины на воде
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 600 мл воды
  • 2 яйца
  • 160 г пшеничной муки (стакан)
  • 1/2 ч. ложки соли
  • 2 ст. ложки сахарного песка
  • 2 ст. ложки растительного масла

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром, до растворения.
  2. Влить воду, перемешать. Муку просеять, всыпать в жидкость. Перемешать венчиком до однородности. Отставить на час, чтобы набухла клейковина.
  3. Влить растительное масло и хорошо перемешать.
  4. Набирая по половине половника, выливать тесто на блинную сковороду диаметром 22-24 см. Жарить блины по минуте на сторону.
  5. Готовые блины складывать на тарелку. Смазывать их маслом не нужно – они не слипаются.

Детские блины на Масленицу

Блины с бананом и шоколадом
Блины с бананом и шоколадом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для блинов

  • 100 г муки
  • 1 ст. л. сахара
  • 1-2 яйца
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 300 мл молока

Для начинки

  • 2 банана
  • 100 г нутеллы
  • 4 средних печенья

Способ приготовления

  1. Положить муку, сахар и щепотку соли в большую миску. Сделать лунку в центре, добавить яйца, масло и 2 ст. л. молока.
  2. Взбить венчиком до получения однородной массы.
  3. Медленно влить оставшееся молоко, помешивая, чтобы получилось гладкое тесто без комочков.
  4. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом, и пожарить на ней тонкие блинчики.
  5. Намазать блинчики шоколадной пастой, затем посыпать раскрошенным печеньем.
  6. Выложить сверху нарезанные кружочками бананы.
  7. Завернуть блины и сразу же подавать.

Здесь узнаете 6 способов красивой подачи блинов на Масленицу.

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