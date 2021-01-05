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Григорий Герман поделился рецептом фаршированных кальмаров к рождественскому столу

Сегодня, 16:23

Блюдо вкусное, полезное и изысканное, а одна порция обойдется всего лишь в 35 гривен

Если вы пока что определяетесь с рождественским меню и думаете, что приготовить на праздник, Григорий Герман предлагает легкую и изысканную закуску – фаршированные кальмары. Блюдо выглядит изысканно, легкое в исполнении и требует минимум денежных затрат.

Фото: телеведущий Григорий Герман

"Как по мне – это идеальное основное блюдо к рождественскому столу! Стоимость одной порции – около 35-40 гривен. При этом на вашем праздничном столе появится красивое, очень яркое блюдо из морепродуктов! К тому же это очень полезно – сплошной ЗОЖ. Поэтому обязательно берите себе на заметку", – говорит Григорий Герман.

Фаршированные кальмары от Григория Германа

Ингредиенты

  • Кальмары – 4 шт.
  • Сыр фета – 100 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Мята, зеленый лук, петрушка
  • Перец, соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Острым ножом осторожно надрезать стенки очищенного кальмара с обеих сторон. После чего можно приступить к приготовлению начинки. 2 вареных и очищенных яйца натереть на мелкой терке. Измельчить пучок зеленого лука и мяты. Смешать зелень с яйцом и отправить к ним сыр фету, черный молотый перец, сахар и цедру лимона. Хорошо перемешать.
  2. Пришло время поставить сковороду на огонь, и пока она разогревается, нафаршировать кальмары. При этом следует помнить очень важную штуку – при термической обработке кальмар очень заметно уменьшается в размере. Поэтому начинки может быть не более 2 столовых ложек. Но перед тем, как отправить кальмаров на сковороду, их надо заколоть зубочистками, чтобы начинка не рассыпалась.
  3. Отправить кальмаров на сковороду, добавить пучок измельченной зелени и сок лимона. Кальмары готовятся очень быстро, поэтому следите за процессом, чтобы не передержать их.

Здесь найдете рецепты рождественских блюд романтического ужина.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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