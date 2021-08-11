Домашняя лазанья с фаршем – 3 простых рецепта

Лазанья – это намного красивее, чем просто макароны с мясным соусом. Ее многослойность действительно пробуждает аппетит. Если вы любите быстрый в приготовлении, но невероятно вкусный ужин – берите и делайте лазанью. 3 лучших рецепта найдете ниже. А здесь читайте, где выгодно купить продукты для пикника.
Лазанья с фаршем и соусом бешамель
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи
- 100 г тертого пармезана
Для мясного соуса:
- 700 г мясного фарша
- 800 мл помидоров в собственном соку
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 20 г сливочного масла
- 3 ст. л. оливкового масла
- 100 мл сухого белого вина
- 200 мл молока
- 1 щедрый пучок базилика
- 0,5 стебля сельдерея
- 1 ч. л. соли
- Молотый перец
Для соуса бешамель:
- 600 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 60 г муки
- 40 г тертого пармезана
- Щепотка мускатного ореха
Способ приготовления:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
- На сковороде разогреть сливочное и оливковое масло. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и мелко нарезанный сельдерей. Обжарить все вместе в течение нескольких минут.
- Выложить фарш и перемешать, разминая ложкой комочки мяса. Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Когда фарш слегка обжарится и полностью посереет, влить вино и тушить еще 5 минут, чтобы выпарился алкоголь.
- Добавить консервированные помидоры без кожицы, молоко и мелко нарезанный пучок базилика.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, периодически помешивая, около 30 минут. При необходимости добавить еще немного соли.
- Пока тушится фарш, приготовить соус бешамель. Сливочное масло положить в сотейник с толстым дном и полностью растопить его на плите. Затем снять с плиты и небольшими порциями просеять муку в масло, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы масло и мука соединились и не было комочков. Постепенно добавить молоко, тщательно перемешивая.
- Вернуть сотейник на плиту и варить до загустения на слабом огне. Снять с плиты, посолить, добавить щепотку мускатного ореха. Всыпать 40 г натертого пармезана и перемешать.
- Форму для запекания слегка смазать растительным маслом. На дно тонким слоем выложить мясной соус (несколько столовых ложек). Сверху разложить листы пасты, затем – слой рагу и слой соуса бешамель. Посыпать частью тертого пармезана.
- Повторить слои еще несколько раз, заканчивая тертым пармезаном. Накрыть форму листом фольги или крышкой.
- Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Подавать блюдо горячим.
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Лазанья с куриным фаршем и сыром
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 650 г куриного фарша
- 1 луковица
- 12-15 листов для лазаньи, готовых к запеканию
- 150 г моцареллы
- Растительное масло
- Орегано
- Тимьян
- Соль, перец
- Сливочное масло для смазывания формы
Для соуса:
- 700 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г муки
- Соль, перец
- Мускатный орех
Способ приготовления:
- Лук очистить и мелко нарезать.
- В сковороде разогреть растительное масло. Добавить лук, обжарить до прозрачности. Затем добавить куриный фарш. Обжарить до полуготовности. Посолить, поперчить. Добавить орегано и тимьян.
- Приготовить соус. В сотейнике растопить сливочное масло. Всыпать муку, слегка обжарить. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовывались комочки.
- Как только соус начнет густеть, снять с огня. Посолить, поперчить и добавить мускатный орех.
- Форму для запекания смазать небольшим количеством сливочного масла. Налить на дно формы немного соуса, выложить первый ряд листов лазаньи. Выложить немного фарша, полить соусом. Снова выложить листы лазаньи и чередовать, пока не закончатся ингредиенты.
- Сверху раскрошить моцареллу. Поставить лазанью в разогретую до 190 градусов духовку и запекать около 40 минут. Перед подачей немного остудить.
Лазанья с мясным фаршем и шампиньонами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1 измельченная луковица
- 500 г смешанного мясного фарша
- 200 г нарезанных грибов
- 2 измельченных зубчика чеснока
- 2-3 ст. л. томатной пасты
- 400 мл консервированных нарезанных томатов
- 150 мл говяжьего бульона
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1/4 стакана нарезанного свежего базилика
- 375 г листов лазаньи
- 500 мл соуса бешамель
- 90 г тертого сыра
- Листья базилика для подачи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, помешивая, до мягкости. Добавьте фарш и обжарьте до золотистого цвета, все время разбивая комки лопаткой.
- Добавьте грибы и чеснок и готовьте еще 3-5 минут. Добавьте томатную пасту, нарезанные кубиками помидоры, бульон и орегано. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и готовьте под крышкой в течение 15 минут или пока соус не загустеет. Добавьте нарезанный базилик.
- Выложите треть мясной смеси в прямоугольную форму емкостью 1,5 л. Накройте третью листов для лазаньи. Распределите сверху четверть заранее приготовленного соуса бешамель. Дважды повторите слои. Сверху должен быть соус бешамель.
- Посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте в течение 40-45 минут или до золотистого цвета.
- Дайте постоять блюду в течение 5 минут, затем посыпьте листьями базилика и подавайте.
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