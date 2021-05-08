Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

В День матери в США пекут лимонный бисквит, в Нидерландах – пышные блины, а в Британии угощаются кексом "Симнель"

День матери отмечается везде. Правда, в каждой стране для этого праздника есть своя дата. В этом году у нас – 9 мая. И сегодня мы все будем поздравлять своих мам. Кто-то подарком, а кто-то удивит приятным сюрпризом в виде завтрака или сладостей. Давайте узнаем, что и как готовят на День матери в Нидерландах, Британии и США.

Британия: кекс "Симнель"

Фото: instagram.com/christinapoznyak/

Ингредиенты

300 г марципана (можно заменить фруктами);

175 г размягченного сливочного масла;

175 г сахарной пудры;

175 г муки;

3 крупных яйца;

2 ч. л. молотой корицы;

цедра одного апельсина и лимона;

175 г темного изюма;

75 г белого изюма;

75 г сушеных вишен;

5 ст. л. абрикосового джема;

по щепотке мускатного ореха, соли, молотого имбиря, корицы.

Способ приготовления

Взбить сливочное масло с сахаром. Вбить три яйца. Перемешать обе массы. Смешать муку, мускатный орех, молотый имбирь, корицу и соль. Выложить в яичную смесь. Перемешать до однородности. Добавить заранее замоченные сухофрукты, цедру. Перемешать. Выложить мучную массу в две смазанные маслом формы для выпекания. Поставить в разогретую до 160 °C духовку на 90 минут. Смазать коржи абрикосовым джемом и собрать торт. Раскатать часть марципана в пласт. Вырезать круг, равный площади коржа. Выложить на верхний корж, пропитанный джемом. Раскатать оставшуюся часть марципана в шарики. Разместить по периметру торта. Смазать поверхность яйцом. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 2-3 минуты. Украсить сахарной пудрой.

Нидерланды: сочный пай со сладким или соленым топпингом

Фото: instagram.com/foodlies.nl/

Ингредиенты на 4 порции

3 яйца;

3/4 ст. молока;

3 ст. л. растопленного сливочного масла;

1/2 ст. муки;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

1/2 ч. л. соли;

1/2 ч. л. молотого черного перца.

Для топпинга

яичница с ветчиной и авокадо;

джем и сливки;

копченый лосось с зеленым луком и сливочным сыром.

Способ приготовления

Разогреть духовку до 220 °C, поставить в центр небольшую глубокую сковороду (желательно чугунную) и оставить на 25 минут. Взбить в блендере яйца на самой высокой скорости, пока они не превратятся в пену (примерно одну минуту). Влить молоко, добавить две столовые ложки масла и взбивать 30 секунд. Добавить муку, кукурузный крахмал, соль и перец и взбивать до получения однородной массы. Вытащить сковороду из духовки и аккуратно смазать внутри сливочным маслом. Чтобы масло не успело подгореть, сразу вылить тесто в сковороду. Выпекать в духовке 20-25 минут, пока тесто не станет воздушным и края не подрумянятся. Выложить сверху топпинг по вкусу.

США: лимонный бисквит

Фото: instagram.com/vrednuha37/

Ингредиенты для бисквита

Четыре яйца;

120 г сахарного песка;

30 г лимонного сока;

цедра двух лимонов;

30 г растительного масла;

120 г пшеничной муки;

20 г кукурузного крахмала;

10 г разрыхлителя;

щепотка куркумы.

Для пропитки

сок половины лимона;

200 г воды;

50 г сахарного песка.

Для крема

500 г творожного сыра;

50 г молока;

100 г сахарной пудры.

Способ приготовления

Взбить яйца и сахар в пышную пену. Добавить масло, сок лимона и цедру, перемешать. Просеять сухие ингредиенты, перемешать. Выпекать при 160 °C около часа. Достать, остудить на решетке. Для пропитки смешать все ингредиенты, вскипятить, остудить и процедить. Для крема взбить все ингредиенты до однородности. Бисквит разрезать на три коржа. Собрать торт: корж – пропитка – крем – корж – пропитка – крем. Украсить по вкусу.

Здесь найдете пять трендовых и полезных завтраков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться