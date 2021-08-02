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Фаршированный перец – 7 вариантов начинок, которые вы не устанете готовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 августа, 12:41
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Это одно из самых любимых блюд августа, ведь перец в этот период максимально сочный. Его можно начинять не только рисом и фаршем, а и грибами со стручковой фасолью, куриным филе с овощами или фетой и булгуром
Перец, фаршированный овощами
Перец, фаршированный овощами / Фото: Depositphotos

Фаршированный перец – это не только удачная идея для сытного ужина, это блюдо вполне может стать праздничным. Главное – приготовить перцы с душой и лучшими для этого начинками. Это не только традиционный рис с мясом, но и грибы, кускус и фета, а также помидоры черри. 10 лайфхаков для продуктивного августа найдете в нашем календаре.

Перцы с помидорами черри

Фаршированный перец с черри
Фаршированный перец с черри / Фото: instagram.com/vkusno_za_5minut/

Ингредиенты

  • 5 шт. – длинных перцев
  • 20 шт. – томатов черри

Для соуса

  • 3 ст. л. – оливкового масла
  • 3 шт. – измельченных зубчика чеснока
  • 2 ст. л. – каперсов, измельченных
  • Горсть мяты, петрушки
  • Перец, соль

Способ приготовления

  1. Запечь половинки перцев при температуре 180-200 градусов около 25-30 минут, предварительно положив по 2 черри в каждую. Без масла.
  2. Для соуса смешать масло с чесноком, каперсами и измельченной зеленью и специями. Пока перец готовится, соус настаивается.
  3. В горячие половинки перца добавить соус по вкусу.

Фаршированный перец с мясом и булгуром

Фаршированный перец в духовке
Фаршированный перец в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 8 больших красных, желтых, оранжевых и зеленых перцев, желательно с хвостиками
  • 830-860 мл куриного бульона
  • 1,5 ст. булгура
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 средняя луковица (нарезать)
  • 3 зубчика чеснока (размять прессом)
  • 450 г говяжьего фарша
  • 280 г замороженного шпината (разморозить и отжать лишнюю жидкость)
  • 1/2 ст. мелко нарезанного укропа
  • 1,6 л помидоров в собственном соку
  • 1 ст. мелко нарезанного сыра фета
  • соль и перец

Способ приготовления

  1. С перцев срежьте верхушки, отложите в сторону. Удалите семена и перегородки. С нижней части каждого перца срежьте по тоненькому ломтику для устойчивости.
  2. Поставьте перцы вместе с верхушками в микроволновую печь на максимум, через 4 минуты верхушки выложите на бумажные полотенца, перцы оставьте еще на 5 минут, затем выложите на бумажные полотенца.
  3. В миске смешайте бульон с булгуром и готовьте в микроволновой печи на максимуме, не накрывая крышкой, пока крупа на станет мягкой и большая часть бульона не впитается, но не до полной готовности.
  4. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло и прожарьте лук и чеснок до золотистого цвета, часто помешивая. 1/4 ст. смеси отложите. В сковороду добавьте говяжий фарш и прожарьте 6–8 минут, помешивая. Снимите сковороду с огня.
  5. К фаршу добавьте булгур, шпинат, укроп, 1 ст. нарезанных помидоров, 3/4 ст. сыра фета. Нафаршируйте этой смесью перец и посыпьте оставшейся 1/4 ст. сыра. Накройте перцы верхушками.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Вымойте сковороду и выложите сюда оставшиеся помидоры, смесь с луком, посолите и поперчите. Доведите соус до кипения, помешивая.
  7. Разлейте соус в две средние стеклянные формы для выпечки или в две 2-литровые кастрюли. В каждую емкость покладите по 4 перца. Одну порцию накройте фольгой и запекайте в духовке до готовности. Вторую – заморозьте.

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Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью

Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью
Перец, фаршированный грибами и стручковой фасолью / Фото: instagram.com/karina___delovaya/

Ингредиенты

  • Перец болгарский – 5 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Шампиньоны – 100 г
  • Стручковая фасоль – 100 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грибы протушить в собственном соку под крышкой 5 минут и жарить, пока не выпарится влага.
  2. Смешать грибы, нарезанные помидоры, стручковую фасоль, зелень и начинить разрезанные вдоль перцы.
  3. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. Яйца и тертый сыр смешать, залить этой смесью перцы и запекать еще 5 минут.

