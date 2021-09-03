Домашняя горчица – все важные моменты в приготовлении и 3 рецепта

Во-первых, это экономней, во-вторых, вы будете знать, что вы положили в соус. Обязательно просеивайте горчичный порошок перед приготовлением, а желтый цвет горчице может придать немного куркумы

Домашняя горчица - правила приготовления и рецепты / Фото: depositphotos.com

Мы прекрасно знаем, что вся еда без исключения становится интереснее, если к ней добавить правильный соус. Обычные салаты приобретают особую нотку, мясо получается сочней, сыр лучше раскрывает свой вкусовой потенциал. В составе многих соусов есть горчица. Чтобы каждый раз не покупать в магазине, ее стоит приготовить дома. И еще – если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то выходит отличная экономия.

Важные моменты для домашней горчицы

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Горчичный порошок нужно обязательно просеять / Фото: Pinterest

Это нужно знать, чтобы соус получился удачным. Покупая горчичный порошок его следует хорошо просеять от шелухи и другого мусора. Вместе с этим вы обогатите порошок кислородом, потом он будет лучше запариваться.

Вода. Советуют брать горячую, не кипяток. Оптимальная температура – 50-60 градусов. Добавлять ее в порошок нужно частями, не переставая перемешивать. Нужно контролировать консистенцию, будущая горчица должна быть однородной, без комочков.

Еще один совет: чем дольше горчичная паста будет горячей, тем лучше. Постоянную температуру можно обеспечить с помощью водяной бани.

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Перед тем, как вы будете добавлять в горчицу дополнительные ингредиенты, она должна остыть. Эксперты утверждают, что в этом процессе из нее выходит лишняя горечь.

Готовую и остывшую горчицу нужно держать в холодильнике, а использовать лучше через несколько дней, чтобы она настоялась и раскрыла свой вкус. Хранится домашняя горчица не дольше 10-12 дней.

Домашняя горчица на огуречном рассоле

Домашняя горчица на огуречном рассоле / Фото: instagram.com/avocado_food_recept/

Ингредиенты

Горчичный порошок – 100 г

Огуречный рассол – 200 мл

Сахар – половина ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления

В небольшом количестве рассола растереть горчичный порошок до однородности. Влить остальной рассол, добавить сахар и соль. Прогреть горчицу на водяной бане. Она не должна закипеть. Положить в тару и убрать в теплое место на ночь. Добавить оливковое масло и перемешать.

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Домашняя горчица

Домашняя горчица / Фото: instagram.com/brunetka_vkusno/

Ингредиенты

Горчичный порошок – 3 ст. л.

Горячая – 150 мл

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Горчичное масло или растительное масло – 2 ч. л.

Яблочный уксус или лимонный сок – 2 ч. л.

Способ приготовления

В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить частями горячую воду. После получения однородной массы, добавить сахар и еще раз размешать. Потом добавить соль и масло. В конце – уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до остывания.

Домашняя зернистая горчица

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Домашняя зернистая горчица / Фото: instagram.com/sasha.finogenova/

Ингредиенты

Семена горчицы – 70 г

Порошок горчицы – 70 г

Мед – 2-3 ст. л.

Уксус яблочный (натуральный) – 1 ст. л.

Сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления

Семена горчицы (35 г) измельчить в блендере, залить теплой водой (70 мл), смешать. Добавить порошок горчицы, 35 г цельных зерен горчицы. Постепенно добавлять воду, перемешивая и регулируя густоту. Добавить мед, уксус, сок лимона и перемешать. С помощью воды добиться нужной консистенции.

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