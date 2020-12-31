Экспериментальный оливье с сельдереем и тыквой от шеф-повара Александра Смирнова: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Шеф-повар Александр Смирнов предлагает заменить в рецепте картофель на сельдерей, а морковь – на запеченную тыкву.

Фото: Александр Смирнов

Оливье с раковыми шейками с сельдереем и тыквой

Ингредиенты

20 г – раковые шейки

55 г – корень сельдерея (можно запеченный картофель)

35 г – запеченная тыква (можно морковь)

20 г – зеленый горошек или фасоль

35 г – лосось слабосоленый

по 15 г – яблоко и свежий огурец

50 г – майонез домашний

10 г – икра (по вкусу)

сливочное масло

чесночное масло

яйцо перепелиное

сок лимона

микрозелень или микс салата

Способ приготовления

Корень сельдерея проварить в молоке с медом, затем запечь вместе с тыквой. Овощи остудить и нарезать кубиками. Яблоко очистить, порезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Раковые шейки обжарить в сливочном масле, добавить чесночное масло. Жарить не более 30 секунд, тогда раковые шейки будут мягкими и сочными. Все смешать и добавить горошек или фасоль. Можно использовать побеги. Заправить домашним майонезом. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить немного сахара, он поможет лучше раскрыть вкус. Украсить зеленью (горох, руккола) и икрой (красная, щучья, икра тобико).

Здесь найдете рецепт экспериментального оливье от Саввы Либкина и Лизы Глинской.

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