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Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:24

Рецепты вкусных блюд для обеда с фото

Легко приготовить, вкусно есть – вот, каким должен быть сытный и вкусный обед. И если вы привыкли со всей ответственностью относиться к приготовлению завтраков и любите экономить время, эти блюда – то, что нужно. Итак, рецепты вкусных блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий.

Утка в мультиварке кусочками с яблоками

Утка с яблоками в мультиварке
Утка с яблоками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления

  • 2 часа

Ингредиенты

  • 1,5 кг утки, разрубленной на порционные куски
  • 2-3 больших луковицы
  • 3-4 больших яблока
  • Щепотка соли
  • Кориандр – по вкусу
  • 3 столовые ложки меда
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления

  1. Кусочки утки помыть и готовить на растительном масле в режиме "Жарка" до появления золотистой корочки.
  2. Затем посолить, добавить перец и мед.
  3. Сверху выложить нарезанные дольками яблоки, посыпать сушеным кориандром.
  4. Закрыть крышку и готовить утку с яблоками в режиме "Тушение" 1,5-2 часа.
  5. Утку в мультиварке с яблоками можно подавать вместе с картофельным пюре или отварным рисом.

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Лечо с яйцом по-венгерски

Лечо с яйцом
Лечо с яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления

  • 30 минут

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 1 лук репчатый
  • 2 сладких красных перца
  • 2 перца "Белозерка"
  • 3 помидора
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Репчатый лук режем кольцами.
  2. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук.
  3. После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности.
  4. Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.

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Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Бефстроганов из курицы
Бефстроганов из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления

  • 45 минут

Ингредиенты

  • 600 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 200 г сметаны 20%
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • Щепотка соли
  • Щепотка перца
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
  2. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
  4. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.
  5. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
  6. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
  7. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

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Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром

Мясо по-французски с помидорами
Мясо по-французски с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления

  • 1 час

Ингредиенты

  • 700 г мякоти свинины
  • 2 спелых помидора
  • 1 большая луковица
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 150 г твердого сыра
  • 100 г майонеза или сметаны
  • Соль и молотый черный перец по вкусу
  • Зелень
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину.
  2. Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом.
  3. Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком.
  4. Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить.
  5. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.

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Оладьи из куриной печени

Оладьи из печени
Оладьи из печени
Фото: Depositphotos

Время приготовления

  • 30 минут

Ингредиенты

  • 500 г куриной печени
  • 1 маленькая луковица
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. муки
  • Соль
  • Молотый перец
  • Растительное масло

Способ приготовления

  1. Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
  2. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  4. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Здесь узнаете, что можно приготовить из черствого хлеба.

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