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Блогер Диана Глостер рассказала "Зiрковому шляху", как правильно пить шампанское

Сегодня, 09:00

В какие бокалы нужно наливать шампанское и к каким закускам подавать

Шампанское – главный напиток Нового года. И даже если вы затеяли устроить вечеринку с коктейлями, то хотя бы одна бутылка шампанского на столе должна быть. Известный блогер Диана Глостер рассказала о них в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Фото: Диана Глостер

"Шампанское лучше подавать в бокале flute. Он удлиненной формы, и считается, что благодаря этому напиток долгое время не выдыхается. Но есть также и другие варианты: с давних времен на столы ставили бокалы-тюльпаны или бокалы-купе для шампанского. Покупая шампанское, обратите внимание на его выдержку. Хорошо, если ему больше 9 месяцев. И в качестве закуски выберите сыр, морепродукты или ягоды. А вот сладости, особенно шоколадные конфеты, укажут на то, что вы не знаете правил подачи блюд к этому напитку", – говорит Диана Глостер.

Итак, основные правила:

Правило №1. Говорите тосты

Привычка привлечь к себе внимание, легонько постукивая по ножке бокала вилкой или ножом, чтобы произнести тост, уже давно в прошлом. Сегодня принято вставать и произносить тост.

Правило №2. Не пейте залпом

Нередко шампанское выпивают залпом. Особенно мужчины. Никогда этого не делайте, любой алкоголь нельзя пить залпом, только по чуть-чуть!.

Правило №3. Смотрите друг другу в глаза

Когда мы находимся на праздничном мероприятии, то можно заметить, что кто-то смотрит в бокал, а кто-то общается, глядя друг другу в глаза. По словам Дианы Глостер, это зависит от традиций той страны, в которой вы находитесь.

Во Франции жители этой страны не смотрят друг другу в глаза. А в Украине все как раз наоборот. И благодаря доверительным отношениям в компании возникает приятная атмосфера.

Правило №4. Не смешивать алкоголь

Что касается "излюбленных" шаблонов: "налить штрафную", "выпить на коня" и т.д., то это просто недопустимо! Употребление алкоголя – своеобразное искусство и оно должно быть в удовольствие.

Правило №5. Не пить шампанское на улице

Многие из нас привыкли пить шампанское, когда происходит какое-то торжественное событие. Но порой этот напиток берут с собой в парк или на пикник. Так нельзя. Это касается не только алкоголя, но и пищи. Нельзя есть на улице. Для приема пищи существуют специально отведенные места и заведения.

Правило №6. Вначале наливать женщинам

Кто должен разливать шампанское за столом? По словам блогера, опять же все зависит от традиций страны, в которой вы находитесь. Единственное, что делает мужчина – это выбирает алкоголь и разливает его сначала женщинам, а потом себе.

Здесь узнаете о том, как правильно украсить новогодний стол.

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