Круассаны выходного дня: 5 рецептов в домашних условиях
Побалуйте себя вкусной выпечкой
Настоящий круассан "живет" недолго – если он пролежит больше двух часов, то утратит свою воздушность, свой особенный вкус. Круассаны заняли прочное место наряду с другой любимой домашней выпечкой. У нас круассан обрел новые черты – все чаще их можно встретить со сладкими и солеными начинками. Узнаем, где впервые начали выпекать хрустящие полумесяцы, и ознакомимся с рецептами круассанов с шоколадом, со сгущенкой, из бездрожжевого теста и других.
Не совсем французские, а скорее австрийские
Почему, ведь французская выпечка у нас в первую очередь ассоциируется с круассанами? И да, и нет. Первыми их стали выпекать австрийцы. Эти нежные полумесяцы во Францию привезла Мария-Антуанетта, когда стала женой Людовика XVI. А вот именно во Франции круассаны укоренились и распространились по всему миру.
Круассаны с шоколадом
Ингредиенты
- 2 листа слоеного теста
- 240 г тертого шоколада
- 1 яйцо
- 50 г сахарной пудры
- Мука – для раскатывания
Способ приготовления
- Размороженное тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 5 мм.
- Разрезать на треугольники. У основания положить шоколадную крошку или кусочки шоколада, затем свернуть круассаны.
- Сверху смазать взбитым яйцом.
- Духовку разогреть до 220 ºС. Выпекать круассаны 20 минут до золотистого цвета.
- Дать остыть в течение пяти минут, затем посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.
Круассаны с шоколадной пастой
Ингредиенты
- Слоенное дрожжевое тесто
- Шоколадная паста
- 1 яйцо
- 20 мл воды
Способ приготовления
- Тесто разморозить в холодильнике, перед готовкой развернуть, посыпать мукой.
- Аккуратно раскатать, разрезать на треугольники, выложить начинку и завернуть.
- Взбить яйцо и добавить 20 мл воды, смазать круассаны.
- Духовку разогреть до 200 градусов, через 10 минут снизить температуру до 165 градусов.
- Выпекать до готовности.
Круассаны из слоеного бездрожжевого теста
Ингредиенты
- 500 г тесто слоеное бездрожжевое
- 1 шт. желток
- 1 ст. л. сахар
Способ приготовления
- Тесто разморозить, раскатать. Поверхность присыпать мукой. Нарезать тесто на длинные треугольники.
- Свернуть треугольники к меньшему краю, как бы наматывая тесто.
- Противень или форму для запекания застелить пергаментом. Выложить круассаны.
- Взбить желток с сахаром (до однородности). Смазать круассаны.
- Выпекать до золотистой корочки при 180 градусах.
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Круассаны из слоеного теста
Ингредиенты
- 350 г муки
- 150 мл теплой воды
- 15 г сухих дрожжей
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. растопленного масла комнатной температуры
- Щепотка соли
- 1 яйцо (30 г)
- 140 г – масло для теста
Способ приготовления
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- Смешать все ингредиенты, кроме воды, в большой миске. Добавить воды и замесить тесто в течение 5-7 минут.
- Убрать в теплое место на 1,5-2 часа.
- Из масла для теста сформировать прямоугольник. Убрать в морозилку на 15 минут.
- Раскатать тесто, в центр положить масло и еще раз раскатать. Затем убрать в холодильник на 15 минут. Нужно повторить эту процедуру несколько раз.
- Раскатать тесто и нарезать на треугольники. Скрутить круассаны.
- Оставить при комнатной температуре на 2 часа.
- Смазать смесью из яйца и молока. Выпекаем при 170 градусах 15-20 минут.
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Круассаны со сгущенкой
Ингредиенты
- 1 лист слоеного теста
- Сгущенка по вкусу
- 1 шт. яйцо
- Кунжут или орехи по вкусу
Способ приготовления
- Тесто нарезать на треугольники, положить начинку. Много не нужно, чтобы не вытекала. Скрутить круассаны.
- Выложить на противень, застеленный пергаментом, обмазать яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 25 минут до золотистого цвета.
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