Хрустящие вергуны, пышки на сметане и ленивые творожные вареники – рецепты украинского завтрака

В праздничное утро спешить некуда, поэтому можно заняться любимыми нами ленивыми варениками, вергунами и пышками. Постарайтесь взять самые свежие ингредиенты, чтобы получить ароматное утро. Как достичь совершенства в домашней выпечке – узнаете здесь, а в этом материале читайте о том, где выгодно купить продукты для пикника.
Пышки на сметане
Ингредиенты
- мука пшеничная – 2-2,5 ст.;
- сметана – 3 ст. л.;
- сахар – 3-4 ст. л.;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- масло растительное – 50 мл.
Способ приготовления
- Яйца взбить миксером или венчиком с сахаром и солью. Добавить сметану, взбить до однородной массы.
- Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Ввести в жидкую массу и постепенно замесить мягкое тесто.
- Тесто разделить на две части. Раскатать каждую часть в пласт толщиной 0,7-1 см.
- Стаканом или другой формой вырезать заготовки.
- Жарить в разогретом растительном масле с двух сторон до готовности.
- Выложить на бумажное полотенце, украсить сахарной пудрой.
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Вергуны
Ингредиенты
- кефир – 250 мл;
- мука – 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- масло сливочное – 50 г;
- сода – 1 ч. л.;
- сахар – 50 г;
- масло растительное для фритюра;
- сахарная пудра.
Способ приготовления
- Смешать кефир, сахар и яйцо. Добавить соду, хорошо перемешать.
- Добавить растопленное сливочное масло и частями ввести муку. Замесить тесто, дать отдохнуть 15 минут.
- Раскатать тесто примерно по 0,5 см, разрезать на широкие полоски, а затем – по диагонали на ромбики.
- В центре каждого ромбика сделать надрез, продеть край теста в надрез и сформировать вергуны.
- Добавить масло в сотейник, разогреть.
- Жарить вергуны до золотистой корочки, выложить на бумажное полотенце и присыпать сахарной пудрой.
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Ленивые вареники с творогом
Ингредиенты
- 250 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. растопленного масла;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. муки.
Способ приготовления
- Смешайте вилкой растопленное сливочное масло, яйцо, соль и сахар.
- В полученную смесь добавьте творог и хорошо разомните.
- Творог слегка посыпьте мукой. Полученную массу выложите на припыленную мукой доску.
- Скатайте из творожной массы колбаски, постепенно добавляя муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не приставало к руками и можно было раскатать колбаску.
- Разрежьте колбаску наискосок кусочками толщиной 1,5-2 см.
- В кипящую воду аккуратно положите вареники. Варите, пока они не всплывут.
- С помощью шумовки переложите вареники на тарелку.
- Подавайте ленивые вареники можно со сметаной, маслом, медом или вареньем.
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