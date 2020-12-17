Праздничное меню на День святого Николая. Мы выбрали лучшие рецепты

Порадуйте близких вкуснейшим пирогом с капустой и хлебом святого Николая

День святого Николая. День, когда все вокруг наполняется волшебством, а дети, как и взрослые, ждут чуда. Конечно, у этого дня есть свои кулинарные традиции. И это не только выпечка. Ниже – блюда, которые можно приготовить 19 декабря. Выбирайте какое-то одно, или постарайтесь приготовить все представленные. И да, Рождественский пост продолжается, поэтому и готовить на День святого Николая принято постную еду.

Готовим на День святого Николая

Постный борщ с карасями

Фото: Instagram/bodrierecepti



Ингредиенты

120 г – карась

100 г – капуста

80 г – картофель

60 г – свекла

5 г – грибы белые сушеные

25 г – фасоль

10 г – морковь

10 г – корень петрушки

10 г – сельдерей корень

20 г – лук репчатый

15 г – топленое масло

15 г – томатная паста

2 ст. л – мука

5 г – уксус

лавровый лист, перец душистый, соль, зелень петрушки, укроп – по вкусу

Способ приготовления

Сушеные белые грибы отварить, нашинковать, отвар процедить. Фасоль замочить и отварить до полуготовности. Морковь, петрушку, сельдерей, репчатый лук нарезать соломкой – пассеровать. Свеклу нарезать соломкой и тушить до полуготовности вместе с томатной пастой и уксусом. В кипящий грибной отвар положить свеклу, картофель, коренья, нашинкованную капусту, грибы, фасоль с отваром, подсушенную муку, лавровый лист, соль, душистый перец горошком и варить до готовности. Отдельно обжарить карасей. В готовый борщ положить жареную рыбу, зелень, довести до кипения и сразу же выключить огонь.

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Вареники с грибами

Фото: Snstagram/vegansearth



Ингредиенты

650 г – мука пшеничная

320 мл – кипяток

2 ст. л – растительное масло

грибы свежие или сушеные – по вкусу

10 шт – картофель

1 шт – лук

перец молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

В кипящую воду вылить растительное масло и соль. Заварить кипятком сначала половину муки и тщательно перемешать получившуюся смесь, напоминающую клейстер. Непрерывно помешивать тесто ложкой. Высыпать остальную муку и замесить пластичное тесто. Накрыть и оставить на 5 минут. Для начинки отварить картошку и хорошо ее размять. Грибы порезать и поджарить с луком. Сухие грибы предварительно замочить в воде или отварить и порезать. Смешать картофель с грибами, добавить молотый черный перец. Раскатать тесто. Вырезать стаканом круги, положить в центр чайную ложку начинки и залепить края косичкой. Вареники отварить в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты от момента закипания. Подавать с растительным маслом и зеленью.

Пирог с капустой

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

250 г – молоко

80г – масло сливочное

140г – сливки

1 шт – яйцо

1 ст. л – соль

1ч. л – сахар

500-550г – мука

15 г – дрожжи

500 гр – капуста

по 1 шт – лук, морковь

соль, перец

Способ приготовления

Сливки подогреть до комнатной температуры, добавить сливочное масло. Влить в холодное молоко (смесь должна получиться тёплой). Добавить соль, сахар, яйцо, перемешать. Добавить часть просеянной муки и дрожжи, замесить тесто. Оно должно быть мягким. Сформируйте шар и накройте пленкой и полотенцем. Тесто должно постоять 1 час. Снова обмять тесто и оставить на 40 минут. Протушить лук, морковь, капусту. Тесто разделить на 2 части. Большая часть – низ, меньшая – верх. Раскатать и выложить первую часть в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Бортики наколоть вилкой. Выложить капусту и накрыть другой частью теста. Края хорошо закрепить руками. Сделать отверстия сверху и смазать желтком с молоком. Выпекать при 190-200° С 35-40 минут.

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Рецепт "Николайчиков" с корицей

Фото: freepik.com

Ингредиенты



Для теста:

150 г – масло сливочное

600 г – мука

1 ч. л – сода

200 г – сахар

2 шт – яйца

150 г – мед

корица, мускатный орех по вкусу

Для глазури нужны

по 50 г – белый, черный шоколад

1 ч. л – сливочное масло

Способ приготовления

Масло натереть на крупной терке, добавить сахар, яйца и желтки, мед с корицей. Замесить тесто и оставить в холодильнике на ночь. Раскатать корж толщиной 0,2 см, вырезать печенье с помощью формочек. Выложить печенье на противень, смазать яйцом и выпекать до золотистого цвета при температуре 200 градусов.

Готовим глазурь

Растопить белый и черный шоколад отдельно, добавляя в него немного сливочного масла. Украсить печенье с помощью глазури. Также можно использовать смесь белка и пудры, взбитых миксером.

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Хлеб святого Николая

Фото: Instagram/larisa_trotsyuk

Тесто

10 шт – яйца

250 г – сахар

цедра одного лимона

2 ст. л – ром

по 50 г – цукаты, изюм темный, изюм светлый, миндаль измельченный

250 г – мука

1 ч. л – разрыхлитель

Глазурь

100 г – сахарная пудра

0,5 ч. л – корица

2 ст. л – ром

Способ приготовления

Хорошо взбить желтки с сахаром и цедрой. Вмешать ром, цукаты, изюм и миндаль. Ввести просеянную муку и разрыхлитель. Отдельно взбить в крепкую пену белки. Вмешать их в тесто. Выпекать в прямоугольной форме в разогретой духовке при 180 градусах около 45 минут. Дать хлебу остыть и украсить глазурью.

Здесь собраны 25 идей подарков для детей на День святого Николая.

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