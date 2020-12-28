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Бургер за 1700 гривен. За что люди платят такие деньги?

Сегодня, 18:57

На один гамбургер уходит 5 листьев чистого золота в 24 карата

Благородный фаст-фуд: золотой бургер начала подавать в одном из ресторанов Боготы – столицы Колумбии. Владельцы ресторана признаются, что идею позаимствовали. У кого именно и сколько стоит такое блюдо – далее в материале.

Сюжет Анны Левицкой
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Две котлеты из говядины, между ними хрустящий карамелизованный бекон, лук, двойная порция сыра и все это обматывают кусками золота. На один гамбургер уходит 5 листьев чистого золота в 24 карата. Материал очень хрупкий, толщиной 15 десятитысячных миллиметра, что значительно тоньше человеческого волоса. Поэтому работают с листьями золота только самые аккуратные работники.

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Прежде, чем полакомиться блюдом, клиенты устраивают фото-сессию. Стоит такой гамбургер 60 долларов, что в перерасчет на гривны составляет 1700. Ежедневно на обед такой не закажешь. И администрация признается, что такую ​​роскошь не каждый готов себе позволить.

Золотой бургер
Золотой бургер
Фото: скриншот

По словам менеджера ресторана Полы Пинзон, люди, приходящие поесть, говорят, что оно того стоит. Но есть и другие, которые за эти деньги покупают обувь или одежду.

Менеджеры признаются, что идею позаимствовали в одном из ресторанов Турции. И сами не прочь поделиться опытом, чтобы их коллеги внесли блюдо в меню.

тем временем мы выяснили, как приготовить салат "Мимоза" на Новый год.

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еда золото бургер
Источник: Сегодня
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