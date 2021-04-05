Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что готовят на Благовещение – 5 простых рецептов

Сегодня, 16:21

Это, безусловно, блюда с рыбой и из рыбы

Благовещение – важный праздник для всех православных христиан. Неизменная дата этого дня – 7 апреля. Если вы пока думаете, что приготовить на Благовещение или не знаете, что готовят в этот день, – воспользуйтесь рецептами из этой подборки. Традиционно акцент нужно делать на рыбные блюда.

Если вы обожаете печь и у вас есть уникальные рецепты, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Рыбная запеканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Ингредиенты

  • 500 г – филе любой белой рыбы
  • 2 шт. – средних помидора
  • 1 шт. – болгарский перец
  • по 1 шт. – лук, морковь
  • 1 зуб. – чеснок
  • 200 г – сметана
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты.
  2. Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень.
  3. Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая.
  4. В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной.
  5. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыбный суп с чечевицей

Название

Ингредиенты

  • Семга – 300 г
  • Красная чечевица – 50 г
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Лимон – четвертинка
  • Картофель – 3 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Соль, перец, укроп – по вкусу
  • Вода – 1,5 литра

Способ приготовления

  1. Рыбу, картофель лук и помидор нарезать кубиками.
  2. В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить.
  3. В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор.
  4. За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу.
  5. За пару минут до окончания варки добавить нарезанный укроп и четвертинку сока лимона. Подавать горячим.

Читайте также:
Как сварить чечевицу, чтобы было действительно вкусно

Горбуша с овощами

Фото: instagram.com/_k.natali._/

Ингредиенты

  • Горбуша – 1 шт.
  • Натуральный йогурт – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр – 150 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Болгарский перец зеленый – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сок лимона – 20 г
  • соль, перец, укроп свежий – по вкусу

Способ приготовления

  1. Горбушу разрезать на филе, затем – на порционные кусочки.
  2. Мелкими кубиками нарезать лук, болгарский перец, помидоры, укроп. Сыр натереть на мелкой терке.
  3. Смешать яйцо, йогурт, лук, помидоры, болгарский перец, сыр, посолить, поперчить.
  4. В форму для запекания выложить рыбу, взбрызнуть соком лимона.
  5. На рыбу выложить смесь из йогурта и овощей.
  6. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Шашлыки из лосося (постный рецепт)

Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Ингредиенты

  • Филе лосося – 500 г
  • Дижонская горчица – 2 ч. л.⠀
  • Мед – 2 ч. л.⠀
  • Соевый соус – 2 ч. л.⠀.
  • Кунжут – по вкусу⠀

Способ приготовления

  1. Нарезать лосось на одинаковые кусочки. ⠀
  2. Смешать горчицу, муд и соевый соус. В маринад положить лосось, оставить на 15 минут. ⠀
  3. Нанизать на шпажки. Выложить в форму для запекания, на дно налить немного воды.
  4. Запекать в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Ингредиенты

  • 500 г – филе белой рыбы
  • 200 г – шпината
  • 200 мл – сливок
  • 80 г – сыра с плесенью
  • 50 г – муки
  • 2 ст. л. – сливочного масла
  • 1 ч. л. – мускатного ореха
  • 2 ст. л. – подсолнечное масла
  • Сок лимона – 20 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Далее добавить сыр дор блю, дать ему слегка расплавится. Влить сливки, убавить огонь.
  2. Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех.
  3. Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.

Тут узнаете, что нужно сделать с майонезом, чтобы превратить его в новый соус.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Чечевица: какая идеальна для гарниров, а какая для супов 5 известных вкусных супов из 5 разных стран Что покупать на рынке и в магазине в апреле Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь
рецепты Благовещение
Реклама

Новости партнеров

Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярные статьи

Сегодня, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Сегодня, 14:14Фаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 16:13Здорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

Вчера, 15:49Звездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять