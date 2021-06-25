9 лайфхаков для тех, кто пока не силен в шашлыке и овощах на гриле

Обязательно удаляйте все прожилки из мяса перед маринадом, маринуйте его не более 3-4 часов, не добавляйте в маринад цитрусовые. А быстрее огонь можно развести с помощью бумажной упаковки из-под яиц, в ячейках которой будут угли

Как вкусно пожарить мясо и овощи на огне / Фото: freepik.com

Впереди длинные выходные – и самое время для блюд на гриле и мангале. Даже если вы не совсем уверенно себя чувствуете в этом процессе, научиться жарить рыбу, мясо и овощи на огне несложно. Важно знать эти 9 лайфхаков, которые найдете ниже. И еще много классных лайфхаков для незабываемого лета ищите в нашем календаре.

Мясо

Шашлык на мангале / Фото: Pixabay

Лайфхак № 1. Выбирайте правильное мясо – парное и замороженное не годится

Не берите парное мясо. Для шашлыка годится только то, что вылежалось сутки-двое. Это также касается и замороженного. Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего? Нужно надавить пальцем и мясо должно быть упругим. У оттаявшего мяса – более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок.

Лайфхак №2. Правильно обрабатывайте мясо и маринуйте его в кисломолочных продуктах

Даже в самом хорошем мясе не должно быть ни одной прожилки, их нужно тщательно убрать. Иначе никакой маринад с ними не справится. Что касается маринадов, то для хорошего мяса не нужно чего-то особенного – всего лишь перец, лук, свежие травы. Для сочного шашлыка можно добавить кефир или мацони, а вот лимон сделает мясо жестким.

Лайфхак № 3. Не оставляйте мясо в маринаде на ночь

Чтобы получить вкусный шашлык, нужно выкладывать его в емкости в такой последовательности: лук со специями, мясо, снова лук и так далее. Так оставить на несколько часов, затем перемешать руками и еще оставить на час. Если шашлык будет мариноваться всю ночь, нежнее он от этого не станет. Оптимальная ширина куска мяса для говядины, баранины, свинины – около 3 см.

Лайфхак № 4. Перед жаркой мясо должно быть комнатной температуры

Так оно прожарится равномерно – это касается толстых кусков мяса. Для более тонких кусков мясо должно быть немного охлажденным, так вы избежите "пропаривания" мяса изнутри.

После того, как вы пожарили мясо, накройте его фольгой. Оно должно отдохнуть несколько минут, чтобы равномерно распределился сок.

Мангал

Разжигайте мангал с помощью упаковки из-под яиц, в которые положите уголь / Фото: freepik.com

Лайфхак № 5. Возьмите упаковку от яиц для разжигания углей

По угольку можно добавить в ячейки упаковки, положить в мангал и поджечь. Огонь вы получите в разы быстрее.

Лайфхак № 6. Определяйте уровень жара с помощью хлеба

Куски хлеба можно положить на решетку и поджарить несколько минут. Когда вы его перевернете, то по пригорелым частям на хлебе определите, в каком месте жар сильнее.

Котлеты для бургеров

В котлету для бургера положите лед или сливочное масло

Лайфхак № 7. Лед или сливочное масло внутри котлеты

Кубики льда или кусочки замороженного сливочного масла нужно положить в центр котлеты – так она наверняка получится сочной.

Рыба

Скумбрия на гриле / Фото: Depositphotos

Лайфхак № 8. Подкладывайте под рыбу кусочки лимона

Так она точно не пригорит к решетке, а рыба получит тонкий вкус и аромат.

Перец

Овощи на гриле запеченные / Фото: freepik.com

Лайфхак № 9. Жарьте перец, не разрезая его

Решетку можно смазать маслом, а перец нужно готовить, пока кожица со всех сторон не потемнеет. После этого нужно снять перец с решетки, накрыть и оставить на 20 минут. Так кожица снимется легко и быстро.

Из этого видео узнаете, как приготовить идеального карпа на гриле.

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