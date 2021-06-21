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Чилбир: яйца пашот по-турецки для выходного утра

Сегодня, 07:01

Говорят, что чилбир ел еще султан Мурад 5-ть веков тому назад, он придавал ему сил в бою. Это яйца всмятку, которые подаются с чесночно-йогуртовым соусом и хрустящим тостом, обжаренным на сливочном масле

Турецкая яичница чилбир
Турецкая яичница чилбир
Фото: instagram.com/papizzot/

Просто яйца, приготовленные любимым способом, или творог с йогуртом – самые распространенные завтраки. А что, если взять и объединить это все, а к ним добавить чеснок и острый перец? Тогда у вас получатся яйца чилбир, одно из самых известных блюд Турции. Сегодня ему насчитывают почти 5-ть веков. Когда-то чилбир поддерживал дух султана Мурада в нелегких боях. Основа – это яйца пашот, которые очень просто приготовить. Остальное – детали, о которых узнаете ниже. А вот чтобы не упустить ни одну деталь и провести летние месяцы ярко – воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря лета.

Особенности подачи яиц чилбир

К ним подается чесночно-йогуртовый соус. Традиционно турецкий йогурт, но его можно заменить греческим. Подавать нужно с поджаренным на сливочном масле хлебом или питой. Турецкий чилбир не будет таковым, если у вас нет хлопьев красного перца.

Как приготовить чилбир

Ингредиенты из расчета 1 чашка – 240 мл

  • 1 чашка жирного йогурта
  • 1 ст. л. укропа, измельченного
  • 2 зубчика чеснока, измельченные в пасту
  • соль, черный молотый перец
  • 4 яйца
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. хлопьев красного перца
  • теплый хлеб или пита

Способ приготовления

  1. Смешайте йогурт, укроп, чеснок, соль и черный молотый перец. Разложите на две тарелки.
  2. Вскипятите 2 литра воды, добавьте соль. Когда вода закипит, уменьшите огонь и сварите яйца пашот.
  3. Растопите сливочное масло, добавьте хлопья красного перца и соль.
  4. Добавьте к йогурту яйца пашот, полейте растопленным сливочным маслом и подавайте с теплым хлебом или питой.

Попробуйте к завтраку и киш с черникой и миндалем. Подробности рецепта смотрите в видео.

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Источник: instagram.com/papizzot/
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