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Что такое бронекофе: рассказываем о полезном энергетике, на котором сидит Кремниевая долина

Сегодня, 14:12

Пить бронекофе часто – не желательно

Бронекофе или, как его еще называют, – бронебойный кофе, кетокофе, маслатте – появился в Кремниевой долине. Почти молниеносно этот кофе стал чуть ли не чудодейственным. Мол, он прекрасно насыщает, ведь готовится такой напиток со сливочным маслом. Но действительно бронекофе так полезен и может ли он стать еще одной альтернативой привычному кофе – в этом нужно разобраться. Диетолог Светлана Фус поможет в этом.

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Фото: Светлана Фус, диетолог

Почему многие считают, что бронекофе полезен?

"Считают, что кофе в соединении с маслом, дает больший приток энергии, чем обычный кофе, да и чувство сытости от него длится достаточно долго. Тут и эффект кофеина, и сытость от употребления жиров. ⁣⁣Создатели этого напитка рекомендуют заменить ним завтрак. Однако это может значительно снизить общую питательную ценность рациона. Употребляя бронекофе, вы фактически заменяете питательную еду плохой альтернативой", – говорит Светлана Фус.⁣⁣⠀

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Из чего готовят бронекофе?

Из кофе, сливочного масла и кокосового масла (МСТ). Если посмотреть на рецепт этого напитка, в котором содержится 20 г сливочного (топленого масла) и 15 г кокосового (МСТ) масла, станет очевидным, что 35 г жира в один прием действительно может дать хорошую сытость и зарядить человека энергией. Но эти же 35 г жира мы можем получить из обычного приема пищи, в котором кроме жиров, будут и пищевые волокна, и витамины с минералами, и белки.⠀ ⁣⁣⠀

Как готовить бронекофе?

Возьмите чашку кофе (150-200 г), сливочное масло (20 г), кокосовое масло (15 г). Налейте в блендер кофе, добавьте растопленные сливочное и кокосовое масло, перемешайте. Можно перемешать и ложкой.

Как пить бронекофе?

Не каждый день – это точно. И только утром. Нельзя пить такой кофе вместо полноценного завтрака. Разве что несколько раз в неделю, если нет противопоказаний. Еще масло в сочетании с кофе может повысить уровень холестерина. Чашка этого напитка, если пить его лишь время от времени, не навредит здоровому человеку. Однако регулярное употребление бронекофе, особенно вместо завтрака или другого приема пищи, – не лучшая идея. Напиток не заменит полноценного приема пищи.

Чем еще может навредить бронекофе?

В бронекофе высокое содержание насыщенных жиров. Избыток насыщенных жирных кислот негативно влияет на обмен холестерина и сосуды.⁣⁣ Большинство официальных диетических руководств и органов здравоохранения рекомендуют людям ограничивать их потребление. Хотя насыщенный жир может быть частью здоровой диеты при потреблении в разумных количествах, он может быть вредным в больших дозах.⁣⁣⠀

Кому не нужно пить бронекофе?

Если конкретных противопоказаний нет, то следует понаблюдать за реакцией организма на напиток. У людей с чувствительной пищеварительной системой бронекофе может вызвать дискомфорт в желудке.

Здесь узнаете, сколько кофе можно пить в течение дня и нужно ли от него отказываться.

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