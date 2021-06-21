Чилбир: яйца пашот по-турецки для выходного утра
Говорят, что чилбир ел еще султан Мурад 5-ть веков тому назад, он придавал ему сил в бою. Это яйца всмятку, которые подаются с чесночно-йогуртовым соусом и хрустящим тостом, обжаренным на сливочном масле
Просто яйца, приготовленные любимым способом, или творог с йогуртом – самые распространенные завтраки. А что, если взять и объединить это все, а к ним добавить чеснок и острый перец? Тогда у вас получатся яйца чилбир, одно из самых известных блюд Турции. Сегодня ему насчитывают почти 5-ть веков. Когда-то чилбир поддерживал дух султана Мурада в нелегких боях. Основа – это яйца пашот, которые очень просто приготовить. Остальное – детали, о которых узнаете ниже. А вот чтобы не упустить ни одну деталь и провести летние месяцы ярко – воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря лета.
Особенности подачи яиц чилбир
К ним подается чесночно-йогуртовый соус. Традиционно турецкий йогурт, но его можно заменить греческим. Подавать нужно с поджаренным на сливочном масле хлебом или питой. Турецкий чилбир не будет таковым, если у вас нет хлопьев красного перца.
Как приготовить чилбир
Ингредиенты из расчета 1 чашка – 240 мл
- 1 чашка жирного йогурта
- 1 ст. л. укропа, измельченного
- 2 зубчика чеснока, измельченные в пасту
- соль, черный молотый перец
- 4 яйца
- 3 ст. л. сливочного масла
- 1 ч. л. хлопьев красного перца
- теплый хлеб или пита
Способ приготовления
- Смешайте йогурт, укроп, чеснок, соль и черный молотый перец. Разложите на две тарелки.
- Вскипятите 2 литра воды, добавьте соль. Когда вода закипит, уменьшите огонь и сварите яйца пашот.
- Растопите сливочное масло, добавьте хлопья красного перца и соль.
- Добавьте к йогурту яйца пашот, полейте растопленным сливочным маслом и подавайте с теплым хлебом или питой.
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