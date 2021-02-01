Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных блюд для обеда с фото
Легко приготовить, вкусно есть – вот, каким должен быть сытный и вкусный обед. И если вы привыкли со всей ответственностью относиться к приготовлению завтраков и любите экономить время, эти блюда – то, что нужно. Итак, рецепты вкусных блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий.
Утка в мультиварке кусочками с яблоками
Время приготовления
- 2 часа
Ингредиенты
- 1,5 кг утки, разрубленной на порционные куски
- 2-3 больших луковицы
- 3-4 больших яблока
- Щепотка соли
- Кориандр – по вкусу
- 3 столовые ложки меда
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления
- Кусочки утки помыть и готовить на растительном масле в режиме "Жарка" до появления золотистой корочки.
- Затем посолить, добавить перец и мед.
- Сверху выложить нарезанные дольками яблоки, посыпать сушеным кориандром.
- Закрыть крышку и готовить утку с яблоками в режиме "Тушение" 1,5-2 часа.
- Утку в мультиварке с яблоками можно подавать вместе с картофельным пюре или отварным рисом.
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Лечо с яйцом по-венгерски
Время приготовления
- 30 минут
Ингредиенты
- 4 яйца
- 1 лук репчатый
- 2 сладких красных перца
- 2 перца "Белозерка"
- 3 помидора
- Оливковое масло – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Репчатый лук режем кольцами.
- Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук.
- После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности.
- Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.
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Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой
Время приготовления
- 45 минут
Ингредиенты
- 600 г куриного филе
- 1 луковица
- 200 г сметаны 20%
- 1 ст. л. томатной пасты
- Щепотка соли
- Щепотка перца
- Растительное масло
Способ приготовления
- Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
- Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
- Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
- Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.
- Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
- В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
- Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.
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Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром
Время приготовления
- 1 час
Ингредиенты
- 700 г мякоти свинины
- 2 спелых помидора
- 1 большая луковица
- 3-4 зубчика чеснока
- 150 г твердого сыра
- 100 г майонеза или сметаны
- Соль и молотый черный перец по вкусу
- Зелень
- Растительное масло
Способ приготовления
- Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину.
- Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом.
- Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком.
- Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить.
- Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.
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Оладьи из куриной печени
Время приготовления
- 30 минут
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- 4 ст. л. муки
- Соль
- Молотый перец
- Растительное масло
Способ приготовления
- Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.
Здесь узнаете, что можно приготовить из черствого хлеба.
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