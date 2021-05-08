Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран
В День матери в США пекут лимонный бисквит, в Нидерландах – пышные блины, а в Британии угощаются кексом "Симнель"
День матери отмечается везде. Правда, в каждой стране для этого праздника есть своя дата. В этом году у нас – 9 мая. И сегодня мы все будем поздравлять своих мам. Кто-то подарком, а кто-то удивит приятным сюрпризом в виде завтрака или сладостей. Давайте узнаем, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США.
Британия: кекс "Симнель"
Ингредиенты
- 300 г марципана (можно заменить фруктами);
- 175 г размягченного сливочного масла;
- 175 г сахарной пудры;
- 175 г муки;
- 3 крупных яйца;
- 2 ч. л. молотой корицы;
- цедра одного апельсина и лимона;
- 175 г темного изюма;
- 75 г белого изюма;
- 75 г сушеных вишен;
- 5 ст. л. абрикосового джема;
- по щепотке мускатного ореха, соли, молотого имбиря, корицы.
Способ приготовления
- Взбить сливочное масло с сахаром. Вбить три яйца. Перемешать обе массы.
- Смешать муку, мускатный орех, молотый имбирь, корицу и соль. Выложить в яичную смесь. Перемешать до однородности.
- Добавить заранее замоченные сухофрукты, цедру. Перемешать.
- Выложить мучную массу в две смазанные маслом формы для выпекания.
- Поставить в разогретую до 160 °C духовку на 90 минут.
- Смазать коржи абрикосовым джемом и собрать торт.
- Раскатать часть марципана в пласт. Вырезать круг, равный площади коржа. Выложить на верхний корж, пропитанный джемом.
- Раскатать оставшуюся часть марципана в шарики. Разместить по периметру торта. Смазать поверхность яйцом.
- Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 2-3 минуты. Украсить сахарной пудрой.
Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом
Ингредиенты на 4 порции
- 3 яйца;
- 3/4 ст. молока;
- 3 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 1/2 ст. муки;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- 1/2 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. молотого черного перца.
Для топпинга
- яичница с ветчиной и авокадо;
- джем и сливки;
- копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 220 °C, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут.
- Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд.
- Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы.
- Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду.
- Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся.
- Выложить сверху топпинг по вкусу.
США: лимонный бисквит
Ингредиенты для бисквита
- Четыре яйца;
- 120 г сахарного песка;
- 30 г лимонного сока;
- цедра двух лимонов;
- 30 г растительного масла;
- 120 г пшеничной муки;
- 20 г кукурузного крахмала;
- 10 г разрыхлителя;
- щепотка куркумы.
Для пропитки
- сок половины лимона;
- 200 г воды;
- 50 г сахарного песка.
Для крема
- 500 г творожного сыра;
- 50 г молока;
- 100 г сахарной пудры.
Способ приготовления
- Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать.
- Просеять сухие ингредиенты, перемешать.
- Выпекать при 160 °C около часа. Достать, остудить на решетке.
- Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить.
- Для крема взбить все ингредиенты до однородности.
- Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем.
- Украсить по вкусу.
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