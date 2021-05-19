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8 продуктов из магазина, которые лучше готовить дома

Сегодня, 13:41

И не потому что так дешевле, так еще и полезней

Продукты, которые лучше не покупать в магазине
Продукты, которые лучше не покупать в магазине

Да, сегодня есть ряд продуктов, которые научились изготовлять, и по большому счету они вполне нас устраивают. По вкусу. Но не по качеству, вернее, по составу. Например, многие давно переключились на домашний майонез, способов приготовления которого существует множество. Поэтому, в целях экономии и поддержки здоровья, узнаем, на какие продукты не стоит тратить деньги и приготовить их в домашних условиях.

В нашем календаре праздников мая ищите самые оригинальные варианты для подарков родным и близким.

Маффины

Это удобно. С ними можно позавтракать или дать детям в школу. Но эта выпечка содержит массу калорий, сахара, трансжиров и много другого неприятного для нашего организма. Хорошо, что маффины не сложны в приготовлении. Любите эти кексы – приготовьте их дома.

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Мюсли и гранола

Несмотря на распиаренную пользу этих продуктов, в мюсли и граноле присутствует сахар. Здесь вариант один – попробовать приготовить "сбор" для этого продукта самостоятельно. Например, это могут быть овсяные хлопья, сушеные ягоды, орехи, семена.

Домашний йогурт

Хорошо, если есть йогуртница или ваша мультиварка позволяет приготовить йогурт дома. Если этого пока нет, то понадобятся проверенное молоко, глиняные горшочки и духовка. Усиливайте вкус домашнего йогурта медом, орехами, ягодами.

Запеченная буженина

То, что продается в мясном отделе сейчас недешево. Готовая ветчина, буженина – это удобно. Но не сложно догадаться, сколько там соли. А когда вы купите хорошее мясо, приправите его любимыми специями и запечете – получите не будничное, а даже праздничное блюдо.

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Соленая рыба (красная)

Если хочется не запеченной в духовке рыбы, а соленой красной или скумбрии, приготовьте ее сами. О непонятности происхождения, к примеру, семги в вакууме сказано много. Лучшие специи для такой рыбы – укроп, цедра лимона, черный перец.

Специальные сливки для кофе

Такие, что продаются или порционно, или в большой упаковке. Здесь речи идет скорее о цене таких сливок. Ну и их состав тоже оставляет множество вопросов. Эксперты советуют покупать проверенное молоко или сливки и добавлять их в свой кофе.

Взбитые сливки

Которые мы часто используем для декора выпечки или делаем молочные коктейли, или украшаем кофе. Если в доме есть миксер, то сливки можно не покупать, а приготовить самостоятельно. Так вы будете регулировать количество сахара в продукте.

Пельмени, вареники

Да, это хлопотно и требует времени. Но тогда зачем каждый раз говорить, что покупные полуфабрикаты "немного не дотягивают по вкусу"? Современные холодильники позволяют приготовить пельмени и вареники впрок и заморозить. Разве что нужно выделить время.

Здесь узнаете о продуктах, которые не испортятся без холодильника.

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