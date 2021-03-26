"Фальшивые куриные ножки" с моцареллой: рецепт от Григория Германа

Это блюдо два в одном – основное и гарнир

На вид – куриные ножки, на самом деле – и курятина, и гарнир одновременно. В рубрике "Вкусное утро" программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился необычным рецептом под названием "Фальшивые куриные ножки". Они очень напоминают и внешне, и по вкусу легендарную котлету по-киевски. Но приготовить ее несколько сложно, а вот блюдо от телеведущего займет у вас немного времени.

В нашем мартовском календаре праздников найдете лучшие идеи для подарков.

Для приготовления куриных ножек по рецепту Григория Германа понадобятся:

Голени куриные – 4 шт.

Масло – 3 ст. л.

Вода – 250 мл

Чеснок – 2 зуб.

Розмарин – 2 веточки

Картофель – 3 шт.

Моцарелла – 200 г

Мука – 2 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 100 г

Паприка молотая, горчица молотая, соль и перец

Способ приготовления

Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить ножки на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина. Когда голени стали золотистого цвета, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности в течение 30-40 минут. Обобрать мясо, но косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску. Готовый картофель достать из духовки, очистить от шкурок и натереть. Смешать мясо с картофелем. Измельчить зелень и забросить в начинку, посолить и поперчить. Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать. Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу. Из фарша сформировать котлету, во внутрь которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйцо, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности.

Здесь собраны 5 рецептов еды, которая стала трендом в Instagram.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться