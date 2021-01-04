Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола
Во главе стола на Свят-вечер обязательно должна быть кутья
Сочельник, или Святой вечер – это канун праздника Рождества Христова. По традиции, каждый год 6 января православные христиане готовят 12 постных блюд – по числу апостолов.
Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол, читает молитву и приступает к торжественной трапезе. Предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд на Святой вечер.
Кутья из пшеницы
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы
- 4 стакана воды
- Мак – вкусу
- Измельченные орехи
- 1/4 стакана изюма
- 2-4 ст. ложки меда
- отдельно кипяченая вода для разведения меда
Способ приготовления:
- Переберите зерна пшеницы, промойте их и высушите в теплой, но не горячей духовке. Когда пшеница просохнет, слегка побрызгайте ее водой, положите в полотняный мешочек или ступку и толките макогоном, пока оболочки зерен не отслоятся. Снова промойте пшеницу и замочите на ночь в холодной воде.
- Утром залейте свежей водой и варите ее на самом маленьком огне до мягкости, периодически помешивая и при необходимости подливая воду. Можно переложить пшеницу в горшок и томить в духовке, подливая воду.
- Пока варится пшеница, залейте кипятком мак и оставьте на 1 час. Затем воду слейте, добавьте немного сахара и разотрите мак добела в глиняном горшке.
- Изюм помойте, залейте кипятком минут на 20, чтобы изюм набух, затем воду отцедите. Мед немного разведите кипяченой водой.
- Смешайте сваренную пшеницу, толченый мак, изюм, орехи и разведенный мед. Кутья не должна храниться долго, так как мед может забродить. Храните ее без меда, а мед добавляйте незадолго перед подачей к столу.
Постный борщ
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины
- 300 г свежей капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 свекла
- 1 ст.л. томатной пасты
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- растительное масло
- черный перец горошком
- соль
Способ приготовления:
- Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
- В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне.
- Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
- Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.
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Голубцы с рыбной начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- листья савойской капусты
- 400 г филе судака
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 1 большая морковь
- 1 луковица
- 1 ст.л. панировочных сухарей
- соль
- молотый перец
- молотый кориандр
Способ приготовления:
- Довести воду до кипения в большой кастрюле. Добавить листья савойской капусты одинакового размера и отварить их в течение 3 минут. Затем откинуть на дуршлаг и помыть холодной водой.
- Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом.
- Филе судака пропустить через мясорубку. Добавить половину жареных овощей, панировочные сухари и соль.
- Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы. Выложить в сотейник, добавить морковь с луком. Приправить молотым кориандром и посолить.
- Залить водой или овощным бульоном, по желанию добавить ложку томатной пасты. Тушить на слабом огне около часа.
- Подавать голубцы вместе с хлебом.
Тушеная зеленая фасоль с помидорами и чесноком
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г замороженной стручковой фасоли
- 20 помидоров черри
- 1 зубчик чеснока
- 30 г очищенных орехов
- 1 ч. л. кунжутных семечек
- 4 ст.л. растительного масла
- перец черный
- соль
- орегано
- молотый мускатный орех
Способ приготовления:
- Разогреть растительное масло на сковороде. Добавить разрезанный поперек пополам чеснок и жарить 2-3 минуты.
- Убрать чеснок, добавить целые помидоры черри и, быстро помешивая, обжарить их в течение минуты, пока не начнет трескаться кожица.
- Добавить размороженную зеленую фасоль. Посолить, добавить орегано и мускатный орех. Готовить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- На отдельной сухой сковороде обжарить нарезанные орехи.
- Выложить на плоскую тарелку фасоль и черри, посыпать орехами и кунжутными семечками.
Жареная рыба с луком
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 тушки белой рыбы (хека, минтая, трески)
- 50 г муки
- соль
- 1 ст.л. лимонного сока
- 2 луковицы
- растительное масло
Способ приготовления:
- Рыбу при необходимости разморозить. Почистить, отрезать голову и жабры, выпотрошить и промыть. Острым ножом сделать разрез вдоль хребтовой кости и удалить хребет.
- Натереть рыбу солью и сбрызнуть лимонным соком.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, обвалять рыбу в муке и выложить в сковороду. Обжарить с двух сторон. Готовое филе переложить на тарелку.
- Лук почистить, нарезать кольцами, добавить его в сковороду и обжарить на разогретом масле до мягкости.
- Подавать рыбу с жареным луком и отварным картофелем.
Вареники с картошкой и грибами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 200 мл ледяной воды
- 2 ст.л. оливкового масла
- щепотка соли
- 500 г картофеля
- 250 г грибов
- 2 луковицы
- специи
- растительное масло
Способ приготовления:
- Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка.
- Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла).
- Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу.
- Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края.
- Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания.
- Подавать постные вареники вместе с жареным луком.
Винегрет с яблоком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного зеленого горошка или белой фасоли
- 2 большие свеклы
- 6 маринованных огурцов
- 3 средние моркови
- 3 большие картофелины
- 1 луковица
- 2 зеленых кислых яблока
- 50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла
- соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
- Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
- Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
- Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.
Салат из капусты с яблоком
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 кочана красной капусты
- 1 морковь
- 1 кислое зеленое яблоко
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Капусту помыть и тонко нашинковать, слегка помять руками.
- Морковь помыть, очистить и натереть тонкой соломкой. Яблоко помыть, нарезать небольшими кубиками.
- Смешать все ингредиенты в миске. Взбить венчиком оливковое масло и лимонный сок; посолить и поперчить. Полить готовой заправкой салат.
Грибная икра с овощами
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 400 г моркови
- 1 маленький соленый огурец
- 200 г лука
- 120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)
- 3 дольки чеснока
- черный молотый перец
- молотый кайенский перец
- соль
- 1/3 стакана растительного масла
Способ приготовления:
- Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить.
- Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито.
- Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости.
- Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить.
- Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.
Запеченные яблоки с начинкой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 4 крупных яблока
- 100 г изюма
- Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)
- сахар, корица, мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Промыть яблоки и удалить сердцевину вместе с семечками.
- Выложить яблоки на форму для запекания и наполнить предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей.
- Поставить в духовку и запекать в течение 20-30 минут при температуре 180 ºС.
Монастырский кофейный пирог
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250 мл кипятка
- 2 ч.л. растворимого кофе
- 300 г муки
- 200 г сахара
- 200 г меда
- 100 г грецких орехов
- 1 ч.л. соды
- соль
Способ приготовления:
- В кипятке растворить кофе, сахар и мед. Всыпать просеянную муку, соду, соль и перемешать. Добавить половинки грецких орехов, еще раз перемешать.
- Форму диаметром 26 см смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой, вылить тесто в форму. Выпекать 55 минут при температуре 170 ºС.
- Готовый пирог вынуть из формы, охладить на решетке. Разрезать, когда полностью остынет.
Узвар
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана вяленого чернослива
- 4 литра воды
- 4 ст. л. гранатового сиропа
- 2 зеленых яблока
- 1/2 стакана сахара
- 250 г вяленых абрикосов
- 100 г сушеных яблок
- 1/2 стакана темного изюма
- 1/2 стакана вяленой клюквы
Способ приготовления:
- Все сухофрукты вымыть и откинуть на сито.
- Яблоки нарезать большими дольками.
- Налить в большую кастрюлю воды, дать закипеть. Добавить сухофрукты, нарезанные яблоки и гранатовый сироп. Варить после закипания 15-20 минут.
- Убрать сухофрукты из компота, положить сахар и готовить еще 5 минут.
- Остудить и процедить компот. Подавать холодным. Можно подать с отварными фруктами.
Напомним, ранее мы делились рецептами праздничной выпечки на Рождество-2021.
Все подробности в спецтеме Рождество 2021
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