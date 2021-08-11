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Домашняя лазанья с фаршем – 3 простых рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 августа, 11:42
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Это может стать лучшим ужином, потому что лазанья – это сытно. Идеальный вариант, если использовать говяжий и свиной фарш, качественный сыр. И не полениться и приготовить к лазанье соус бешамель
Рецепты домашней лазаньи
Рецепты домашней лазаньи / Фото: Depositphotos

Лазанья – это намного красивее, чем просто макароны с мясным соусом. Ее многослойность действительно пробуждает аппетит. Если вы любите быстрый в приготовлении, но невероятно вкусный ужин – берите и делайте лазанью. 3 лучших рецепта найдете ниже. А здесь читайте, где выгодно купить продукты для пикника.

Лазанья с фаршем и соусом бешамель

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Лазанья с фаршем и соусом бешамель
Лазанья с фаршем и соусом бешамель / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Листы для лазаньи
  • 100 г тертого пармезана

Для мясного соуса:

  • 700 г мясного фарша
  • 800 мл помидоров в собственном соку
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 мл молока
  • 1 щедрый пучок базилика
  • 0,5 стебля сельдерея
  • 1 ч. л. соли
  • Молотый перец
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Для соуса бешамель:

  • 600 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 60 г муки
  • 40 г тертого пармезана
  • Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
  2. На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
  3. Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
  4. Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
  5. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
  6. Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
  7. Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
  8. Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
  9. Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
  10. Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.

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Лазанья с куриным фаршем и сыром

Лазанья с курицей
Лазанья с курицей / Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1,5 часа
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Ингредиенты:

  • 650 г куриного фарша
  • 1 луковица
  • 12-15 листов для лазаньи, готовых к запеканию
  • 150 г моцареллы
  • Растительное масло
  • Орегано
  • Тимьян
  • Соль, перец
  • Сливочное масло для смазывания формы

Для соуса:

  • 700 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • Соль, перец
  • Мускатный орех

Способ приготовления:

  1. Лук очистить и мелко нарезать.
  2. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить куриный фарш. Обжарить до полуготовности. Посолить, поперчить. Добавить орегано и тимьян.
  3. Приготовить соус. В сотейнике растопить сливочное масло. Всыпать муку, слегка обжарить. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
  4. Как только соус начнет густеть, снять с огня. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
  5. Форму для запекания смазать небольшим количеством сливочного масла. Налить на дно формы немного соуса, выложить первый ряд листов лазаньи. Выложить немного фарша, полить соусом. Снова выложить листы лазаньи и чередовать, пока не закончатся ингредиенты.
  6. Сверху раскрошить моцареллу. Поставить лазанью в разогретую до 190 градусов духовку и запекать около 40 минут. Перед подачей немного остудить.

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Лазанья с фаршем и грибами
Лазанья с фаршем и грибами / Фото: Depositphotos

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Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1 измельченная луковица
  • 500 г смешанного мясного фарша
  • 200 г нарезанных грибов
  • 2 измельченных зубчика чеснока
  • 2-3 ст. л. томатной пасты
  • 400 мл консервированных нарезанных томатов
  • 150 мл говяжьего бульона
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 1/4 стакана нарезанного свежего базилика
  • 375 г листов лазаньи
  • 500 мл соуса бешамель
  • 90 г тертого сыра
  • Листья базилика для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Нагрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, помешивая, до мягкости. Добавьте фарш и обжарьте до золотистого цвета, все время разбивая комки лопаткой.
  3. Добавьте грибы и чеснок и готовьте еще 3-5 минут. Добавьте томатную пасту, нарезанные кубиками помидоры, бульон и орегано. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте под крышкой в течение 15 минут или пока соус не загустеет. Добавьте нарезанный базилик.
  4. Выложите треть мясной смеси в прямоугольную форму емкостью 1,5 л. Накройте третью листов для лазаньи. Распределите сверху четверть заранее приготовленного соуса бешамель. Дважды повторите слои. Сверху должен быть соус бешамель.
  5. Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте в течение 40-45 минут или до золотистого цвета.
  6. Дайте постоять блюду в течение 5 минут, затем посыпьте листьями базилика и подавайте.

И еще один рецепт к ужину – киша с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

Здесь узнаете, как приготовить ачму – грузинскую "лазанью" с сыром.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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