Экспериментальный оливье с сельдереем и тыквой от шеф-повара Александра Смирнова: рецепт с фото
Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Шеф-повар Александр Смирнов предлагает заменить в рецепте картофель на сельдерей, а морковь – на запеченную тыкву.
Ингредиенты
- 20 г – раковые шейки
- 55 г – корень сельдерея (можно запеченный картофель)
- 35 г – запеченная тыква (можно морковь)
- 20 г – зеленый горошек или фасоль
- 35 г – лосось слабосоленый
- по 15 г – яблоко и свежий огурец
- 50 г – майонез домашний
- 10 г – икра (по вкусу)
- сливочное масло
- чесночное масло
- яйцо перепелиное
- сок лимона
- микрозелень или микс салата
Способ приготовления
- Корень сельдерея проварить в молоке с медом, затем запечь вместе с тыквой.
- Овощи остудить и нарезать кубиками. Яблоко очистить, порезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
- Раковые шейки обжарить в сливочном масле, добавить чесночное масло. Жарить не более 30 секунд, тогда раковые шейки будут мягкими и сочными.
- Все смешать и добавить горошек или фасоль. Можно использовать побеги.
- Заправить домашним майонезом.
- Посолить, поперчить по вкусу. Добавить немного сахара, он поможет лучше раскрыть вкус.
- Украсить зеленью (горох, руккола) и икрой (красная, щучья, икра тобико).
Здесь найдете рецепт экспериментального оливье от Саввы Либкина и Лизы Глинской.
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