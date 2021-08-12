Баклажаны "Тещин язык" на зиму: 5 главных рецептов заготовки

Что бы мы не делали с баклажанами – жарили, тушили, мариновали – это всегда беспроигрышно. Они могут стать прекрасным гарниром, заправкой для рагу или просто намазкой для свежего хлеба. Баклажаны на зиму можно приготовить по-разному, но одним из фаворитов заготовок является "Тещин язык". Лучшие рецепты закуски найдете ниже. В этом материале найдете срез цен на продукты для пикника в популярных магазинах.
Баклажаны "Тещин язык" на зиму без помидоров
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Баклажаны средние – 1,5 кг
- Соль – 1 ст. л.
- Растительное масло – 200 г
Для заправки:
- Уксус (9%) – 100 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Семечки кунжута – 2 ст. л.
- Сахар – 0,5 ст. л.
- Соль – 0,5 ст. л.
- Красный острый перец – 5 ч. л.
- Молотая сладкая паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Молодые баклажаны разрежьте вдоль на 5-6 частей, чтобы получились по форме пластинки, напоминающие язык. Или нарежьте кружочками толщиной не менее 1 см.
- Посолите их и положите под гнет на 3 минуты, чтобы ушла горечь, сок слейте. Обжарьте в масле с двух сторон.
- Чеснок подавите и смешайте с остальными ингредиентами для заправки.
- Выложите баклажаны в чистые банки, прослаивая их заправкой (она должна получиться острой) и посыпая кунжутом.
- Простерилизуйте банки (полулитровые – 5 минут, литровые – 10 минут) и укупорьте их.
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"Тещин язык" из баклажанов
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Баклажан – 2-2,5 кг
- Болгарский перец – 1 кг
- Помидор – 1 кг
- Острый перец – 2 шт.
- Головка чеснока – 1 шт.
- Уксус 9% – 30 мл
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны промыть и обсушить.
- Нарезать плоскими "язычками", немного посолить и сложить в большую кастрюлю.
- Болгарский перец очистить, помидоры и острый перец промыть и обсушить.
- Перцы и помидоры пропустить через мясорубку, чеснок очистить.
- Добавить пропущенный через мясорубку чеснок.
- Залить получившейся томатной заливкой баклажаны. Добавить соль, сахар и растительное масло.
- Поставить на огонь и варить, помешивая. 30 минут, добавить уксус и перемешать.
- Разложить по чистым баночкам.
- Закрутить и убрать в тепло на ночь. Хранить в прохладном месте.
"Тещин язык" из баклажанов кружочками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Баклажаны – 5 шт.
- Красный болгарский перец – 1,1 кг
- Чеснок – 200 г
- Острый перец – 1 стручок
- Уксус 9% – 250мл
- Сахар – 100 г (4 ст. л.)
- Соль – 80 г (4 ст. л. без горки)
- Растительное масло – 300 мл
Способ приготовления:
- У баклажанов отрежьте плодоножку и нарежьте их толстыми колечками толщиной не менее 1 см.
- Переложите баклажаны в глубокую посуду и полейте растительным маслом. Сразу же перемешайте, чтобы все кружочки были смазаны.
- Застелите противень пекарской бумагой и выложите на него плотно друг к другу колечки овощей. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при 200 градусов 25 минут.
- Пока баклажаны запекаются, приготовьте острый соус. Очистите дольки чеснока. Болгарский перец очистите от семян.
- Перекрутите чеснок, острый и сладкий перец через мясорубку.
- Добавьте в соус сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте, чтобы кристаллы соли и сахара растворились.
- Добавьте соус к баклажанам и перемешайте путем встряхивания. Не перемешивайте ложкой! Иначе баклажаны превратятся в кашу.
- Так как норма баклажан большая, то лучше ее разделить на две части и разложить по двум емкостям. Так их легче будет перетряхивать с соусом.
- Разложите баклажаны по стерилизованным банкам. Не трамбуйте их, а лишь слегка встряхивайте банку для лучшего распределения. На дне емкости с баклажанами будет сок. Разливайте его по банкам в конце, чтобы в каждой банке было одинаковое количество соуса.
- Настало время для стерилизации закуски из баклажан. Сначала простерилизуйте крышки. Для этого залейте их крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте банки крышками. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Для этого положите на дно кастрюли ткань или полотенце. Налейте немного воды и доведите до кипения.
- Поставьте в кастрюлю банки с заготовкой, чтобы вода доходила им по плечики. Крышки должны быть на банках. Доведите до кипения и с этого момента стерилизуйте закуску 20 минут. Затем достаньте банки и закупорьте крышки. Переверните заготовку вверх дном и укутайте в одеяло на 12 часов. После остывания отправьте банки в погреб или кладовку на хранение.
Сколько стерилизовать банки
Банки объемом 0,5 л стерилизовать 15 минут, 0,7 л – 20 минут, 1 л – 30 минут.
Заготовка на зиму: рецепт помидоров в собственном соку
"Тещин язык": рецепт салата на зиму
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2,5 кг
- Чеснок – 100 г
- Сладкий перец – 5 шт.
- Стручок горького перца – 1 шт.
- Растительное масло – 1 стакан
- Сахар – 1/2 стакана
- Уксус 9% 1/2 стакана
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Нарежьте баклажаны кружочками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут. Обжарьте баклажаны на растительном масле и выложите на сито, чтобы стекло лишнее масло.
- Чеснок, сладкий и горький перец пропустите через мясорубку, добавьте растительное масло, сахар, уксус и измельченную зелень.
- Поставьте массу на огонь и варите 20 минут.
- В стерилизованные банки уложите слоями баклажаны, заливая каждый слой кипящей массой. Заполненные банки прикройте крышками и поставьте стерилизоваться на 15 минут. Закатайте.
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"Тещин язык": самый простой рецепт баклажанов на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Баклажаны – 4 кг
- Помидоры – 10 шт.
- Перец болгарский – 10 шт.
- Чеснок – 5 головок
- Перец острый – 3-5 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Соль – 2 ст. ложки для маринада и 2-3 ст. ложки для баклажанов
- Масло растительное – 1 стакан
- Уксус 9% – 150 г
Способ приготовления:
- Для варки салата вам понадобится емкость не менее 8-10 л.
- Баклажаны помыть, отрезать плодоножки.
- Баклажаны порезать кружочками или полосками, сложить в миску, посолить крупной нейодированной солью (2-3 ст. ложки). Перемешать и оставить на 30 минут. Затем промыть в воде, чтобы ушла горечь.
- Помыть и очистить от семян сладкий и острый перцы. Чеснок очистить.
- Вскипятить чайник. Помидоры помыть и залить кипятком на 1 минуту. Затем воду слить, помидоры залить холодной водой на 2-3 минуты, очистить помидоры от шкурки.
- Помидоры, перец, чеснок, горький перец перекрутить на мясорубке. Добавить сахар, 2 ст. ложки соли, растительное масло и уксус.
- Залить баклажаны маринадом и тушить 30 минут.
- Помыть банки с содой. Простерилизовать банки и крышки любым способом. Выложить салат "Тещин язык" в стерилизованные банки и закатать крышками.
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