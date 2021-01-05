Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экзотическая кутья против традиционной – 3 рецепта от шеф-поваров (видео)

Сегодня, 16:18

А приготовить кутью можно из зеленой гречки, вермишели-паутинки и даже из киноа

Уже завтра хозяйки будут готовить блюда на Сочельник. Но вместо традиционной кутьи все чаще выбирают экзотическую, в составе которой есть и киноа, и сгущенный гранатовый сок, и кокосовое молоко. Такая кутья на вкус достаточно необычна и очень полезна. Рецепты от шеф-поваров собирала журналистка "Сегодня" Ирина Ухина.

Сюжет Ирины Ухиной, Дмитрия Данченко и Сергея Артеменко
Видео: Сегодня


Кутья из киноа и сгущенным гранатовым соком от шеф-повара Артема Рыжкова

Фото: Кутья из киноа и сгущенным гранатовым соком

"Такая кутья сейчас модная, она для похудения. Блюдо ненасыщенное, интересного экзотического вкуса", – говорит шеф-повар. В состав такой кутьи входят:

  • киноа
  • сушеный помело
  • манго
  • абрикосовые косточки
  • миндаль
  • в качестве соуса – сгущенный гранатовый сок

Блюдо больше похоже на кисло-сладкий десерт, а миндаль оставляет после себя интересное послевкусие.

Ежегодно на Рождество Артем готовит разную кутью. И в этом году – создал рецепт из риса басмати и вермишели-паутинки.

Кутья из риса басмати и вермишели-паутинки

Фото: Кутья из риса басмати и вермишели-паутинки

Что входит в состав этой углу:

  • вермишель-паутинка
  • рис
  • сухофрукты
  • миндаль
  • сгущенный гранатовый сок

Сначала необхідно поджарить вермишель в масле, затем добавить рис и выпарить смесь в сливках с сахаром. Такая кутья не для тех, кто следит за фигурой. Она сытная и более для мужчин.

Кутья из зеленой гречки на кокосовом молоке от шеф-повара Алика Бадретдинова

Фото: Кутья из зеленой гречки на кокосовом молоке

Такая кутья очень питательная благодаря зеленой гречке, в которой много клетчатки, железа, микроэлементов. В ней мало калорий.

В состав блюда входят:

  • зеленая гречка
  • кокосовое молоко
  • клюква вяленая
  • орехи
  • мед

Все эти рецепты кутьи хоть и действительно экзотичны, но вполне могут стать украшением рождественского стола.

Здесь найдете рецепты приготовления классической кутьи, а также рецепты углу из риса.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд Ароматное и сладкое Рождество: рецепты праздничной выпечки Романтический ужин на Рождество: рецепты оригинальных блюд для двоих Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд Что покупать на рынке в январе
рецепты кутья Рождество 2021
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять