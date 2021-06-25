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"Апероль Шприц" – 4 лучших рецепта самого летнего коктейля

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 июня, 16:57
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Свежий, приятно терпкий вкус "Апероля" как ничто иное дополняет шампанское. Речь идет прежде всего о брюте. Еще в таких коктейлях будет кстати апельсин, грейпфрут или сок из этих цитрусовых
"Апероль Шприц": рецепт
"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

"Апероль Шприц" получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. Конечно, в такую жару желательно пить разные домашние лимонады, но к вечеру можно и "Апероль Шприц". 4 его простых рецепта найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков для лета найдете увлекательные идеи, как удачно провести эти три месяца.

"Апероль Шприц": рецепт с шампанским

/ Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 100 мл биттера Aperol
  • 100 мл сухого шампанского
  • 20 мл газировки
  • 40 г апельсина
  • 60 г льда в кубиках

Способ приготовления

  1. Наполните бокал для вина льдом.
  2. Налейте в бокал шампанское и биттер.
  3. Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой.
  4. Украсьте долькой апельсина.

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"Апероль Шприц": классический рецепт

"Апероль Шприц": рецепт
"Апероль Шприц": рецепт / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 40 мл биттера Aperol
  • 60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)
  • 20 мл газированной воды или тоника
  • Лед и ломтик апельсина

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.

"Апероль Шприц": простой рецепт

Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт
Коктейль "Апероль Шприц": фото рецепт / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 60 мл белого сухого вина
  • 40 мл биттера Aperol
  • 20 мл газировки
  • Лед
  • Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте газировку.
  4. Украсьте долькой апельсина.

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Лучший рецепт "Апероль Шприц"

Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото
Коктейль "Апероль Шприц": рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 60 мл биттера Aperol
  • 30 мл апельсинового сока
  • 15 мл грейпфрутового сока
  • 90 мл игристого вина
  • Долька апельсина – для украшения

Способ приготовления

  1. Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
  2. Перелейте в бокал вместе со льдом.
  3. Долейте игристое вино.
  4. Украсьте долькой апельсина.

А вот сопроводить "Апероль Шприц" можно вкусными гренками с тартаром из лосося и клубники. Рецепт смотрите в видео.

Здесь узнаете, как приготовить любимый коктейль "блондинки в законе".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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