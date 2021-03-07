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Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: блюда на каждый день

Сегодня, 19:10

Все дни Сырной недели имеют свое название и значение

Масленица – это один из самых долгожданных и продолжительных народных праздников, который длится целую неделю. В 2021 году он пройдет с 8 по 14 марта. Главный символ Масленицы – это, конечно же, блины. Круглые и румяные, они символизируют солнце.

Каждый день Сырной недели считается праздничным. В старину люди ходили друг к другу в гости и устраивали массовые гуляния, катались на санках, конях, пели и радовались окончанию зимы и началу теплой и ласковой весны. А старшие парни и девушки активно заигрывали друг с другом, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.

О главных приметах праздника и что нельзя делать на Масленицу-2021 — читайте здесь. Также узнайте что можно подарить на Масленицу в нашем весеннем календаре подарков.

Понедельник – встреча

Масленицу всегда отмечают перед Великими постом
Масленицу всегда отмечают перед Великими постом
Фото: Depositphotos

К этому дню достраивались горки, качели, балаганы. А еще делали чучело из соломы, которое стояло в центре села или города до самого окончания масленичной недели.

Что приготовить, кроме блинов: символ Масленицы в Украине – вареники. Их делали с творогом, сметаной и маслом.

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Вторник – заигрыши

Во вторник молодец заигрывала друг с другом
Во вторник молодец заигрывала друг с другом
Фото: mamajeva-sloboda.ua

Парни и девушки без пары по традиции устраивали смотрины, чтобы заключить брак после Пасхи. Молодежь каталась с гор и развлекалась.

Что приготовить, кроме блинов: сырники или творожную запеканку.

Среда – лакомки

В среду люди лакомились разными блюдами
В среду люди лакомились разными блюдами
Фото: freepik.com

В этот день зять приходил "к теще на блины". Впрочем, и для девичьих забав было место: девушки наряжались в праздничные платья и катались по селу, распевали песни.

Что приготовить, кроме блинов: ватрушки с творогом и изюмом. Ваши домашние будут в восторге от такой выпечки.

Четверг – разгуляй

На Масленицу люди развлекались
На Масленицу люди развлекались
Фото: Depositphotos

Все жители предавались народным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам.

Что приготовить, кроме блинов: рыбу – маринованную или заливную. Самый простой вариант – сельдь с разнообразными специями и луком.

Пятница – тещины вечерки

На Масленицу блины делали каждый день
На Масленицу блины делали каждый день
Фото: Depositphotos

Теперь уже зятья приглашали в гости своих тещ и угощали их блинами.

Что приготовить, кроме блинов: курник – большой слоеный пирог с разнообразной начинкой.

Суббота – золовкины посиделки

Суббота Масленицы – золовкины посиделки
Суббота Масленицы – золовкины посиделки
Фото: Depositphotos

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок на блины.

Что приготовить, кроме блинов: еще одно традиционное блюдо Масленицы – картофельные драники. Их можно запечь в духовке с грибами и сметаной.

Прощеное воскресенье

Это самый важный день Масленицы. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят "Бог простит".

Что приготовить, кроме блинов: последним блюдом в Прощеное воскресенье традиционно подавалась обычная яичница. Ее можно украсить помидорами, добавить туда зелень, сыр, грибы или рыбу (а мясо уже и нельзя!). Это блюдо готовили, чтобы использовать куриные яйца перед Великим постом.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему не получаются блины. Также узнайте, что можно сделать с блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

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Источник: Сегодня
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