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Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Сегодня, 17:04

Многие обходят ее стороной и не включают в свой рацион – и зря, расскажем почему

Черноплодная рябина или арония. Вот не справедливо она стоит в стороне и не заслужено лишена нашего внимания. Ведь все мы привыкли больше к рябине красной. То есть обыкновенной. Мы решили покончить с этой несправедливостью. Совсем скоро вы узнаете, какой полезной и универсальной в плане заготовок и употребления является эта терпко-сладкая ягода. Нам же важно поддерживать здоровье круглый год, а не только в сезон сбора урожая? Диетолог Алена Черникова расскажет обо всем подробней.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Чем может похвалиться арония?

  • Калорийностью – 55 ккал на 100 г
  • Ягоды содержат до 1,5% белков, до 12% сахаров, 0,5-3% органических кислот
  • Значительное количество каротина, витамина С, витамины группы В, РР, Р
  • Железо, йод, соли кобальта, марганца, меди

Зачем она нужна в нашем рационе?

  • Чтобы снизить уровень вредного холестерина
  • Укрепить сосуды
  • Поддержать зрение и работу щитовидной железы
  • А еще медпрепараты на основе ягодоказывают антибактериальное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, слабительное и мочегонное действие. Принимать такие препараты только с одобрения врача
  • Плоды рябины важны при недостатке витаминов, малокровии, нарушениях обмена веществ

Но важно знать:

Фото: Pixabay

Суточная доза употребления рябины должна быть не более 100 г. Если больше, то можно вызвать раздражение желудка, боль, рвоту, диарею, а также нарушение в работе почек и другие побочные эффекты.

Заготавливаем рябину впрок

Фото:Instagram/chai__nika

Если заморозка кистями, то

Достаточно просто удалить листья. Ягоды подавать в замороженном виде, не отделяя от кистей.

Если хотим засушить

Моем ягоды, даём воде стечь и раскладываем на сито слоем 2 см. Сушить нужно в духовке или специальной сушилке при температуре 45°С, а досушивать – при 60°С. В таких условиях ягоды высыхают за 2-3 часа. Как проверить, достаточно ли они сухие? Если сжать ягоды в кулаке, из них не должен выделяться сок.

Если хотим получить рябиновый порошок

Ягоды нужно высушить и измельчить в порошок. Хранить в герметичной таре. Такой порошок можно добавлять куда угодно – он придаёт блюду кисло-острый вкус. В общем, смело бросайте в блюда, которые нужно слегка подкислить.

Правила хранение свежей рябины:

Может хранится около полугода при температуре +2... +4°С, поэтому можно смело хранить в лотке в холодильнике. Через какое-то время она может потемнеть и подсохнуть. Это нормально, при этом рябина не теряет своих свойств.

А здесь читайте о правилах употребления инжира.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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