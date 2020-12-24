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Экспериментальный оливье с авокадо и мясом криля: рецепт от Владимира Ярославского

Сегодня, 18:58

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Приготовим нетривиальный оливье от гастро-путешественника и шеф-повара Владимира Ярославского.

Фото: Владимир Ярославский

"Предлагаю немного отойти от традиций и заменить привычные ингредиенты на неожиданные. Понятно, что со всеми добавками вкус и восприятие салата меняется! Вместо картофеля можно брать авокадо, батат запечённый (должен оставаться чуть твёрдым). Вместо языка, если вы решили приготовить салат с ним, можно брать жаренную курицу, креветки (их много не понадобится), мясо криля (отжатое). Горох можно заменить и на спаржу, и на спаржевую фасоль, и даже на кукурузу", – говорит шеф-повар.

Нетривиальный оливье (состав – ваша фантазия и вкус)

Ингредиенты

  • 40 г – авокадо
  • 1 шт. – яйцо
  • 15 г – морковь
  • 15 г – свежий огурец
  • 20 г – зелёный горошек отварной
  • 50 г – майонез
  • 60 г – мясо криля (отжатое)
  • Соль, черный перец
  • Чуть горчицы
  • Зелёный лук
  • Петрушка

Готовим оливье

  1. Морковь (вареную), авокадо, яйцо, свежий огурец нарезать очень мелкими кубиками.
  2. Горошек отварить, дать стечь воде.
  3. Мясо криля отжать от лишней жидкости.
  4. Собрать ингредиенты, заправить майонезом, добавить горчицу, перемешать.
  5. Украсить зеленью.

Здесь собраны 5 рецептов салатов с морепродуктами на Новый год.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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