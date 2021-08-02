Фаршированный перец – 7 вариантов начинок, которые вы не устанете готовить

Фаршированный перец – это не только удачная идея для сытного ужина, это блюдо вполне может стать праздничным. Главное – приготовить перцы с душой и лучшими для этого начинками. Это не только традиционный рис с мясом, но и грибы, кускус и фета, а также помидоры черри. 10 лайфхаков для продуктивного августа найдете в нашем календаре.
Перцы с помидорами черри
Ингредиенты
- 5 шт. – длинных перцев
- 20 шт. – томатов черри
Для соуса
- 3 ст. л. – оливкового масла
- 3 шт. – измельченных зубчика чеснока
- 2 ст. л. – каперсов, измельченных
- Горсть мяты, петрушки
- Перец, соль
Способ приготовления
- Запечь половинки перцев при температуре 180-200 градусов около 25-30 минут, предварительно положив по 2 черри в каждую. Без масла.
- Для соуса смешать масло с чесноком, каперсами и измельченной зеленью и специями. Пока перец готовится, соус настаивается.
- В горячие половинки перца добавить соус по вкусу.
Фаршированный перец с мясом и булгуром
Ингредиенты
- 8 больших красных, желтых, оранжевых и зеленых перцев, желательно с хвостиками
- 830-860 мл куриного бульона
- 1,5 ст. булгура
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 средняя луковица (нарезать)
- 3 зубчика чеснока (размять прессом)
- 450 г говяжьего фарша
- 280 г замороженного шпината (разморозить и отжать лишнюю жидкость)
- 1/2 ст. мелко нарезанного укропа
- 1,6 л помидоров в собственном соку
- 1 ст. мелко нарезанного сыра фета
- соль и перец
Способ приготовления
- С перцев срежьте верхушки, отложите в сторону. Удалите семена и перегородки. С нижней части каждого перца срежьте по тоненькому ломтику для устойчивости.
- Поставьте перцы вместе с верхушками в микроволновую печь на максимум, через 4 минуты верхушки выложите на бумажные полотенца, перцы оставьте еще на 5 минут, затем выложите на бумажные полотенца.
- В миске смешайте бульон с булгуром и готовьте в микроволновой печи на максимуме, не накрывая крышкой, пока крупа на станет мягкой и большая часть бульона не впитается, но не до полной готовности.
- В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло и прожарьте лук и чеснок до золотистого цвета, часто помешивая. 1/4 ст. смеси отложите. В сковороду добавьте говяжий фарш и прожарьте 6–8 минут, помешивая. Снимите сковороду с огня.
- К фаршу добавьте булгур, шпинат, укроп, 1 ст. нарезанных помидоров, 3/4 ст. сыра фета. Нафаршируйте этой смесью перец и посыпьте оставшейся 1/4 ст. сыра. Накройте перцы верхушками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте сковороду и выложите сюда оставшиеся помидоры, смесь с луком, посолите и поперчите. Доведите соус до кипения, помешивая.
- Разлейте соус в две средние стеклянные формы для выпечки или в две 2-литровые кастрюли. В каждую емкость покладите по 4 перца. Одну порцию накройте фольгой и запекайте в духовке до готовности. Вторую – заморозьте.
Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью
Ингредиенты
- Перец болгарский – 5 шт.
- Сыр – 100 г
- Яйцо – 2 шт.
- Шампиньоны – 100 г
- Стручковая фасоль – 100 г
- Помидоры – 2 шт.
- Зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Грибы протушить в собственном соку под крышкой 5 минут и жарить, пока не выпарится влага.
- Смешать грибы, нарезанные помидоры, стручковую фасоль, зелень и начинить разрезанные вдоль перцы.
- Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
- Яйца и тертый сыр смешать, залить этой смесью перцы и запекать еще 5 минут.
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Запеченные перцы, фаршированные филе
Ингредиенты
- 5 шт. – перцев
- 400 г – филе курицы/индейки
- 50 г – сыра
- 2 шт. – помидор
- 2 ст. л. – сметаны
- зелень, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Филе нарезать кусочками, добавить порезанные небольшими кусочками помидоры, натертый сыр, сметану, зелень и соль, перемешать.
- Перцы разрезать пополам, очистить от семян и заполнить начинкой. Выпекать перцы под фольгой 40 минут при 180 градусах.
- Затем фольгу убрать, перцы посыпать сыром и запечь до зарумянивания сыра.
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Перец, фаршированный капустой
Ингредиенты
- 16 шт. болгарского перца
- 3-4 средних луковицы
- 5 шт. моркови
- 1 небольшой кочан капусты
- 3/4 стакана круглозерного риса
- Растительное масло для жарки овощей
- 1,5 стакана томатного сока
- Соль, перец, любимые приправы – по вкусу
- Зелень и сметана – для подачи
Способ приготовления
- Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Рис отварить до полуготовности.
- В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими.
- Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу.
- Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки.
- Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут.
- Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.
Фаршированный перец овощами и кускусом
Ингредиенты
- Сладкие перцы (количество зависит от размера)
- 1/2 чашки кускуса
- 1 чашка кипящей воды или бульона
- 1 небольшой баклажан
- 1 небольшая луковица
- 1 крупный спелый помидор
- Тимьян или базилик
- 100 г феты или брынзы
Способ приготовления
- Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
- Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
- Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
- У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
- Запекать при 190 градусов в течение 20-25 минут.
Фаршированный перец в мультиварке
Ингредиенты
- Сладкий болгарский перец – 12 шт.
- Смешанный фарш – 500 г
- Рис круглозерный – 4-5 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелень петрушки или укропа – 1/4 пучка
- Базилик – 2 веточки
- Помидоры – 2 шт.
- Соль, перец
Для соуса
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 300 г
- Томатная паста – 4 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Соль, перец
- Зелень – для подачи
Способ приготовления
- Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты.
- Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем.
- Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки.
- Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца.
- Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа.
- Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью.
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