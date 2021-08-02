Фаршированный перец – 7 вариантов начинок, которые вы не устанете готовить

Это одно из самых любимых блюд августа, ведь перец в этот период максимально сочный. Его можно начинять не только рисом и фаршем, а и грибами со стручковой фасолью, куриным филе с овощами или фетой и булгуром

Перец, фаршированный овощами / Фото: Depositphotos Фаршированный перец – это не только удачная идея для сытного ужина, это блюдо вполне может стать праздничным. Главное – приготовить перцы с душой и лучшими для этого начинками. Это не только традиционный рис с мясом, но и грибы, кускус и фета, а также помидоры черри. 10 лайфхаков для продуктивного августа найдете в нашем календаре. Перцы с помидорами черри Фаршированный перец с черри / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/ Ингредиенты 5 шт. – длинных перцев

20 шт. – томатов черри Для соуса 3 ст. л. – оливкового масла

3 шт. – измельченных зубчика чеснока

2 ст. л. – каперсов, измельченных

Горсть мяты, петрушки

Перец, соль Способ приготовления Запечь половинки перцев при температуре 180-200 градусов около 25-30 минут, предварительно положив по 2 черри в каждую. Без масла. Для соуса смешать масло с чесноком, каперсами и измельченной зеленью и специями. Пока перец готовится, соус настаивается. В горячие половинки перца добавить соус по вкусу. Фаршированный перец с мясом и булгуром Фаршированный перец в духовке / Фото: freepik.com Ингредиенты 8 больших красных, желтых, оранжевых и зеленых перцев, желательно с хвостиками

830-860 мл куриного бульона

1,5 ст. булгура

1 ст. л. оливкового масла

1 средняя луковица (нарезать)

3 зубчика чеснока (размять прессом)

450 г говяжьего фарша

280 г замороженного шпината (разморозить и отжать лишнюю жидкость)

1/2 ст. мелко нарезанного укропа

1,6 л помидоров в собственном соку

1 ст. мелко нарезанного сыра фета

соль и перец Способ приготовления С перцев срежьте верхушки, отложите в сторону. Удалите семена и перегородки. С нижней части каждого перца срежьте по тоненькому ломтику для устойчивости. Поставьте перцы вместе с верхушками в микроволновую печь на максимум, через 4 минуты верхушки выложите на бумажные полотенца, перцы оставьте еще на 5 минут, затем выложите на бумажные полотенца. В миске смешайте бульон с булгуром и готовьте в микроволновой печи на максимуме, не накрывая крышкой, пока крупа на станет мягкой и большая часть бульона не впитается, но не до полной готовности. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло и прожарьте лук и чеснок до золотистого цвета, часто помешивая. 1/4 ст. смеси отложите. В сковороду добавьте говяжий фарш и прожарьте 6–8 минут, помешивая. Снимите сковороду с огня. К фаршу добавьте булгур, шпинат, укроп, 1 ст. нарезанных помидоров, 3/4 ст. сыра фета. Нафаршируйте этой смесью перец и посыпьте оставшейся 1/4 ст. сыра. Накройте перцы верхушками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте сковороду и выложите сюда оставшиеся помидоры, смесь с луком, посолите и поперчите. Доведите соус до кипения, помешивая. Разлейте соус в две средние стеклянные формы для выпечки или в две 2-литровые кастрюли. В каждую емкость покладите по 4 перца. Одну порцию накройте фольгой и запекайте в духовке до готовности. Вторую – заморозьте. Читайте также: Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью / Фото: instagram.com/karina___delovaya/ Ингредиенты Перец болгарский – 5 шт.

Сыр – 100 г

Яйцо – 2 шт.

Шампиньоны – 100 г

Стручковая фасоль – 100 г

Помидоры – 2 шт.

Зелень, специи – по вкусу Способ приготовления Грибы протушить в собственном соку под крышкой 5 минут и жарить, пока не выпарится влага. Смешать грибы, нарезанные помидоры, стручковую фасоль, зелень и начинить разрезанные вдоль перцы. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Яйца и тертый сыр смешать, залить этой смесью перцы и запекать еще 5 минут. Читайте также: 10 возмутительно вкусных блюд с сыром Запеченные перцы, фаршированные филе Запеченный перец, фаршированный куриным филе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/ Ингредиенты 5 шт. – перцев

400 г – филе курицы/индейки

50 г – сыра

2 шт. – помидор

2 ст. л. – сметаны

зелень, соль – по вкусу Способ приготовления Филе нарезать кусочками, добавить порезанные небольшими кусочками помидоры, натертый сыр, сметану, зелень и соль, перемешать. Перцы разрезать пополам, очистить от семян и заполнить начинкой. Выпекать перцы под фольгой 40 минут при 180 градусах. Затем фольгу убрать, перцы посыпать сыром и запечь до зарумянивания сыра. Читайте также: 10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого Перец, фаршированный капустой Фаршированный перец с овощами / Фото: Depositphotos Ингредиенты 16 шт. болгарского перца

3-4 средних луковицы

5 шт. моркови

1 небольшой кочан капусты

3/4 стакана круглозерного риса

Растительное масло для жарки овощей

1,5 стакана томатного сока

Соль, перец, любимые приправы – по вкусу

Зелень и сметана – для подачи Способ приготовления Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой. Рис отварить до полуготовности. В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими. Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу. Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки. Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут. Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью. Читайте также: 12 лучших блюд с рисом – от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок Фаршированный перец овощами и кускусом Фаршированный перец овощами и кускусом / Фото: Depositphotos Ингредиенты Сладкие перцы (количество зависит от размера)

1/2 чашки кускуса

1 чашка кипящей воды или бульона

1 небольшой баклажан

1 небольшая луковица

1 крупный спелый помидор

Тимьян или базилик

100 г феты или брынзы Способ приготовления Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом. Запекать при 190 градусов в течение 20-25 минут. Фаршированный перец в мультиварке Перец с фаршем в мультиварке / Фото: Depositphotos Ингредиенты Сладкий болгарский перец – 12 шт.

Смешанный фарш – 500 г

Рис круглозерный – 4-5 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень петрушки или укропа – 1/4 пучка

Базилик – 2 веточки

Помидоры – 2 шт.

Соль, перец Для соуса Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 300 г

Томатная паста – 4 ст. л.

Вода – 500 мл

Соль, перец

Зелень – для подачи Способ приготовления Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты. Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем. Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки. Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца. Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа. Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью. Если любите пирожки с овощами, то приготовьте самосы. Подробности рецепта – в видео. Здесь найдете 10 грибных пирогов для вкусного ужина.