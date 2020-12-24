Экспериментальный оливье с авокадо и мясом криля: рецепт от Владимира Ярославского
Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата
Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.
Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Приготовим нетривиальный оливье от гастро-путешественника и шеф-повара Владимира Ярославского.
"Предлагаю немного отойти от традиций и заменить привычные ингредиенты на неожиданные. Понятно, что со всеми добавками вкус и восприятие салата меняется! Вместо картофеля можно брать авокадо, батат запечённый (должен оставаться чуть твёрдым). Вместо языка, если вы решили приготовить салат с ним, можно брать жаренную курицу, креветки (их много не понадобится), мясо криля (отжатое). Горох можно заменить и на спаржу, и на спаржевую фасоль, и даже на кукурузу", – говорит шеф-повар.
Ингредиенты
- 40 г – авокадо
- 1 шт. – яйцо
- 15 г – морковь
- 15 г – свежий огурец
- 20 г – зелёный горошек отварной
- 50 г – майонез
- 60 г – мясо криля (отжатое)
- Соль, черный перец
- Чуть горчицы
- Зелёный лук
- Петрушка
Готовим оливье
- Морковь (вареную), авокадо, яйцо, свежий огурец нарезать очень мелкими кубиками.
- Горошек отварить, дать стечь воде.
- Мясо криля отжать от лишней жидкости.
- Собрать ингредиенты, заправить майонезом, добавить горчицу, перемешать.
- Украсить зеленью.
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