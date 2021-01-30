Круассаны выходного дня: 5 рецептов в домашних условиях

Побалуйте себя вкусной выпечкой

Настоящий круассан "живет" недолго – если он пролежит больше двух часов, то утратит свою воздушность, свой особенный вкус. Круассаны заняли прочное место наряду с другой любимой домашней выпечкой. У нас круассан обрел новые черты – все чаще их можно встретить со сладкими и солеными начинками. Узнаем, где впервые начали выпекать хрустящие полумесяцы, и ознакомимся с рецептами круассанов с шоколадом, со сгущенкой, из бездрожжевого теста и других.

Не совсем французские, а скорее австрийские

Почему, ведь французская выпечка у нас в первую очередь ассоциируется с круассанами? И да, и нет. Первыми их стали выпекать австрийцы. Эти нежные полумесяцы во Францию привезла Мария-Антуанетта, когда стала женой Людовика XVI. А вот именно во Франции круассаны укоренились и распространились по всему миру.

Круассаны с шоколадом

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 листа слоеного теста

240 г тертого шоколада

1 яйцо

50 г сахарной пудры

Мука – для раскатывания

Способ приготовления

Размороженное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм. Разрезать на треугольники. У основания положить шоколадную крошку или кусочки шоколада, затем свернуть круассаны. Сверху смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 220 ºС. Выпекать круассаны 20 минут до золотистого цвета. Дать остыть в течение пяти минут, затем посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

Круассаны с шоколадной пастой

Фото: instagram.com/kukhnyasovkusom/

Ингредиенты

Слоенное дрожжевое тесто

Шоколадная паста

1 яйцо

20 мл воды



Способ приготовления

Тесто разморозить в холодильнике, перед готовкой развернуть, посыпать мукой. Аккуратно раскатать, разрезать на треугольники, выложить начинку и завернуть. Взбить яйцо и добавить 20 мл воды, смазать круассаны. Духовку разогреть до 200 градусов, через 10 минут снизить температуру до 165 градусов. Выпекать до готовности.

Круассаны из слоеного бездрожжевого теста

Фото: instagram.com/_mnogo.mama_/

Ингредиенты

500 г тесто слоеное бездрожжевое

1 шт. желток

1 ст. л. сахар



Способ приготовления

Тесто разморозить, раскатать. Поверхность присыпать мукой. Нарезать тесто на длинные треугольники. Свернуть треугольники к меньшему краю, как бы наматывая тесто. Противень или форму для запекания застелить пергаментом. Выложить круассаны. Взбить желток с сахаром (до однородности). Смазать круассаны. Выпекать до золотистой корочки при 180 градусах.

Круассаны из слоеного теста

Фото: instagram.com/nikasweets_msc/

Ингредиенты

350 г муки

150 мл теплой воды

15 г сухих дрожжей

1 ст. л. меда

1 ст. л. растопленного масла комнатной температуры

Щепотка соли

1 яйцо (30 г)

140 г – масло для теста

Способ приготовления

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Смешать все ингредиенты, кроме воды, в большой миске. Добавить воды и замесить тесто в течение 5-7 минут. Убрать в теплое место на 1,5-2 часа. Из масла для теста сформировать прямоугольник. Убрать в морозилку на 15 минут. Раскатать тесто, в центр положить масло и еще раз раскатать. Затем убрать в холодильник на 15 минут. Нужно повторить эту процедуру несколько раз. Раскатать тесто и нарезать на треугольники. Скрутить круассаны. Оставить при комнатной температуре на 2 часа. Смазать смесью из яйца и молока. Выпекаем при 170 градусах 15-20 минут.

Круассаны со сгущенкой

Фото: instagram.com/v.i.k.o.s.k/

Ингредиенты

1 лист слоеного теста

Сгущенка по вкусу

1 шт. яйцо

Кунжут или орехи по вкусу



Способ приготовления

Тесто нарезать на треугольники, положить начинку. Много не нужно, чтобы не вытекала. Скрутить круассаны. Выложить на противень, застеленный пергаментом, обмазать яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 25 минут до золотистого цвета.

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