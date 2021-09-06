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Фиадоне – рецепт корсиканского пирога для любителей творожно-лимонных десертов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 сентября, 12:09
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Этот десерт традиционно готовят из сывороточного сыра броччо из козьего или овечьего молока. Но можно использовать рикотту или нежный творог. Еще вам понадобятся два крупных сочных лимона
Корсиканский пирог Фиадоне - рецепт
Корсиканский пирог Фиадоне - рецепт / Фото: instagram.com/chefalexmonaco/

Это что-то среднее между хорошо известной нам запеканкой и плотным заварным кремом с ярко выраженным лимонным вкусом. Особенность – это присутствие нежнейшего броччо, сыра из овечьего молока, который делают на Корсике. Там он такой же популярный, как и у нас творог.

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Этот пирог также готовят Италии. Потому что совсем недалеко от Корсики, кухни этих местностей перемешались. Да и большинство корсиканцев не считают себя французами, а итальянцами. В Италии Фиадоне отличается тем, что вместо броччо там для пирога берут рикотту. Ну что ж, если вы любите и знаете толк в творожных десертах, то пришло время для Фиадоне.

Фиадоне – рецепт

Фиадоне – рецепт
Фиадоне – рецепт / Фото: instagram.com/radmilasofi/

Ингредиенты

  • Яйца – 6 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал – 2 ст. л.
  • Лимон – 2 шт.
  • Рикотта или жирный творог – 500 г
  • Соль – щепотка
  • Корица – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром. Добавить щепотку соли и ванильный сахар.
  2. Рикотту смешать с яичной массой. Если у вас творог, то перед тем, как добавите его к смеси, нужно перетереть его через сито.
  3. Добавить кукурузный крахмал и цедру лимонов.
  4. Выпекать в смазанной сливочным маслом форме при 180 градусах 25-30 минут.
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И еще один рецепт – индийских пирожков с овощами – узнаете из видео.

Здесь узнаете, в чем особенность баскского чизкейка и как его приготовить.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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