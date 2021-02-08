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Афродизиаки: как они помогают возбудить аппетит и не только

Сегодня, 13:26

Особенно это актуально накануне Дня святого Валентина

Даже если есть ощущение, что во фразе – путь к сердцу мужчины лежит через его желудок – есть некоторые неточности, полностью отвергать этот аргумент не стоит. Ведь не было бы такого количества всевозможных блюд, которые вкусны и возбуждают. Речь здесь не только об аппетите. И, конечно, не было бы стольких рецептов романтических ужинов для Дня святого Валентина.

А вот для усиления во всех смыслах романтических завтраков, обедов и ужинов успешно используют афродизиаки. Они подаются отдельно или в виде специй. Осталось просто узнать, в каких продуктах содержаться эти "любовные стимуляторы". Оказывается, они вполне доступны.

Какао

Фото: freepik.com

Какао – самый известный афродизиак. Еще ацтеки использовали его в качестве сексуального стимулятора. Какао способствует выработке дофамина, гормона удовольствия, и улучшает кровообращение. Позвольте себе съесть немного шоколада с высоким содержанием какао или, что еще лучше, украсьте десерты какао.

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Спаржа

Фото: Depositphotos

Благодаря содержанию витамина Е, спаржа улучшает кровообращение в женских половых органах. Спаржа стимулирует выработку тестостерона. На тарелке этот афродизиак может быть или как отдельное блюдо, или в салатах.

Авокадо

Фото: Depositphotos

Авокадо очень богат калием. Этот минерал помогает повысить желание у женщин и увеличить секрецию тестостерона у мужчин. Авокадо также увеличивает выработку дофамина, гормона счастья. Используйте авокадо в салатах или подавайте отдельно.

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Имбирь

Фото: Depositphotos

Имбирь содержит гингерол. Он способствует расширению сосудов, чем облегчает кровоток, необходимый для мужской силы. В кулинарии имбирь можно употреблять в травяном чае или чтобы слегка улучшить как пикантные, так и сладкие блюда.

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Устрицы

Фото: Pixabay

Богаты цинком и селеном, двумя микроэлементами, необходимыми для правильного функционирования половых органов. Можно побаловать себя устрицами с добавлением лимонного сока в День влюбленных.

Корица

Фото: freepik.com

Повышает температуру тела, что делает корицу мощным сексуальным стимулятором. Эта коричневая специя с ароматным запахом также способствует расширению сосудов и стимулирует секрецию гормонов. Корица прекрасно подчеркнет праздничный коктейль или вкус десерта.

Сельдерей

Фото: instagram.com/green_v_nature/

Микроэлементы, которые содержаться в сельдерее, улучшают выработку тестостерона. Благодаря высокому содержанию цинка сельдерей помогает поддерживать нормальное функционирование половых органов. Сельдерей можно добавить в овощные салаты.

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Гвоздика

Фото: Pixabay

Гвоздика усиливает приток крови ко всем органам, вызывая мгновенное возбуждение. Она также влияет на выработку тестостерона. Добавьте гвоздику в мясные блюда для пикантности или усильте ею вкус глинтвейна.

По материалам Еlle.fr.

Здесь найдете 5 рецептов в виде сердца на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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