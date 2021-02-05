Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что покупать на рынке в феврале

Сегодня, 13:02

Особое внимание обращаем на корнеплоды

Если вы думали, что февраль – это самый "скудный" месяц в плане закупки сезонных продуктов, то это совсем не так. Например, в феврале очень даже хороши и полезны сезонные фрукты. А еще особого внимания заслуживают корнеплоды, которые, во-первых, выращиваются у нас, а во-вторых, очень необходимы нашему организму. Вместе с диетологом Аленой Черниковой мы разобрались, что нужно покупать в феврале, где это делать и какую пользу принесут февральские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине?

На самом деле неважно где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условий в магазине. В крупных торговых сетях за правилами хранения следят. У них большие объемы и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт вроде неплох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Полезные овощи февраля

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Капуста (брюссельская, белокочанная, краснокочанная)

Все виды капусты поддерживают работу печени за счет содержащихся в ней микроэлементов и клетчатки.

Корнеплоды (картофель, морковь, свекла)

Корнеплоды (картофель, свекла, морковь, репа) богаты клетчаткой, минералами, витаминами А и С, антиоксидантами.

Читайте также:
Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Лук-порей, лук репчатый


Лук-порей полезен при нарушениях пищеварения, повышенном давлении, заболеваниях глаз, артрите и подагре. Этот продукт практически не имеет противопоказаний, но употреблять лук-порей в сыром виде не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.

Пастернак

Корень пастернака богат углеводами и клетчаткой, которые легко усваиваются. Пастернак особенно богат калием, фосфором и кремнием, витаминами С и В, железом, цинком и марганцем. Отлично улучшает иммунитет и способность организма противостоять вирусам и бактериям.

Читайте также:
Имбирь: как хранить дома и можно ли его детям

Редька

Она имеет полезные органические кислоты, минеральные соли, витамины, ферменты, способствующие правильному обмену веществ, а также фитонциды и эфирные масла, придающие ей острый вкус.

Репа

В химический состав репы входят витамины, углеводы, микроэлементы, а также особый редкий элемент – глюкорафанин – растительный "предшественник" сульфорафана, обладающего сильными противораковыми и антидиабетическими свойствами.

Топинамбур

Как естественный пребиотик помогает росту полезной микрофлоры и улучшению процессов пищеварения.

Читайте также:
Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Турнепс

Полезной для человека также является клетчатка и комплекс витаминов группы В, а также витамины А, Е, К и другие, которые содержит турнепс.

Сельдерей

Содержит витамины А, B1, B2, B9, C, E, PP, а также железо, калий, фосфор и кальций. Положительно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Улучшает обмен веществ, возбуждает аппетит. Способствует выводу из организма мочевой кислоты, улучшает водно-солевой обмен. Считается, что содержащиеся в сельдерее полезные вещества замедляют старение организма.

Читайте также:
7 продуктов, которые прекрасно поддерживают молодость

Цикорий


Больше всего полезных веществ содержится именно в корне цикория. Это инулин – природный заменитель сахара и крахмала. Витаминно-минеральный комплекс цикория включает в себя витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, кроме того, экстракт корня богат кальцием, калием и магнием. Соответственно, чашка напитка из цикория будет полезна всем тем, кто стремится поддержать не только здоровье, но и красоту – большая часть этих веществ отвечает за тонус кожи и скорость восстановления коллагеновых волокон.

Полезные фрукты февраля

Фото: Pixabay

Авокадо

Авокадо – источник омега-3 жирных кислот.

Ананас

В этом фрукте содержится витамин В1, отвечающий за обмен углеводов. Поэтому помогает быстрее терять лишний вес.

Апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон

Помимо повышения иммунитета и витамина С, цитрусовые облегчат недостаток витаминов.

Банан

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс.

Читайте также:
Как правильно хранить бананы: 5 простых советов

Гранат

С гранатами, а именно с 100 мл сока, получим 36% суточной нормы витамина K, 30% витамина C, 16% фолиевой кислоты.

Груша, яблоко

Груши и яблоки являются хорошим источником диетических растительных волокон, витамина С и К, органических кислот, микроэлементов – меди, магния, железа, цинка, марганца, фосфора и йода.

Киви

В киви входят витамины A (бетакаротин и другие каротиноиды), группы B (в т. ч. фолиевая кислота), витамин C (суточная норма), D, E, К, а также органические фруктовые кислоты, клетчатка, растительный белок – фермент актинидин, моно- и дисахариды, пектины. Киви также богат минералами: калием, магнием, селеном, цинком, натрием, кальцием, железом, фосфором, марганцем.


Однако он не рекомендуется людям, склонным к аллергии. А также тем, у кого есть нарушения или заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, гастрит в стадии обострения, язвы, диарея и так далее.

Здесь читайте о клетчатке, полезной для организма, и о продуктах, в которых она содержится.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Курага - в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт Сыр тофу: польза, вред и правила выбора Не ешьте эти продукты на ночь - будете здоровее и сон станет крепче Украинский суперфуд - чай из шиповника: полезные свойства и рецепты Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть
фрукты пастернак овощи капуста киви цитрусовые
Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Почему распался брак звезды "Кухни" с известным актером
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому

Популярные статьи

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Вчера, 16:47Фаново

День влюбленных: кто такой Валентин и был ли он сам влюблен

Вчера, 13:15Здорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Вчера, 09:45Фаново

Пугающе точное предсказание будущего найдено в письме из прошлого века (фото)

Вчера, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

3 февраляПсихо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

3 февраляФаново

Как красивая стрижка меняет внешность бездомных: фото до и после

3 февраляЗвездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

3 февраляЗвездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

3 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляЗвездно

Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер

2 февраляВкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

2 февраляЗвездно

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик рассекретили имя ребенка

Новости партнеров

В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять