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Домашний хлеб против магазинного: какой вкуснее и дешевле (видео)

Сегодня, 13:16

Приготовим домашний хлеб и узнаем, как его украшать, чтобы быть здоровым

Домашний хлеб против магазинного, видов которого сейчас немало и на любой вкус. Чтобы часто не выходить в людные супермаркеты, многие украинские хозяйки начали выпекать хлеб дома. Такой хлеб получается недешевым, но, как уверяют, он значительно полезней. Корреспондент "Сегодня" Татьяна Попова испекла хлеб вместе с опытным пекарем и посчитала, сколько это стоит. А также – и это не менее важно – узнала, какие символы нужно наносить на хлеб, чтобы быть здоровым.

Сюжет Татьяны Поповой и Антона Куницы
Видео: Сегодня

Как приготовить полезный хлеб – показала и рассказала Оксана Барабаш. Хозяйка много лет искала идеальный рецепт. И в конце концов его нашла. В составе: цельнозерновая мука, закваска, щепотка соли и ложечка солода.

Выпекаем домашний хлеб

Фото: Depositphotos

Первое правило: муку нужно молоть на своей кухне. Тем, кто покупает муку в магазине, ее следует просеять, чтобы наполнить кислородом. Добавить в нее "жизнь" как говорится. Второе правило: в тесто Оксана обязательно добавляет кориандр, тогда желудок лучше переварит пищу. Можно брать укроп или фенхель. Если есть желание добавить семечки, то берите кунжут, семечки подсолнечника или ядро конопли. Третье правило: вместо дрожжей берите закваску. Сделать ее можно своими руками: это мука и вода, и процессы ферментации или естественного брожения. Четвертое правило: тесто нужно вымешивать в хорошем настроении со словами: чтобы наши тела были здоровы, чтобы наши души были радостные и чтобы сильный дух нас вел.

Теперь тесто должно постоять три с половиной часа. Те, кто работают, могут поставить тесто на ночь в холодильник, а утром испечь буханку.

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И последнее, пятое правило: нужно нанести сакральные символы на хлеб. Нарисовать ножом на верхушке будущего хлеба знак Луны и спираль. Это означает, что мы запускаем процессы роста и развития. Если существуют программа страдания и программа самоуничтожения, то будет пробуждаться живая природа, которая пришла радовать и творить.

Сколько стоит домашний хлеб

1 кг домашнего хлеба, который может храниться до недели, стоит 15 грн.

500 г столичного социального хлеба стоит около 13 грн.

А здесь узнаете, с чем едят хлебные тосты в разных странах мира.

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