Что готовят на Благовещение – 5 простых рецептов

Это, безусловно, блюда с рыбой и из рыбы

Благовещение – важный праздник для всех православных христиан. Неизменная дата этого дня – 7 апреля. Если вы пока думаете, что приготовить на Благовещение или не знаете, что готовят в этот день, – воспользуйтесь рецептами из этой подборки. Традиционно акцент нужно делать на рыбные блюда.

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Рыбная запеканка

Фото: instagram.com/evsigneeva_elena/

Ингредиенты

500 г – филе любой белой рыбы

2 шт. – средних помидора

1 шт. – болгарский перец

по 1 шт. – лук, морковь

1 зуб. – чеснок

200 г – сметана

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Нарезать мелко лук, потушить до мягкости. Добавить тертую морковь, залить водой и тушить 3-4 минуты. Нарезать помидоры и перец небольшими кубиками, все добавить на сковороду и тушить 5 минут. В конце добавить зелень. Филе рыбы нарезать кусочками, добавить соль перец и тертый зубчик чеснока. Обжарить на сковороде 3-4 минуты, помешивая. В форму для запекания выложить половину овощей, рыбу, овощи, залить сметаной. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Рыбный суп с чечевицей

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Ингредиенты

Семга – 300 г

Красная чечевица – 50 г

Морковь, лук – по 1 шт.

Лимон – четвертинка

Картофель – 3 шт.

Помидор – 1 шт.

Соль, перец, укроп – по вкусу

Вода – 1,5 литра

Способ приготовления

Рыбу, картофель лук и помидор нарезать кубиками. В холодную воду добавить картофель, рыбу и чечевицу. Довести до кипения и немного проварить. Посолить. В сковороде, смазанной маслом, обжарить лук, морковь, помидор. За 10 минут до окончания варки добавить в суп обжаренные овощи, посолить, поперчить по вкусу. За пару минут до окончания варки добавить нарезанный укроп и четвертинку сока лимона. Подавать горячим.

Горбуша с овощами

Фото: instagram.com/_k.natali._/

Ингредиенты

Горбуша – 1 шт.

Натуральный йогурт – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 150 г

Помидоры – 2 шт.

Болгарский перец зеленый – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сок лимона – 20 г

соль, перец, укроп свежий – по вкусу

Способ приготовления

Горбушу разрезать на филе, затем – на порционные кусочки. Мелкими кубиками нарезать лук, болгарский перец, помидоры, укроп. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать яйцо, йогурт, лук, помидоры, болгарский перец, сыр, посолить, поперчить. В форму для запекания выложить рыбу, взбрызнуть соком лимона. На рыбу выложить смесь из йогурта и овощей. Запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Шашлыки из лосося (постный рецепт)

Фото: instagram.com/cooking.pro.easy/

Ингредиенты

Филе лосося – 500 г

Дижонская горчица – 2 ч. л.⠀

Мед – 2 ч. л.⠀

Соевый соус – 2 ч. л.⠀.

Кунжут – по вкусу⠀

Способ приготовления

Нарезать лосось на одинаковые кусочки. ⠀ Смешать горчицу, муд и соевый соус. В маринад положить лосось, оставить на 15 минут. ⠀ Нанизать на шпажки. Выложить в форму для запекания, на дно налить немного воды. Запекать в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.

Рыба со шпинатом в сливочном соусе

Фото: instagram.com/v.v_kornilova/

Ингредиенты

500 г – филе белой рыбы

200 г – шпината

200 мл – сливок

80 г – сыра с плесенью

50 г – муки

2 ст. л. – сливочного масла

1 ч. л. – мускатного ореха

2 ст. л. – подсолнечное масла

Сок лимона – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

В сотейнике разогреть сливочное масло, добавить шпинат. Далее добавить сыр дор блю, дать ему слегка расплавится. Влить сливки, убавить огонь. Варить несколько минут до загустения. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех. Рыбу посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, обвалять в муке и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Соус выложить на тарелку, сверху положить рыбу, украсить по вкусу.

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