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Запеченные перцы, фаршированные филе

Запеченный перец, фаршированный куриным филе
Запеченный перец, фаршированный куриным филе / Фото: instagram.com/recepti_tanyshki/

Ингредиенты

  • 5 шт. – перцев
  • 400 г – филе курицы/индейки
  • 50 г – сыра
  • 2 шт. – помидор
  • 2 ст. л. – сметаны
  • зелень, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Филе нарезать кусочками, добавить порезанные небольшими кусочками помидоры, натертый сыр, сметану, зелень и соль, перемешать.
  2. Перцы разрезать пополам, очистить от семян и заполнить начинкой. Выпекать перцы под фольгой 40 минут при 180 градусах.
  3. Затем фольгу убрать, перцы посыпать сыром и запечь до зарумянивания сыра.

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Перец, фаршированный капустой

Фаршированный перец с овощами
Фаршированный перец с овощами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 16 шт. болгарского перца
  • 3-4 средних луковицы
  • 5 шт. моркови
  • 1 небольшой кочан капусты
  • 3/4 стакана круглозерного риса
  • Растительное масло для жарки овощей
  • 1,5 стакана томатного сока
  • Соль, перец, любимые приправы – по вкусу
  • Зелень и сметана – для подачи

Способ приготовления

  1. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать тонкой соломкой.
  2. Рис отварить до полуготовности.
  3. В небольшом количестве масла спассеровать лук, добавить морковь, готовить еще минут 5-7, добавить нашинкованную капусту и все вместе немного протушить, чтобы овощи оставались немного хрустящими.
  4. Добавить к овощам полусваренный рис, все хорошо перемешать. Приправить по вкусу.
  5. Перцы подготовить к фаршированию – срезать верхушки, удалить семена и перегородки.
  6. Нафаршировать перцы рисово-овощной начинкой, сложить их в кастрюлю, добавить томатный сок, накрыть кастрюлю крышкой и томить на медленном огне 20-25 минут.
  7. Подавать фаршированный перец со сметаной, посыпав зеленью.

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Фаршированный перец овощами и кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом
Фаршированный перец овощами и кускусом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Сладкие перцы (количество зависит от размера)
  • 1/2 чашки кускуса
  • 1 чашка кипящей воды или бульона
  • 1 небольшой баклажан
  • 1 небольшая луковица
  • 1 крупный спелый помидор
  • Тимьян или базилик
  • 100 г феты или брынзы

Способ приготовления

  1. Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой.
  2. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится.
  4. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами.
  5. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом.
  6. Запекать при 190 градусов в течение 20-25 минут.

Фаршированный перец в мультиварке

Перец с фаршем в мультиварке
Перец с фаршем в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Сладкий болгарский перец – 12 шт.
  • Смешанный фарш – 500 г
  • Рис круглозерный – 4-5 ст. л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень петрушки или укропа – 1/4 пучка
  • Базилик – 2 веточки
  • Помидоры – 2 шт.
  • Соль, перец

Для соуса

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана – 300 г
  • Томатная паста – 4 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Соль, перец
  • Зелень – для подачи

Способ приготовления

  1. Приготовить начинку. Для этого смешать мясной фарш из свинины и говядины с сырым рисом, нарезанными мелким кубиком репчатым луком и спелыми помидорами, натертой на мелкой терке морковью, мелко порубленной зеленью петрушки, укропа и базилика, солью и перцем. Тщательно перемешать все ингредиенты.
  2. Перец хорошо промыть, аккуратно вырезать семена и наполнить фаршем.
  3. Включить мультиварку. Обжарить на растительном масле лук, нарезанный кубиком, и натертую на крупной терке морковь. Как только лук станет золотистым, а морковь размягчится, выключить режим жарки.
  4. Выложить на овощи фаршированный перец. Залить смесью из сметаны, томатной пасты, воды, соли и перца.
  5. Включить режим "Тушение" и готовить около 1,5 часа.
  6. Перед подачей посыпать фаршированный перец свежей зеленью.

Если любите пирожки с овощами, то приготовьте самосы. Подробности рецепта – в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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