Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

Попробовать соленые огурцы у вас получится через 24 часа

Экспресс-маринад для огурцов Фото: Depositphotos

Сезон огурцов начинается. Мы используем их в полезных овощных салатах, а некоторые, кроме этого, будут солить и мариновать их. А что делать, когда хочется засоленных огурцов сейчас? Брать и мариновать. Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" поделился любимым рецептом экспресс-маринада и еще рассказал, как приготовить легкий салат по своему фамильному рецепту.

Экспресс-маринад для огурцов

Для экспресс-маринада огурцов понадобятся:

Огурцы – 1 кг

Горчица в зернах – 3 ч. л.

Белый хрен – 30 г

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 700 мл

Сахар – 1 ст. л.

Масло – 30 мл

Соль – 2 ч. л.

Укроп

Как приготовить

В кастрюлю вылить воду, добавить горчицу, сахар, соль и хрен. Хорошо перемешать и поставить на огонь. Огурцы помыть и обрезать кончики. В небольшие банки поместить веточки укропа, плотно выложить огурцы, а сверху добавить нарезанный молодой чеснок. Залить маринадом и добавить растительное масло. Плотно закрыть банку и отправить в холодильник минимум на 24 часа.

Для салата по рецепту Григория Германа нужны:

Отварной картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Квашеная капуста – 100 г

Масло нерафинированное

Зеленый лук, соль – по вкусу

Как приготовить

Нарезать картофель и лук полукольцами, пересыпать в глубокую миску, добавить малосольную квашеную капусту. Огурцы нарезать и добавить к салату. Несколько стеблей зеленого лука измельчить и высыпать в салат. Заправить маслом и посолить.

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