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Домашняя горчица – все важные моменты в приготовлении и 3 рецепта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
3 сентября, 14:50
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Во-первых, это экономней, во-вторых, вы будете знать, что вы положили в соус. Обязательно просеивайте горчичный порошок перед приготовлением, а желтый цвет горчице может придать немного куркумы
Домашняя горчица - правила приготовления и рецепты
Домашняя горчица - правила приготовления и рецепты / Фото: depositphotos.com

Мы прекрасно знаем, что вся еда без исключения становится интереснее, если к ней добавить правильный соус. Обычные салаты приобретают особую нотку, мясо получается сочней, сыр лучше раскрывает свой вкусовой потенциал. В составе многих соусов есть горчица. Чтобы каждый раз не покупать в магазине, ее стоит приготовить дома. И еще – если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то выходит отличная экономия.

Важные моменты для домашней горчицы

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Горчичный порошок нужно обязательно просеять
Горчичный порошок нужно обязательно просеять / Фото: Pinterest

Это нужно знать, чтобы соус получился удачным. Покупая горчичный порошок его следует хорошо просеять от шелухи и другого мусора. Вместе с этим вы обогатите порошок кислородом, потом он будет лучше запариваться.

Вода. Советуют брать горячую, не кипяток. Оптимальная температура – 50-60 градусов. Добавлять ее в порошок нужно частями, не переставая перемешивать. Нужно контролировать консистенцию, будущая горчица должна быть однородной, без комочков.

Еще один совет: чем дольше горчичная паста будет горячей, тем лучше. Постоянную температуру можно обеспечить с помощью водяной бани.

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Перед тем, как вы будете добавлять в горчицу дополнительные ингредиенты, она должна остыть. Эксперты утверждают, что в этом процессе из нее выходит лишняя горечь.

Готовую и остывшую горчицу нужно держать в холодильнике, а использовать лучше через несколько дней, чтобы она настоялась и раскрыла свой вкус. Хранится домашняя горчица не дольше 10-12 дней.

Домашняя горчица на огуречном рассоле

Домашняя горчица на огуречном рассоле
Домашняя горчица на огуречном рассоле / Фото: instagram.com/avocado_food_recept/

Ингредиенты

  • Горчичный порошок – 100 г
  • Огуречный рассол – 200 мл
  • Сахар – половина ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. В небольшом количестве рассола растереть горчичный порошок до однородности.
  2. Влить остальной рассол, добавить сахар и соль.
  3. Прогреть горчицу на водяной бане. Она не должна закипеть. Положить в тару и убрать в теплое место на ночь.
  4. Добавить оливковое масло и перемешать.
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Домашняя горчица

Домашняя горчица
Домашняя горчица / Фото: instagram.com/brunetka_vkusno/

Ингредиенты

  • Горчичный порошок – 3 ст. л.
  • Горячая – 150 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Горчичное масло или растительное масло – 2 ч. л.
  • Яблочный уксус или лимонный сок – 2 ч. л.

Способ приготовления

  1. В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить частями горячую воду.
  2. После получения однородной массы, добавить сахар и еще раз размешать. Потом добавить соль и масло. В конце – уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до остывания.

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Домашняя зернистая горчица

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Домашняя зернистая горчица
Домашняя зернистая горчица / Фото: instagram.com/sasha.finogenova/

Ингредиенты

  • Семена горчицы – 70 г
  • Порошок горчицы – 70 г
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Уксус яблочный (натуральный) – 1 ст. л.
  • Сок лимона – 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Семена горчицы (35 г) измельчить в блендере, залить теплой водой (70 мл), смешать. Добавить порошок горчицы, 35 г цельных зерен горчицы.
  2. Постепенно добавлять воду, перемешивая и регулируя густоту. Добавить мед, уксус, сок лимона и перемешать. С помощью воды добиться нужной консистенции.

Рецепт крыльев, приготовленных на мангале, узнаете из видео.



В этом материале найдете 4 неизвестных рецепта песто.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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