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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

8 продуктов, которые не терпят разогревания в микроволновке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 июля, 12:08
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Опасность скрывается в изменениях в составе продуктов в худшую сторону под действием СВЧ. Никогда не разогревайте замороженное мясо, молочные смеси для ребенка, брокколи, грибы, картофель и кефир
Продукты, которые нельзя греть в микроволновке
Продукты, которые нельзя греть в микроволновке

В микроволновке можно не только быстро разморозить, а и приготовить полноценный завтрак. Но в любом удобстве могут быть и свои минусы – существуют продукты, которые не потерпят разогревания в микроволновке. Этот процесс не только убивает все полезные вещества в них, такая еда может нести реальную угрозу организму. Давайте узнаем, что это за продукты. В календаре лайфхаков лета собраны лучшие идеи для его проведения.

Какие продукты категорически нельзя греть в микроволновке

1. Броколи

Если вы решили разморозить брокколи в микроволновке, тогда знайте, что это неправильно. При разогреве 97% полезных микроэлементов и витаминов разрушатся. Готовьте и разогревайте брокколи на пару – это самый щадящий вариант.

2. Замороженное мясо

В мясе при разморозке в СВЧ-печи не только разрушаются витамины, но и усиливается рост вредных бактерий. Размораживайте мясо под струей проточной воды или положите на нижнюю полку холодильника на ночь.

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3. Детские смеси, грудное молоко

Если вы подогреваете в микроволновке детские смеси, грудное молоко, то в них усиливается рост кишечной палочки. То есть, по сути, молоко и детские смеси могут отравить организм.

4. Зелень для просушки

Хотите подсушить зелень в микроволновке, чтобы заготовить на зиму, лучше этого не делать. Мало того, что таким образом она теряет все полезные качества, так к тому же может быть возгорание, если ее немного передержать, так как в зелени недостаточно жидкости.

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5. Замороженные фрукты и ягоды

Ни в коем случае не размораживайте фрукты и ягоды в микроволновой печи, так как полезные для организма глюкозиды и галактозиды превращаются в канцерогены.

6. Картофель

Любое блюдо, где есть картофель, усваивается совершенно по-другому после разогревания в микроволновке. Крахмал начинает распадаться и приводит к отложению жиров. Картофель нужно запекать, так он максимально полезный.

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7. Грибы

В них очень много белка. А когда вы их разогреете в микроволновке после того, как они побывали в холодильнике, происходят изменения в составе продукта. Отсюда могут возникнуть проблемы с кишечником даже у тех, кто никогда не жаловался на это.

8. Кисломолочные продукты

Творог, кефир, мягкий сыр. Как известно, в кисломолочных продуктах большое количество лакто- и бифидобактерий. Они очень полезны для пищеварения, но если их разогревать таким образом, они погибают, а сами продукты сворачиваются.

Если разогреваете продукты в микроволновке, то делайте это в специальной посуде из жаропрочного и огнеупорного стекла. Ни в коем случае нельзя разогревать еду в фольге – она может заискрить, в пластике – он выделяет канцерогены, в посуде с рисунком – может появиться неприятный запах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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