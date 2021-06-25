"Апероль Шприц" – 4 лучших рецепта самого летнего коктейля

"Апероль Шприц" получил свое название в честь биттера Aperol, который создали в Италии в 1919 году. Его фирменная травяная горечь идеально подошла к популярным в начале ХХ века коктейлям "спритцам", в которых смешивалось местное вино и безалкогольный тоник. Конечно, в такую жару желательно пить разные домашние лимонады, но к вечеру можно и "Апероль Шприц". 4 его простых рецепта найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков для лета найдете увлекательные идеи, как удачно провести эти три месяца.
"Апероль Шприц": рецепт с шампанским
Ингредиенты
- 100 мл биттера Aperol
- 100 мл сухого шампанского
- 20 мл газировки
- 40 г апельсина
- 60 г льда в кубиках
Способ приготовления
- Наполните бокал для вина льдом.
- Налейте в бокал шампанское и биттер.
- Добавьте газировку и размешайте коктейльной ложкой.
- Украсьте долькой апельсина.
"Апероль Шприц": классический рецепт
Ингредиенты
- 40 мл биттера Aperol
- 60 мл просекко (или другого игристого сухого вина)
- 20 мл газированной воды или тоника
- Лед и ломтик апельсина
Способ приготовления
- Все ингредиенты смешайте в охлажденном бокале и подавайте сразу же.
"Апероль Шприц": простой рецепт
Ингредиенты
- 60 мл белого сухого вина
- 40 мл биттера Aperol
- 20 мл газировки
- Лед
- Долька апельсина – для украшения
Способ приготовления
- Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
- Перелейте в бокал вместе со льдом.
- Долейте газировку.
- Украсьте долькой апельсина.
Лучший рецепт "Апероль Шприц"
Ингредиенты
- 60 мл биттера Aperol
- 30 мл апельсинового сока
- 15 мл грейпфрутового сока
- 90 мл игристого вина
- Долька апельсина – для украшения
Способ приготовления
- Все негазированные ингредиенты взбейте в шейкере.
- Перелейте в бокал вместе со льдом.
- Долейте игристое вино.
- Украсьте долькой апельсина.
А вот сопроводить "Апероль Шприц" можно вкусными гренками с тартаром из лосося и клубники. Рецепт смотрите в видео.
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