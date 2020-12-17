Праздничное меню на День святого Николая. Мы выбрали лучшие рецепты
Порадуйте близких вкуснейшим пирогом с капустой и хлебом святого Николая
День святого Николая. День, когда все вокруг наполняется волшебством, а дети, как и взрослые, ждут чуда. Конечно, у этого дня есть свои кулинарные традиции. И это не только выпечка. Ниже – блюда, которые можно приготовить 19 декабря. Выбирайте какое-то одно, или постарайтесь приготовить все представленные. И да, Рождественский пост продолжается, поэтому и готовить на День святого Николая принято постную еду.
Постный борщ с карасями
Ингредиенты
- 120 г – карась
- 100 г – капуста
- 80 г – картофель
- 60 г – свекла
- 5 г – грибы белые сушеные
- 25 г – фасоль
- 10 г – морковь
- 10 г – корень петрушки
- 10 г – сельдерей корень
- 20 г – лук репчатый
- 15 г – топленое масло
- 15 г – томатная паста
- 2 ст. л – мука
- 5 г – уксус
- лавровый лист, перец душистый, соль, зелень петрушки, укроп – по вкусу
Способ приготовления
- Сушеные белые грибы отварить, нашинковать, отвар процедить. Фасоль замочить и отварить до полуготовности.
- Морковь, петрушку, сельдерей, репчатый лук нарезать соломкой – пассеровать.
- Свеклу нарезать соломкой и тушить до полуготовности вместе с томатной пастой и уксусом.
- В кипящий грибной отвар положить свеклу, картофель, коренья, нашинкованную капусту, грибы, фасоль с отваром, подсушенную муку, лавровый лист, соль, душистый перец горошком и варить до готовности.
- Отдельно обжарить карасей. В готовый борщ положить жареную рыбу, зелень, довести до кипения и сразу же выключить огонь.
Вареники с грибами
Ингредиенты
- 650 г – мука пшеничная
- 320 мл – кипяток
- 2 ст. л – растительное масло
- грибы свежие или сушеные – по вкусу
- 10 шт – картофель
- 1 шт – лук
- перец молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления
- В кипящую воду вылить растительное масло и соль.
- Заварить кипятком сначала половину муки и тщательно перемешать получившуюся смесь, напоминающую клейстер. Непрерывно помешивать тесто ложкой.
- Высыпать остальную муку и замесить пластичное тесто.
- Накрыть и оставить на 5 минут.
- Для начинки отварить картошку и хорошо ее размять.
- Грибы порезать и поджарить с луком. Сухие грибы предварительно замочить в воде или отварить и порезать.
- Смешать картофель с грибами, добавить молотый черный перец.
- Раскатать тесто. Вырезать стаканом круги, положить в центр чайную ложку начинки и залепить края косичкой.
- Вареники отварить в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты от момента закипания.
- Подавать с растительным маслом и зеленью.
Пирог с капустой
Ингредиенты
- 250 г – молоко
- 80г – масло сливочное
- 140г – сливки
- 1 шт – яйцо
- 1 ст. л – соль
- 1ч. л – сахар
- 500-550г – мука
- 15 г – дрожжи
- 500 гр – капуста
- по 1 шт – лук, морковь
- соль, перец
Способ приготовления
- Сливки подогреть до комнатной температуры, добавить сливочное масло. Влить в холодное молоко (смесь должна получиться тёплой).
- Добавить соль, сахар, яйцо, перемешать. Добавить часть просеянной муки и дрожжи, замесить тесто. Оно должно быть мягким.
- Сформируйте шар и накройте пленкой и полотенцем. Тесто должно постоять 1 час.
- Снова обмять тесто и оставить на 40 минут.
- Протушить лук, морковь, капусту.
- Тесто разделить на 2 части. Большая часть – низ, меньшая – верх.
- Раскатать и выложить первую часть в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
- Бортики наколоть вилкой.
- Выложить капусту и накрыть другой частью теста. Края хорошо закрепить руками.
- Сделать отверстия сверху и смазать желтком с молоком.
- Выпекать при 190-200° С 35-40 минут.
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Рецепт "Николайчиков" с корицей
Ингредиенты
Для теста:
- 150 г – масло сливочное
- 600 г – мука
- 1 ч. л – сода
- 200 г – сахар
- 2 шт – яйца
- 150 г – мед
- корица, мускатный орех по вкусу
Для глазури нужны
- по 50 г – белый, черный шоколад
- 1 ч. л – сливочное масло
Способ приготовления
- Масло натереть на крупной терке, добавить сахар, яйца и желтки, мед с корицей.
- Замесить тесто и оставить в холодильнике на ночь.
- Раскатать корж толщиной 0,2 см, вырезать печенье с помощью формочек.
- Выложить печенье на противень, смазать яйцом и выпекать до золотистого цвета при температуре 200 градусов.
Готовим глазурь
- Растопить белый и черный шоколад отдельно, добавляя в него немного сливочного масла.
- Украсить печенье с помощью глазури. Также можно использовать смесь белка и пудры, взбитых миксером.
Хлеб святого Николая
Тесто
- 10 шт – яйца
- 250 г – сахар
- цедра одного лимона
- 2 ст. л – ром
- по 50 г – цукаты, изюм темный, изюм светлый, миндаль измельченный
- 250 г – мука
- 1 ч. л – разрыхлитель
Глазурь
- 100 г – сахарная пудра
- 0,5 ч. л – корица
- 2 ст. л – ром
Способ приготовления
- Хорошо взбить желтки с сахаром и цедрой. Вмешать ром, цукаты, изюм и миндаль. Ввести просеянную муку и разрыхлитель.
- Отдельно взбить в крепкую пену белки. Вмешать их в тесто.
- Выпекать в прямоугольной форме в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут.
- Дать хлебу остыть и украсить глазурью.
Здесь собраны 25 идей подарков для детей на День святого Николая.
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