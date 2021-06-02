Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта
Попробовать соленые огурцы у вас получится через 24 часа
Сезон огурцов начинается. Мы используем их в полезных овощных салатах, а некоторые, кроме этого, будут солить и мариновать их. А что делать, когда хочется засоленных огурцов сейчас? Брать и мариновать. Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" поделился любимым рецептом экспресс-маринада и еще рассказал, как приготовить легкий салат по своему фамильному рецепту.
Для экспресс-маринада огурцов понадобятся:
- Огурцы – 1 кг
- Горчица в зернах – 3 ч. л.
- Белый хрен – 30 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Вода – 700 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Масло – 30 мл
- Соль – 2 ч. л.
- Укроп
Как приготовить
- В кастрюлю вылить воду, добавить горчицу, сахар, соль и хрен. Хорошо перемешать и поставить на огонь.
- Огурцы помыть и обрезать кончики. В небольшие банки поместить веточки укропа, плотно выложить огурцы, а сверху добавить нарезанный молодой чеснок.
- Залить маринадом и добавить растительное масло. Плотно закрыть банку и отправить в холодильник минимум на 24 часа.
Для салата по рецепту Григория Германа нужны:
- Отварной картофель – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Квашеная капуста – 100 г
- Масло нерафинированное
- Зеленый лук, соль – по вкусу
Как приготовить
- Нарезать картофель и лук полукольцами, пересыпать в глубокую миску, добавить малосольную квашеную капусту.
- Огурцы нарезать и добавить к салату. Несколько стеблей зеленого лука измельчить и высыпать в салат.
- Заправить маслом и посолить.
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