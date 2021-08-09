Что нужно покупать в августе на рынке и в магазине

Сливы помогают желудку очиститься, спелая мякоть абрикосов поддержит молодость кожи, а персики уберут раздражительность. Спелая ежевика нормализует уровень сахара в крови, а кукуруза – отличный скраб для кишечника

Ягоды и овощи, которые нужно покупать в августе / Фото: pexels.com

Когда, как не в августе включать в свой рацион самые полезные фрукты, ягоды и овощи. Абрикос укрепляет кости, персик прекрасно справится со стрессом, а баклажаны поддержат нервную систему. Диетолог Алена Гаврилюк назвала еще 9 самых полезных продуктов, которые нужно обязательно покупать в августе. Все эти овощи и фрукты доступны и вполне могут заменить известные суперфуды. А где купить продукты для пикника по приятным ценам – узнаете из этого материала.

Фрукты августа

Сливы содержат много полезной клетчатки / Фото: Pixabay

Сливы мягко очистят желудок, они нормализируют деятельность желудочно-кишечного тракта. Слива возбуждает аппетит и усиливает перистальтику кишечника. Также она полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов.

Абрикосы, помимо большого количества витамин и минералов, – ценный продукт для поддержания здоровья кожи. Мякоть абрикосов делает кожу упругой, увлажненной и защищает от преждевременного старения.

В персиках много магния и калия, которые предотвращают стресс и сохраняют нервную систему, персики помогут успокоится от раздражительности и вспыльчивости.



Ягоды августа

В ежевике много антиоксидантов, они защищают организм от раковых заболеваний / Фото: freepik.com

Ежевика поможет нормализовать уровень сахара в крови, улучшить пищеварение и укрепить иммунитет организма.

Голубика – невероятно полезная ягода. Ее налет на кожице является таким же полезным, как ее кожица и мякоть. Голубика поддерживает здоровье сердца и сосудов, способна снижать уровень сахара и холестерина, улучшает работу ЖКТ.

Черная смородина – один из чемпионов по концентрации витамина С. Поэтому она прекрасно стимулирует иммунитет. Известны свойства смородины поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Вместе с этим, съедать более 100 г черной смородины в день не рекомендуется. И лучше после еды. Черника может раздражать стенки желудка.

Черника содержит практически весь "оркестр" органических кислот, состоящий из щавелевой, лимонной, яблочной, молочной и других. В ней находятся пектины, которые очищают ваш кишечник от шлаков и солей металлов. При лечении кашля берут чернику. Применяют как сами ягоды, так и отвар из листьев.

Свежие ягоды черники помогают при запорах, сушеные – при диарее.

Овощи августа

Баклажаны способствуют уменьшению холестериновых бляшек в стенках сосудов / Фото: Depositphotos

Баклажаны. На их клетчатке хорошо засевается и размножается дружественная нам микрофлора кишечника и уменьшаются явления дисбактериоза. Баклажан нужно есть тем, кому необходимо поддержать работу сердечно-сосудистой системы. Овощ способствует уменьшению холестериновых бляшек в стенках сосудов.

Кабачки и цуккини уменьшают проявления целлюлита. Все благодаря своей способности выводить из организма лишнюю жидкость. Если вы склонны к отекам, то можно заметно похудеть даже за сутки, заменив один из приемов пищи на кабачковое блюдо.

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Всего один красный болгарский перец обеспечит нас 150-170% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Красный болгарский перец будет кстати и в профилактике анемии, ведь железа он содержит около 4-5% от рекомендуемой суточной нормы.

Перец содержит большое количество витаминов группы В и фолиевой кислоты. Употребление фолиевой кислоты важно во время беременности.

Молодая кукуруза хорошо очищает организм от вредных веществ и накопившихся токсинов. Зерна кукурузы – отличный скраб для кишечника, они помогают его очистить.

К полезным овощам августа можно приготовить халуми на мангале. Рецепт смотрите в видео.

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