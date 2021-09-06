Фиадоне – рецепт корсиканского пирога для любителей творожно-лимонных десертов

Этот десерт традиционно готовят из сывороточного сыра броччо из козьего или овечьего молока. Но можно использовать рикотту или нежный творог. Еще вам понадобятся два крупных сочных лимона

Корсиканский пирог Фиадоне - рецепт / Фото: instagram.com/chefalexmonaco/

Это что-то среднее между хорошо известной нам запеканкой и плотным заварным кремом с ярко выраженным лимонным вкусом. Особенность – это присутствие нежнейшего броччо, сыра из овечьего молока, который делают на Корсике. Там он такой же популярный, как и у нас творог.

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Этот пирог также готовят Италии. Потому что совсем недалеко от Корсики, кухни этих местностей перемешались. Да и большинство корсиканцев не считают себя французами, а итальянцами. В Италии Фиадоне отличается тем, что вместо броччо там для пирога берут рикотту. Ну что ж, если вы любите и знаете толк в творожных десертах, то пришло время для Фиадоне.

Фиадоне – рецепт

Фиадоне – рецепт / Фото: instagram.com/radmilasofi/

Ингредиенты

Яйца – 6 шт.

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Лимон – 2 шт.

Рикотта или жирный творог – 500 г

Соль – щепотка

Корица – по вкусу

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром. Добавить щепотку соли и ванильный сахар. Рикотту смешать с яичной массой. Если у вас творог, то перед тем, как добавите его к смеси, нужно перетереть его через сито. Добавить кукурузный крахмал и цедру лимонов. Выпекать в смазанной сливочным маслом форме при 180 градусах 25-30 минут.

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