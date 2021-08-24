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Хрустящие вергуны, пышки на сметане и ленивые творожные вареники – рецепты украинского завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
24 августа, 07:01
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К ленивым вареникам приготовьте ягодный или фруктовый соус, пышки будут вкуснее со сметанным соусом, а хрустящие вергуны, по желанию, украсьте сахарной пудрой и медом
Рецепты украинской выпечки к завтраку
Рецепты украинской выпечки к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

В праздничное утро спешить некуда, поэтому можно заняться любимыми нами ленивыми варениками, вергунами и пышками. Постарайтесь взять самые свежие ингредиенты, чтобы получить ароматное утро. Как достичь совершенства в домашней выпечке – узнаете здесь, а в этом материале читайте о том, где выгодно купить продукты для пикника.

Пышки на сметане

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Пышки на кефире – рецепт
Пышки на кефире – рецепт / Фото: instagram.com/kati.dol/

Ингредиенты

  • мука пшеничная – 2-2,5 ст.;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • сахар – 3-4 ст. л.;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • масло растительное – 50 мл.

Способ приготовления

  1. Яйца взбить миксером или венчиком с сахаром и солью. Добавить сметану, взбить до однородной массы.
  2. Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Ввести в жидкую массу и постепенно замесить мягкое тесто.
  3. Тесто разделить на две части. Раскатать каждую часть в пласт толщиной 0,7-1 см.
  4. Стаканом или другой формой вырезать заготовки.
  5. Жарить в разогретом растительном масле с двух сторон до готовности.
  6. Выложить на бумажное полотенце, украсить сахарной пудрой.

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Вергуны

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Вергуны – рецепт
Вергуны – рецепт / Фото: instagram.com/n_zenikhova/

Ингредиенты

  • кефир – 250 мл;
  • мука – 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло сливочное – 50 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сахар – 50 г;
  • масло растительное для фритюра;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления

  1. Смешать кефир, сахар и яйцо. Добавить соду, хорошо перемешать.
  2. Добавить растопленное сливочное масло и частями ввести муку. Замесить тесто, дать отдохнуть 15 минут.
  3. Раскатать тесто примерно по 0,5 см, разрезать на широкие полоски, а затем – по диагонали на ромбики.
  4. В центре каждого ромбика сделать надрез, продеть край теста в надрез и сформировать вергуны.
  5. Добавить масло в сотейник, разогреть.
  6. Жарить вергуны до золотистой корочки, выложить на бумажное полотенце и присыпать сахарной пудрой.

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Ленивые вареники с творогом

Ленивые вареники классические
Ленивые вареники классические / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

  • 250 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. растопленного масла;
  • щепотка соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. муки.

Способ приготовления

  1. Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар.
  2. В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните.
  3. Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску.
  4. Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску.
  5. Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см.
  6. В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут.
  7. С помощью шумовки переложите вареники на тарелку.
  8. Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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