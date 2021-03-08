4 рецепта весенних коктейлей с комбучей для хэлси-тусовщиков

С джином, водкой и в формате "Маргарита"

Недавно мы рассказывали, какие целебные свойства трендовой классической комбучи. А сегодня поделимся неожиданными рецептами с чайным грибом, но в алкогольных интерпретациях. И да, он для тех, кто хочет быть "хэлси", но и не может отказаться от вечеринок.

Кстати, о вечеринках: если вы в поисках классных подарков под весеннее настроение для ваших родных, то воспользуйтесь нашим календарем. Потому что в нем десятки идей, которые можно воплотить не только на 8 Марта.

Рецепт понравится любителям джина и классического вкуса комбучи без примесей. Но по желанию можете выбрать комбучу с интересным вкусом, например, манго.

Ингредиенты

60 мл джина; 30 мл ликер "Кампари"; 15 мл свежего лимонного сока; Половина чайной ложки натертого свежего имбиря; 150 мл оригинальной комбучи (охлажденной); Две дольки лимона для украшения.

Розовый джин-комбуча Фото: bonappetit

Приготовление:

Добавьте джин, "Кампари", лимонный сок и имбирь в чашу приготовления и смешайте; Добавьте комбучу и перемешайте снова; Процедите смесь через сито в наполненный льдом стакан; Добавьте две дольки лимона для дизайна.

"Цитрусовая маргарита с комбучей"

Понравится тем, кто любит классическую "Маргариту" и выразительный вкус цитрусовых.

Ингредиенты на 2 порции

90 мл 100% текилы; 60 мл ликера "Куантро"; 1 апельсин выжатый; 2 лайма, сочные; 180 мл комбучи; Щепотка молотой куркумы (по желанию); Листья мяты для дизайна.

Цитросувая маргарита с комбучей Фото: loveleafco

Приготовление:

Все ингредиенты кроме лайма, комбучи и мяты смешайте в посуде со льдом; Процедите полученную смесь и заполните ею ¾ бокала; Долейте комбучу в стакан и добавьте мяту.

Для украшения: смешайте две чайные ложки порошка чили и 2 ложки соли. Затем проведите по краю стакана лаймом и окуните стакан в смесь соли и чили.

Этот вариант для тех, кто любит коктейли большого формата в стакане хайбол. И не изменяет классической водке, если речь идет о выборе алкогольного бэкграунда коктейля.

Ингредиенты

45 мл классической водки; Слайс свежего лайма; 2 чайные ложки сиропа; 90 мл комбучи со вкусом имбиря.

Комбуча Хайбол Фото: bonappetit

Приготовления:

Взболтайте водку, сок лайма и классический сироп в стакане со льдом; Перелейте в посуду; Сверху добавьте комбучу; Украсьте лимоном по желанию.

Недавно мы рассказали, почему нельзя пить шампанское с блинами на Масленицу.

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