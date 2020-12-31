Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экспериментальный оливье с сельдереем и тыквой от шеф-повара Александра Смирнова: рецепт с фото

Сегодня, 12:29

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Шеф-повар Александр Смирнов предлагает заменить в рецепте картофель на сельдерей, а морковь – на запеченную тыкву.

Фото: Александр Смирнов

Оливье с раковыми шейками с сельдереем и тыквой

Ингредиенты

  • 20 г – раковые шейки
  • 55 г – корень сельдерея (можно запеченный картофель)
  • 35 г – запеченная тыква (можно морковь)
  • 20 г – зеленый горошек или фасоль
  • 35 г – лосось слабосоленый
  • по 15 г – яблоко и свежий огурец
  • 50 г – майонез домашний
  • 10 г – икра (по вкусу)
  • сливочное масло
  • чесночное масло
  • яйцо перепелиное
  • сок лимона
  • микрозелень или микс салата

Способ приготовления

  1. Корень сельдерея проварить в молоке с медом, затем запечь вместе с тыквой.
  2. Овощи остудить и нарезать кубиками. Яблоко очистить, порезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
  3. Раковые шейки обжарить в сливочном масле, добавить чесночное масло. Жарить не более 30 секунд, тогда раковые шейки будут мягкими и сочными.
  4. Все смешать и добавить горошек или фасоль. Можно использовать побеги.
  5. Заправить домашним майонезом.
  6. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить немного сахара, он поможет лучше раскрыть вкус.
  7. Украсить зеленью (горох, руккола) и икрой (красная, щучья, икра тобико).

Здесь найдете рецепт экспериментального оливье от Саввы Либкина и Лизы Глинской.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экспериментальный оливье от шеф-повара Андрея Дромова: рецепт с фото Оригинальные салаты на Новый год без майонеза - 3 рецепта от Евгения Клопотенко С креветками, кальмарами и мидиями - 5 салатов с морепродуктами на Новый год Экспериментальный оливье от Димы Борисова: рецепт с фото Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов
оливье рецепт
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние

Популярные статьи

Сегодня, 11:26Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Сегодня, 11:21Events

Поздравления с Новым годом-2021: красивые стихи и короткие смс

Сегодня, 04:40Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Вчера, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

29 декабряEvents

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

29 декабряFun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

29 декабряFood

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

29 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

29 декабряFun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

29 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

29 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Легкоатлетка из Казахстана, чья фигура надолго вам запомниться
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять