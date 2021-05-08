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Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Сегодня, 08:00

В День матери в США пекут лимонный бисквит, в Нидерландах – пышные блины, а в Британии угощаются кексом "Симнель"

День матери отмечается везде. Правда, в каждой стране для этого праздника есть своя дата. В этом году у нас – 9 мая. И сегодня мы все будем поздравлять своих мам. Кто-то подарком, а кто-то удивит приятным сюрпризом в виде завтрака или сладостей. Давайте узнаем, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США.

Британия: кекс "Симнель"

Фото: instagram.com/christinapoznyak/

Ингредиенты

  • 300 г марципана (можно заменить фруктами);
  • 175 г размягченного сливочного масла;
  • 175 г сахарной пудры;
  • 175 г муки;
  • 3 крупных яйца;
  • 2 ч. л. молотой корицы;
  • цедра одного апельсина и лимона;
  • 175 г темного изюма;
  • 75 г белого изюма;
  • 75 г сушеных вишен;
  • 5 ст. л. абрикосового джема;
  • по щепотке мускатного ореха, соли, молотого имбиря, корицы.

Способ приготовления

  1. Взбить сливочное масло с сахаром. Вбить три яйца. Перемешать обе массы.
  2. Смешать муку, мускатный орех, молотый имбирь, корицу и соль. Выложить в яичную смесь. Перемешать до однородности.
  3. Добавить заранее замоченные сухофрукты, цедру. Перемешать.
  4. Выложить мучную массу в две смазанные маслом формы для выпекания.
  5. Поставить в разогретую до 160 °C духовку на 90 минут.
  6. Смазать коржи абрикосовым джемом и собрать торт.
  7. Раскатать часть марципана в пласт. Вырезать круг, равный площади коржа. Выложить на верхний корж, пропитанный джемом.
  8. Раскатать оставшуюся часть марципана в шарики. Разместить по периметру торта. Смазать поверхность яйцом.
  9. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 2-3 минуты. Украсить сахарной пудрой.

Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Ингредиенты на 4 порции

  • 3 яйца;
  • 3/4 ст. молока;
  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • 1/2 ст. муки;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. молотого черного перца.

Для топпинга

  • яичница с ветчиной и авокадо;
  • джем и сливки;
  • копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 220 °C, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут.
  2. Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд.
  3. Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы.
  4. Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду.
  5. Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся.
  6. Выложить сверху топпинг по вкусу.

США: лимонный бисквит

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Ингредиенты для бисквита

  • Четыре яйца;
  • 120 г сахарного песка;
  • 30 г лимонного сока;
  • цедра двух лимонов;
  • 30 г растительного масла;
  • 120 г пшеничной муки;
  • 20 г кукурузного крахмала;
  • 10 г разрыхлителя;
  • щепотка куркумы.

Для пропитки

  • сок половины лимона;
  • 200 г воды;
  • 50 г сахарного песка.

Для крема

  • 500 г творожного сыра;
  • 50 г молока;
  • 100 г сахарной пудры.

Способ приготовления

  1. Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать.
  2. Просеять сухие ингредиенты, перемешать.
  3. Выпекать при 160 °C около часа. Достать, остудить на решетке.
  4. Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить.
  5. Для крема взбить все ингредиенты до однородности.
  6. Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
  7. Украсить по вкусу.

Здесь найдете пять трендовых и полезных завтраков.

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