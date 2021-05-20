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Гастротур по Испании – 5 особенных блюд этой страны, которые можно приготовить дома

Сегодня, 13:05

Узнаем о важных для Испании десертах , закусках тапас и наваристом супе фабаде

Гастрономическая Испания – это не только суп гаспачо и паэлья, это еще красочные закуски тапас, наваристые супы и множество десертов, которые неразрывно связаны с историей этой страны. Местная кухня окрашена оттенками средиземноморской, может слегка напоминать национальную еду Греции, но все же имеет свой особый колорит. Три рецепта десертов, один рецепт супа и тапасов – в этой подборке.

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Фабада

Фото: instagram.com/tatinsovet/

Очень популярный суп практически по всей Испании. Чтобы не тратить время на его приготовление, фабаду продают в готовом виде в банках, но его по силам приготовить и дома.

Ингредиенты

  • 400 г – сухой белой фасоли
  • 400 г – копченой свиной грудинки одним куском
  • 1 шт. – небольшая копченая свиная рулька
  • 200 г – кровяной колбасы
  • 200 г – колбасы чоризо (можно заменить другой копченой колбасой)
  • 3 зуб. – чеснока
  • лавровый лист, шафран, перец горошком, соль

Способ приготовления

  1. Фасоль замочить на ночь, чтобы она стала мягкой.
  2. Грудинку и рульку положить в большую кастрюлю, залить 2,5 литрами воды, довести до кипения. Добавить фасоль.
  3. Уменьшить огонь до минимума, добавить лавровый лист, шафран и перец горошком. Варить еще 2 часа на медленном огне.
  4. Достать мясо из бульона, снять с косточек. Порезать и вместе с ломтиками колбасы и чоризо обжарить.
  5. В кастрюлю с фасолью положить все мясо и колбасу, довести до кипения. Готовить еще 3 минуты, украсить зеленью.

Тапас с моцареллой

Фото: instagram.com/xenia_ionova/

Есть версия, что эти красивые крохи появилось в 13 столетии. Тогда правящий монарх издал указ подавать хмельные напитки только вместе с закусками. После этого на кружки с напитками начали класть кусочки хлеба, поэтому название переводится как "крышка". Внимание – ударение в слове "тапас" на первый слог.

Ингредиенты

  • 6 шт. – ломтики багета
  • 3 шт. – помидор
  • 150 г – мацарелла
  • Соус песто

Способ приготовления

  1. Багет слегка поджарить на оливковом масле.
  2. Сверху уложить моцареллу и помидор, украсить песто.

Торт "Сантьяго"

Фото: instagram.com/gastroputevoditel/

С 2006 года этот торт является национальным достоянием Испании. Название придумано в честь апостола Сантьяго (Святого Иакова), покровителя Испании. Рецепт появился в Средневековье и тогда считался безумно дорогим. Ведь в составе торта – миндальная мука. Как видно на фото, торт должен украшать рисунок клинка Сантьяго. Трафарет можно легко найти в интернете.

Ингредиенты

  • 250 г – миндальной пудры
  • 4 шт. – яйца
  • 190 г – сахара
  • цедра 1 апельсина/лимона
  • ванильный сахар – по вкусу
  • щепотка соли
  • сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления

  1. В глубокой миске соединить яйца, сахар и соль. Умеренно взбить венчиком или миксером.
  2. Добавить миндальную муку и хорошо перемешать. Добавить цедру и ваниль.
  3. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, вылить тесто.
  4. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готовый пирог остудить и покрыть сахарной пудрой.

Крема каталана

Фото: instagram.com/salouru/

Как и многие другие легендарные блюда, крема каталана родился из-за ошибки. В 18-м веке монахини каталонской обители в ожидании приезда епископа, решили приготовить на десерт флан (пудинг). Но тот получился слишком жидким. Чтобы спасти ситуацию, монахини добавили корочку из карамелизированного сахара. При подаче блюда корочка была еще горячей, и епископ, попробовав его, воскликнул: "Crema!". В переводе с каталонского означает "обжигает". Сегодня этот десерт готовят на семейные праздники.

Ингредиенты

  • 1 л – молока
  • 6 шт. – яичных желтков
  • 150 г – сахара
  • 40 г – кукурузного крахмала
  • Кожура половинки лимона, кожура половинки апельсина
  • Палочка корицы

Способ приготовления

  1. В один литр молока добавить кожуру лимона, апельсина и палочку корицы. На среднем огне нагреть молоко, затем, не доводя до кипения, снять с огня и оставить под крышкой на 30 минут.
  2. 6 желтков смешать со 100 г сахара, добавить 40 г кукурузного крахмала и снова перемешать.
  3. Через сито влить в яичную смесь молоко, хорошо перемешать до получения однородной массы.
  4. Перелить полученную смесь в кастрюлю и поставить на средний огонь.
  5. Постоянно помешивать, пока смесь не станет более плотной.
  6. Готовый крем еще раз пропустить через сито. Разлить в порционные формы, закрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник как минимум на 4 часа.
  7. После того, как крем хорошо застынет, посыпать сверху сахаром, и с помощью горелки карамелизировать сахар до образования хрустящей коричневой корочки. Корочки можно добиться, поставив десерт на минуту в духовку с режимом гриль.

Чуррос

Фото: instagram.com/ispalinka/

Эти ароматные "палочки" продаются в Испании чуть ли не на каждом шагу. Различают две традиционных разновидности: тонкие в виде колечек, собственно, чуррос и толстые длинные – поррас (porras). По легенде, десерт придумали пастухи. Они уходили из дома в горы на много дней и жарили тесто на огромных сковородах на открытом огне. Скот, который пасли пастухи, называли navajo сhurro. Вероятно, именно так и было решено назвать прототип самой известной сегодня испанской выпечки. Если будете использовать кондитерский мешок или кондитерский шприц, слишком крутое тесто не подойдет, иначе будет сложно сформировать будущий чуррос.

Ингредиенты⠀

  • 4 ст. – воды
  • 2-3 ст. – муки
  • 1 ч. л. – разрыхлителя
  • 1 ч. л. – соли
  • оливковое или растительное масло для жарки
  • сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления⠀

  1. Воду довести до кипения и снять с огня. Сразу же добавить муку вместе с солью и разрыхлителем и перемешать ручным миксером (или деревянной лопаткой) до однородности массы.
  2. Тесту дать постоять 30 минут. В глубокую сковородку налить масло (высотой в 2-3 пальца) и разогреть его до 200 градусов. Сформировать и жарить чуррос (по 4 шт.). Выложить на бумажное полотенце.⠀
  3. Украсить сахарной пудрой и какао.

Здесь узнаете о национальной кухне Германии и рецептах популярных блюд этой страны.

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