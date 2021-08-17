Что приготовить на Яблочный Спас – 5 рецептов постных блюд

В день праздника традиционно готовят всевозможные блюда из яблок. Их можно не только запечь, но использовать в качестве начинки для штруделя, шарлотки и печенья. Из яблок стоит приготовить и попробовать безалкогольный сидр

Рецепты постных блюд к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos

Неизменная дата для Яблочного Спаса – 19 августа. В этот день принято готовить разные блюда из яблок. Если вы придерживаетесь Успенского поста, который сейчас продолжается, то рецепты ниже для вас. Постная выпечка ничем не хуже от обычной и не ограничивает в действиях. И чтобы не ограничиваться во время покупки продуктов для пикника, в этом материале узнаете самые оптимальные цены.

Печеные яблоки с изюмом и медом

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Печеное яблоко в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

4 яблока

4 ч. л. меда

4 ч. л. изюма

2 ст. л. сахарной пудры

Палочки корицы – для украшения

Способ приготовления

Яблоки помыть, срезать верхушки. По желанию сохранить их, чтобы позже сделать крышечки. Вырезать в каждом яблоке серединку и положить фрукты в жаропрочную форму. Внутрь каждого яблока положить по чайной ложке изюма и меда. Закрыть крышечками и отправить в разогретую духовку. Запекать яблоки при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Их готовность можно определить по внешнему виду яблочной кожицы – она должна зарумяниться и, возможно, слегка полопаться. Выложить яблоки с изюмом на порционные тарелки, посыпать их сахарной пудрой и украсить палочками корицы. Подавать печеные яблоки теплыми.

Постное печенье с яблоками и изюмом

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Рецепты постных блюд к Яблочному Спасу / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 небольших яблока

4 ст. л. манной крупы

2 ст. л. лимонного сока

Большая горсть изюма

5 ст. л. муки

1 ч. л. разрыхлителя

5 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Очищенные яблоки натереть на крупной терке. Соединить тертое яблоко, лимонный сок, изюм и манную крупу. Поставить в холодильник на час. Добавить растительное масло, муку, разрыхлитель и замесить тесто. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разровнять руками в виде прямоугольника высотой 1 см. Выпекать постное яблочное печенье в течение 30 минут. Перед подачей остудить.

Постный яблочный штрудель на пиве

Постный яблочный штрудель / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты для теста

300 г муки

200 мл пива

50 г растительного масла

Сода – на кончике ножа

Для начинки

1,5 кг яблок

300 г изюма

1 стакан сахара

1 ч. л. корицы

Способ приготовления

Изюм запарить, яблоки очистить от кожуры и нарезать кусочками, смешать с изюмом и сахаром. Замесить тесто из всех ингредиентов, раскатать очень тонким слоем в виде прямоугольника. Выложить на тесто, примерно на треть его площади, изюм с яблоками, посыпать корицей. Свернуть в рулет, выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Подавать штрудель теплым или холодным, по желанию посыпав просеянной сахарной пудрой.

Постная яблочная шарлотка

Яблочная шарлотка в духовке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

1 стакан пшеничной муки

1 стакан кукурузной муки

1 стакан яблочного сока

1 стакан сахара

1/4 стакана растительного масла

1 ч. л. соды

Корица или цедра лимона – по вкусу

3 яблока

Способ приготовления

Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек. Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу. Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции, как на оладьи. Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок. Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 градусов в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.

Безалкогольный яблочный сидр

Яблочный сидр безалкогольный / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 л яблочного сока

1 апельсин

2 палочки корицы

7-8 см корня имбиря

2 л газированной воды

Лед

Способ приготовления

Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите. Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам. Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.

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