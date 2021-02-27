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Алкогольный гороскоп на 27 февраля: Весам лучше пить Hennessy, а Овнам — "Дайкири"

Сегодня, 09:15

Алкогольный прогноз на 27 февраля для всех знаков зодиака

Узнайте, какую алкогольную историю предусмотрели вам астрологи. И что стоит пить в субботу, 27 февраля, чтобы отдых прошел незабываемо.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Астрологи вам рекомендуют согреть душу приятными разговорами вечером, потому что день будет не из легких. И вероятно, после сложного дня вы захотите тишины и покоя. Поэтому пойдите в бар и насладитесь атмосферой под коктейль "Дайкири". Доля рома в напитке поднимет вам настроение.

Фото: Instagram/apetimeofficia
Фото: Instagram/apetimeofficia

Телец (21 апреля – 21 мая)

Наведите порядок и завершите домашние дела, а еще — решите проблемы со второй половинкой. Хмм. Здесь никак без вина, вы же понимаете? Поэтому выберите бутылку красного на субботний вечер. С ним решения вопросов пойдет как по маслу.

Фото: Pexels

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Суббота 27 февраля перевернет ваш мир, а события произойдут необычные. Рекомендуем вечер сделать таким же нетипичным с авторским коктейлем или напитком, который вы еще не пробовали. Например, выберите инстаграмный "Тайский Сауэр".

Фото: F.U.L.L bar

Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды вам рекомендуют не брать на себя слишком много и держать душевное равновесие. Поэтому пейте не более одного коктейля в субботу вечером! Желательно, чтобы он был оригинальным, например, как "Б 52". Не только на вкус, но и на вид точно его запомните.

Фото: alco-boss

Лев (23 июля – 21 августа)

По звездным прогнозам суббота пройдет с плохим самочувствием, которому помочь может любимый человек. Но если вы без второй половинки, то выпейте коктейль "Космополитен". Он еще тот эксперт в душевных темах. А если вы в эту субботу со своей парой, то игристое – идеальный вариант.

Фото: freepik.com

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вас ждет нелегкая неделя, события могут поколебать вашу самооценку и авторитет. И чтобы вы справились с трудностями – сделайте вечер релакса и подумайте о жизни под "Апероль". Он поможет мыслям улететь не только в Италию, но и расставить удачную приоритетность в жизни.

Фото: Depositphotos

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды рекомендуют вам начать серьезно вести счет своим финансам и загрузить для этого приложение. Говорят, что вы транжира. Докажите им, что это не так: закажите не 5 напитков, как обычно, а один, и запишите его прайс в приложение, которое суммирует месячные расходы. Но закажите Hennessy, под его градус будет все-таки легче записывать траты в приложение.

Фото: Depositphotos

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Не рекомендуется вам сегодня решать серьезные дела: жениться или переезжать. Потому что время расслабляться, суббота же. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заказывайте не один коктейль, а два. Начните с "Пина колада" и продолжите "Сексом на пляже". Потому что возражать звездам не отдохнув – плохой знак.

"Пина колада"
"Пина колада"
Фото: freepik.com

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Звезды просят не браться за что-то масштабное и новое! Поэтому коктейли, которые до сих пор не пробовали, запланируйте на следующий уикенд. А сегодня по классике жанра побалуйте себя белым вином.

Фото: Pexels

Козерог (23 декабря – 20 января)

Сегодня у вас алкогольные планы резко изменятся. Если вы планировали выпить 1 или 2 коктейля вечером, то забудьте. Скорее всего их будет больше, и в формате шотов. Главное, умело адаптируйтесь к количеству алкоголя.

Фото: Pinterest

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вечер обещает подарить вам интересные истории, и все новое будет привлекать вас. Поэтому если посетите бар, то скорее всего не сможете отказаться от новых оригинальных коктейлей. Выберите напиток на основе джина — это именно то, что вас порадует.

Фото: Pexels

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды рекомендуют вечер уделить себе. Останьтесь дома и устройте вечеринку на одного. А еще приготовьте домашний зимний коктейль – глинтвейн. Это 100% напиток вашего вечера: такой же уютный, теплый, но моментами с характером – терпкий.

Фото: Онлайн-меню "Без дверей Espresso Bar"

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Источник: alco-boss

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