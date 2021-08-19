Бразильский завтрак, который нужно попробовать – рецепты сочной запеканки и кофе со сливками

За счет большого количества молока запеканка по-бразильски получается невероятно пышной, в ее рецептуре также есть немного пармезана. К кофе со взбитыми сливками обязательно добавьте горький шоколад

Бразильский завтрак - рецепты пышной запеканки и кофе со сливками / Фото: pexels.com

Конечно, большинство бразильцев предпочитают плотно поесть в обед, к завтраку у них сэндвичи, фрукты и чашка крепкого кофе. Но достаточно часто на утренних столах оказываются традиционная запеканка Bolo de fuba, рецепт которой известен с 17-го века, и кофе со сливками и горьким шоколадом. Если для вас важно, чтобы завтрак был плотным и сытным, то эти рецепты стоит воспроизвести. А чтобы экономно, но вкусно собраться на пикник, то нужно ознакомиться с этим материалом.

Запеканка Bolo de fuba

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Сырная запеканка по-бразильски / Фото: instagram.com/mundimnosso/

Ингредиенты

Молоко – 850 мл

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 260 г

Кукурузная мука – 230 г

Рисовая мука – 35 г

Пармезан – 60 г

Яйца куриные – 4 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления

Положить все ингредиенты в блендер (кроме сахарной пудры) и взбить до однородного состояния. Смазать форму сливочным маслом, влить тесто и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 1 час 15 минут. Украсить сахарной пудрой.

Кофе с шоколадом и взбитыми сливками

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Кофе со взбитыми сливками / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Кофе экспрессо – 100 мл

Молоко – 20 мл

Сахар, взбитые сливки – по вкусу

Горький шоколад – 50 г

Способ приготовления

Натрите шоколад, растворите его в горячем кофе. Добавьте по вкусу сахар. Влейте молоко, взбейте все миксером. Разлейте по бокалам, украсьте взбитыми сливками. Подается напиток горячим.

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