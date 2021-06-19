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Чем вкусно угостить папу – 5 идей ко Дню отца

Сегодня, 07:01

20 июня будем поздравлять своих отцов с их заслуженными праздником. Мужчины любят мясо, так что приготовьте нежный мясной рулет террин, еще – фаршированные сыром шампиньоны, а на десерт – нежнейший домашний "Наполеон"

Праздничное меню ко Дню отца
Праздничное меню ко Дню отца
Фото: Depositphotos

Конечно, каждый из нас в курсе предпочтений своих отцов. Но одно общее, вероятно, есть у всех – без мяса в этот день не обойтись. И чтобы действительно удивить мужчин, приготовьте французский рулет террин, а еще – легкий салат из молодой капусты и запеканку из баклажанов и шампиньоны с сыром. Без десерта тоже никак – идеальным будет домашний "Наполеон".

Если хотите, чтобы ваше лето тоже стало идеальным, то нужно выбрать для себе отличное занятие – идеи и оригинальные лайфхаки для этого найдете в нашем календаре.

Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной

Фаршированные грибы с зеленью и сметаной
Фаршированные грибы с зеленью и сметаной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 12 штук шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 ст. ложки сметаны
  • 150 г пармезана
  • 3 веточки укропа
  • Соль, молотый черный перец по вкусу
  • Несколько столовых ложек подсолнечного масла

Способ приготовления

  1. Очистите шампиньоны и протрите их влажным полотенцем. Удалив ножки, выложите шляпки грибов на противень и немного их посолите. Теперь возьмите вторую часть грибов – ножки. Очистите их и порежьте маленькими кубиками. Очистите и нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, шириной около 2 мм.
  2. Разогрейте сковороду, налейте в нее немного растительного масла и обжарьте измельченную луковицу. Жарить нужно до получения золотистого цвета. Затем положите к луку грибы и хорошо перемешайте. После этого тушите смесь примерно 5-7 минут. Спустя это время выложите в сковороду сметану. Все тщательно перемешайте, одну минуту погрейте и снимите с огня.
  3. Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите в сковороду. Хорошо перемешайте, добавьте перец, соль и снова перемешайте. Далее натрите на средней терке пармезан, отделите от него 2 ст. л. и отправьте их к грибной смеси.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов. Пока она разогревается, плотно нафаршируйте шляпки сделанной смесью и посыпьте их сверху оставшейся частью натертого сыра.
  5. Выпекайте примерно 25-30 минут.

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Салат из молодой капусты, моцареллы и помидоров черри

Фото: instagram.com/lecker_haus_lecker_essen/

Ингредиенты

  • Молодая капуста – 200 г
  • Черри – 150 г
  • Лук-шалот – 15 г
  • Моцарелла (шарики) – 60 г
  • Кукуруза – 130 г
  • Оливковое масло
  • Зелень, перец, соль, масло оливковое или растительное

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты нарезать, перемешать.
  2. Добавить соль, перец, зелень и оливковое масло. Сверху выложить моцареллу.

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Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами

Баклажанная запеканка с фаршем
Баклажанная запеканка с фаршем
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3 баклажана
  • 400 г мясного фарша
  • 1 луковица
  • 2 помидора среднего размера
  • 1 стакан томатного сока
  • 1 болгарский перец
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 1 щепотка сушеной мяты
  • 1 щепотка сушеного орегано
  • Несколько веточек петрушки
  • 50 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
  3. Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать.
  4. Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. В результате должна получиться импровизированная змейка. Заливаем соусом и выпекаем при 180градусов в течение 45 минут.

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Террин

Фото: instagram.com/primemeat.ru/

Ингредиенты

  • Фарш (говяжий) – 500 г
  • Филе индейки – 200 г
  • Бекон – 150 г
  • Сливки – 100 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Фисташки – 30 г
  • Фундук – 20 г
  • Черный перец, сухой чеснок, розмарин

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку на 180 градусов.
  2. Нарезать на мелкие кусочки филе индейки и тщательно перемешать с фаршем. Разбить в фарш яйцо, добавить сливки и специи.
  3. Часть орехов измельчить ножом и добавить все орехи в фарш, перемешать.
  4. Прямоугольную форму (как для кекса или хлеба), выстелить бумагой для выпечки, немного смазать маслом.
  5. Выложить поперек формы ломтики бекона так, чтобы края немного свисали с двух сторон. Бекон должен идти немного внахлест – это будет "лицом" террина.
  6. На бекон выложить фарш, разровнять и накрыть свободными концами ломтиков бекона.
  7. Поставить форму на противень, налить на противень 2 стакана горячей воды и запекать час. Если террин начинает слишком быстро румяниться – прикрыть верх фольгой.
  8. Из готового террина слить всю жидкость, накрыть его фольгой или бумагой для выпечки, поставить в форме в холодильник, накрыть чем-то тяжелым.

Домашний "Наполеон"

Фото: instagram.com/lubovicveti/

Ингредиенты (тесто)

  • 2 шт. – яйца
  • 400 г – сливочное масло
  • 150 мл – ледяная вода
  • 1 ст. л – уксус 9%
  • 2 ст. л – водка
  • 650 г – мука
  • 0.5 ч. л – соль

Для крема

  • 700 мл – молоко
  • 2 шт. – яйца
  • 70 г – крахмал кукурузный
  • 200 г – сахар
  • 140 г – сливочное масло 82.5%

Способ приготовления

  1. Яйца взболтать с солью венчиком. Влить ледяную воду, уксус и водку.
  2. Муку с подмороженным маслом быстро порубить в крошку.
  3. В крошку влить яичную смесь и быстро собрать тесто в однородный шар, стараясь не вымешивать.
  4. Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.
  5. Поделить тесто на нужное количество частей, учитывая, что во время выпечки коржи сужаются на пару сантиметров. Кусочки теста охладить полчаса в холодильнике.
  6. Раскатать тесто тонко, обрезать круг нужного диаметра, сделать проколы вилкой по всей площади коржа.
  7. Обрезки выпекать вместе с коржом, они пойдут для крошки на обсыпку торта.
  8. Выпекать коржи при 230 градусах до золотистого цвета примерно 5 минут.
  9. В чаше соединить яйца, сахар, крахмал и взболтать до однородности.
  10. Молоко довести до кипения, сразу снять с огня и влить в яичную смесь непрерывной тонкой струйкой при постоянном помешивании.
  11. Полученную смесь вылить назад в сотейник и уварить до загустения.
  12. Снять крем с огня и добавить сливочное масло, перемешать до полного его растворения.
  13. Накрыть крем пленкой и убрать в холодильник на 3 часа.
  14. Перед сборкой торта перемешать миксером на низкой скорости.
  15. Каждый корж смазать кремом, убрать торт на ночь в холодильник, покрыть крошками.

И еще один вариант для праздничного стола – киш с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.

Если захотите приготовить сытный мясной салат – то здесь собраны 10 их рецептов.

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