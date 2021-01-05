Экзотическая кутья против традиционной – 3 рецепта от шеф-поваров (видео)

А приготовить кутью можно из зеленой гречки, вермишели-паутинки и даже из киноа

Уже завтра хозяйки будут готовить блюда на Сочельник. Но вместо традиционной кутьи все чаще выбирают экзотическую, в составе которой есть и киноа, и сгущенный гранатовый сок, и кокосовое молоко. Такая кутья на вкус достаточно необычна и очень полезна. Рецепты от шеф-поваров собирала журналистка "Сегодня" Ирина Ухина.

Сюжет Ирины Ухиной, Дмитрия Данченко и Сергея Артеменко Видео: Сегодня

Фото: Кутья из киноа и сгущенным гранатовым соком

"Такая кутья сейчас модная, она для похудения. Блюдо ненасыщенное, интересного экзотического вкуса", – говорит шеф-повар. В состав такой кутьи входят:

киноа

сушеный помело

манго

абрикосовые косточки

миндаль

в качестве соуса – сгущенный гранатовый сок

Блюдо больше похоже на кисло-сладкий десерт, а миндаль оставляет после себя интересное послевкусие.

Ежегодно на Рождество Артем готовит разную кутью. И в этом году – создал рецепт из риса басмати и вермишели-паутинки.

Кутья из риса басмати и вермишели-паутинки

Фото: Кутья из риса басмати и вермишели-паутинки

Что входит в состав этой углу:

вермишель-паутинка

рис

сухофрукты

миндаль

сгущенный гранатовый сок

Сначала необхідно поджарить вермишель в масле, затем добавить рис и выпарить смесь в сливках с сахаром. Такая кутья не для тех, кто следит за фигурой. Она сытная и более для мужчин.

Кутья из зеленой гречки на кокосовом молоке от шеф-повара Алика Бадретдинова

Фото: Кутья из зеленой гречки на кокосовом молоке

Такая кутья очень питательная благодаря зеленой гречке, в которой много клетчатки, железа, микроэлементов. В ней мало калорий.

В состав блюда входят:

зеленая гречка

кокосовое молоко

клюква вяленая

орехи

мед

Все эти рецепты кутьи хоть и действительно экзотичны, но вполне могут стать украшением рождественского стола.

Здесь найдете рецепты приготовления классической кутьи, а также рецепты углу из риса.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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