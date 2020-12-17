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Праздничное меню на День святого Николая. Мы выбрали лучшие рецепты

Сегодня, 09:30

Порадуйте близких вкуснейшим пирогом с капустой и хлебом святого Николая

День святого Николая. День, когда все вокруг наполняется волшебством, а дети, как и взрослые, ждут чуда. Конечно, у этого дня есть свои кулинарные традиции. И это не только выпечка. Ниже – блюда, которые можно приготовить 19 декабря. Выбирайте какое-то одно, или постарайтесь приготовить все представленные. И да, Рождественский пост продолжается, поэтому и готовить на День святого Николая принято постную еду.

Готовим на День святого Николая

Постный борщ с карасями

Фото: Instagram/bodrierecepti


Ингредиенты

  • 120 г – карась
  • 100 г – капуста
  • 80 г – картофель
  • 60 г – свекла
  • 5 г – грибы белые сушеные
  • 25 г – фасоль
  • 10 г – морковь
  • 10 г – корень петрушки
  • 10 г – сельдерей корень
  • 20 г – лук репчатый
  • 15 г – топленое масло
  • 15 г – томатная паста
  • 2 ст. л – мука
  • 5 г – уксус
  • лавровый лист, перец душистый, соль, зелень петрушки, укроп – по вкусу

Способ приготовления

  1. Сушеные белые грибы отварить, нашинковать, отвар процедить. Фасоль замочить и отварить до полуготовности.
  2. Морковь, петрушку, сельдерей, репчатый лук нарезать соломкой – пассеровать.
  3. Свеклу нарезать соломкой и тушить до полуготовности вместе с томатной пастой и уксусом.
  4. В кипящий грибной отвар положить свеклу, картофель, коренья, нашинкованную капусту, грибы, фасоль с отваром, подсушенную муку, лавровый лист, соль, душистый перец горошком и варить до готовности.
  5. Отдельно обжарить карасей. В готовый борщ положить жареную рыбу, зелень, довести до кипения и сразу же выключить огонь.

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Вареники с грибами

Фото: Snstagram/vegansearth


Ингредиенты

  • 650 г – мука пшеничная
  • 320 мл – кипяток
  • 2 ст. л – растительное масло
  • грибы свежие или сушеные – по вкусу
  • 10 шт – картофель
  • 1 шт – лук
  • перец молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. В кипящую воду вылить растительное масло и соль.
  2. Заварить кипятком сначала половину муки и тщательно перемешать получившуюся смесь, напоминающую клейстер. Непрерывно помешивать тесто ложкой.
  3. Высыпать остальную муку и замесить пластичное тесто.
  4. Накрыть и оставить на 5 минут.
  5. Для начинки отварить картошку и хорошо ее размять.
  6. Грибы порезать и поджарить с луком. Сухие грибы предварительно замочить в воде или отварить и порезать.
  7. Смешать картофель с грибами, добавить молотый черный перец.
  8. Раскатать тесто. Вырезать стаканом круги, положить в центр чайную ложку начинки и залепить края косичкой.
  9. Вареники отварить в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты от момента закипания.
  10. Подавать с растительным маслом и зеленью.

Пирог с капустой

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 250 г – молоко
  • 80г – масло сливочное
  • 140г – сливки
  • 1 шт – яйцо
  • 1 ст. л – соль
  • 1ч. л – сахар
  • 500-550г – мука
  • 15 г – дрожжи
  • 500 гр – капуста
  • по 1 шт – лук, морковь
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Сливки подогреть до комнатной температуры, добавить сливочное масло. Влить в холодное молоко (смесь должна получиться тёплой).
  2. Добавить соль, сахар, яйцо, перемешать. Добавить часть просеянной муки и дрожжи, замесить тесто. Оно должно быть мягким.
  3. Сформируйте шар и накройте пленкой и полотенцем. Тесто должно постоять 1 час.
  4. Снова обмять тесто и оставить на 40 минут.
  5. Протушить лук, морковь, капусту.
  6. Тесто разделить на 2 части. Большая часть – низ, меньшая – верх.
  7. Раскатать и выложить первую часть в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
  8. Бортики наколоть вилкой.
  9. Выложить капусту и накрыть другой частью теста. Края хорошо закрепить руками.
  10. Сделать отверстия сверху и смазать желтком с молоком.
  11. Выпекать при 190-200° С 35-40 минут.

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Рецепт "Николайчиков" с корицей

Фото: freepik.com

Ингредиенты

Для теста:

  • 150 г – масло сливочное
  • 600 г – мука
  • 1 ч. л – сода
  • 200 г – сахар
  • 2 шт – яйца
  • 150 г – мед
  • корица, мускатный орех по вкусу

Для глазури нужны

  • по 50 г – белый, черный шоколад
  • 1 ч. л – сливочное масло

Способ приготовления

  1. Масло натереть на крупной терке, добавить сахар, яйца и желтки, мед с корицей.
  2. Замесить тесто и оставить в холодильнике на ночь.
  3. Раскатать корж толщиной 0,2 см, вырезать печенье с помощью формочек.
  4. Выложить печенье на противень, смазать яйцом и выпекать до золотистого цвета при температуре 200 градусов.

Готовим глазурь

  1. Растопить белый и черный шоколад отдельно, добавляя в него немного сливочного масла.
  2. Украсить печенье с помощью глазури. Также можно использовать смесь белка и пудры, взбитых миксером.

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Хлеб святого Николая

Фото: Instagram/larisa_trotsyuk

Тесто

  • 10 шт – яйца
  • 250 г – сахар
  • цедра одного лимона
  • 2 ст. л – ром
  • по 50 г – цукаты, изюм темный, изюм светлый, миндаль измельченный
  • 250 г – мука
  • 1 ч. л – разрыхлитель

Глазурь

  • 100 г – сахарная пудра
  • 0,5 ч. л – корица
  • 2 ст. л – ром

Способ приготовления

  1. Хорошо взбить желтки с сахаром и цедрой. Вмешать ром, цукаты, изюм и миндаль. Ввести просеянную муку и разрыхлитель.
  2. Отдельно взбить в крепкую пену белки. Вмешать их в тесто.
  3. Выпекать в прямоугольной форме в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут.
  4. Дать хлебу остыть и украсить глазурью.

Здесь собраны 25 идей подарков для детей на День святого Николая.

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